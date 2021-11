‘Valiente’: ejemplo de coraje para asumir el destino

La historia de Valiente gira alrededor de Mérida, una joven escocesa que rompe con los estereotipos de una princesa tradicional desafiando las costumbres de su pueblo. Sin embargo, enfrentará una situación donde valorará a su familia, especialmente a su madre. Al final madre e hija entenderán que lo más importante para una mujer es manejar su propio destino.



Valiente fue estrenada en el año 2012, bajo la dirección de Brenda Chapman y Mark Andrews, la producción de Pixar Animation Studios y distribución de Walt Disney. Además, ganó los premios Óscar, Globo de Oro y el BAFTA como mejor Película de Animación. Vale resaltar que el filme estuvo dedicado a Steve Jobs (1955-2011), genio de Apple, y fue la primera de Pixar en ser protagonizada por un personaje femenino.

(Lea además: Mar, barcos y piratas, al estilo Disney)



Durante la promoción de Valiente se habló mucho en los medios si la película era feminista. Al respecto sus realizadores afirmaron que nunca pensaron el proyecto con esa premisa, al contrario quería enfocarse más en el concepto de familia. Sin embargo, Mérida representa de alguna manera los cambios que han experimentado las princesas de Disney en los últimos años; en este caso la protagonista se rebela ante el discurso opresor del patriarcado; de hecho, sus padres querían obligarla a casarse, y también contra la sexualización de su imagen: Mérida, en su aspecto físico, es muy natural y le gusta hacer actividades que, para algunos, podrían hacer solo los hombres.



Tanto el libro como la película refuerzan la importancia de los vínculos familiares a pesar de las diferencias que puedan existir entre sus miembros, tanto es así que las acciones de Mérida, no obstante sus ansias de libertad, están movidas por el amor hacia su familia y no por un amor romántico o platónico de un hombre. También se enfoca en la comprensión que deben desarrollar los padres a fin de entender que sus hijos tienen sus propios sueños.



(Le puede interesar: ‘La Bella y la Bestia’: un relato creado hace cerca de 500 años)



Encuentra este libro por solo $ 18.900 en almacenes de cadena y librerías.

La colección Cuentos de Oro recopila los clásicos de Disney, para que los niños puedan acercarse a la lectura desde sus historias favoritas. Esta colección tiene un costo de $ 709.000 para suscriptores del Club Vivamos de EL TIEMPO, y de $ 878.000 para los no suscriptores. Los interesados pueden adquirirla llamando al 4266000 en Bogotá o al 018000110990 a nivel nacional, o a través de tienda.eltiempo.com/colecciones/cuentos-de-oro-disney.

Otras noticias de la colección: