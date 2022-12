Valeriano Lanchas nació en Bogotá, en 1976, y a sus 46 años es, sin duda, uno de los más importantes cantantes líricos del país.

Ha sido solista invitado de Los Angeles Philharmonic, The Philadelphia Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, entre otras. Y ha actuado en Washington National Opera, Los Angeles Opera, Gran Teatre del Liceu, Teatro Real de Madrid, Palau de les Arts de Valencia, ABAO, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Teatro de la Zarzuela de Madrid, Teatro Municipal de Santiago de Chile y la Ópera Nacional de Montpellier, así como en los más importantes escenarios nacionales.



Ahora, Lanchas hace parte del concierto en el que se presentará 'El Mesías', de Handel, en Bucaramanga, con talentos de esa zona de Colombia para conmemorar los 400 años de la capital de Santander.



Serán dos presentaciones, el 20 y 21 de diciembre, a las 8 p. m., en el auditorio Luis A. Calvo de la UIS, que se podrán ver dentro de este escenario o fuera, en las pantallas que se instalarán. Igualmente, será emitido por el canal regional TRO.



Participan, además, 70 músicos de la orquesta Unab, bajo la dirección del maestro Eduardo Carrizosa; las voces del coro de la UIS, a cargo de Juan Manuel Hernández-Morales, y la dirección artística de Manuel José Álvarez. También estarán, además de Lanchas, Hans Mogollón, Valeria Bibliowicz, Sara Bermúdez, el pianista ruso Sergei Sichkov y el clavicordista Juan Luis Restrepo.



Valeriano Lanchas contestó nuestro cuestionario sonoro.



¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?

La que más me gusta cantar es 'El barbero de Sevilla' de Rossini.



¿Y cuál es la que menos y por qué?

Afortunadamente, a estas alturas no canto nada que no me guste



¿Cuál es el sonido o ruido que más detesta?

El clásico del tenedor arañando un plato.



¿Canta en la ducha? ¿Qué canta?

Sí canto, pero no le voy a contar qué.



¿Cuál es el top 5 de los artistas que lo han influenciado?

Son dos: Plácido Domingo y Martha Senn.



¿Cuál es su top 5 de artistas de su género?

Plácido Domingo, Plácido Domingo, Plácido Domingo, Plácido Domingo y Plácido Domingo.



¿Qué canción no se cansa de oír?

Under pressure, de Queen y David Bowie.

(Tal vez quiera leer: Un centenario que se celebra con postres de Inteligencia Artificial)



¿Cuál es la anécdota más rara o divertida que ha vivido en su carrera?

La mejor, la más épica y más graciosa solo la podré contar cuando sea viejo y sus protagonistas estén muertos.



¿Con qué personaje histórico le hubiera gustado compartir escenario o en un tema?

Con María Callas.



¿Hay alguna cosa o situación que cambiaría de su vida artística?

No cambiaría nada! Una carrera es como un hijo.



¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más le gusta?

Los pajaritos bogotanos cuando sale el sol en la mañana.



Si no hubiera sido músico, ¿qué profesión le gustaría tener?

Taxidermista.



¿Cuál ha sido la crítica a su música que más le ha molestado o dolido y por qué?

Yo no leo críticas hace años. Me basta con la opinión de los maestros en quienes confío.



¿Con qué artista sueña con hacer una colaboración?

¡Me encantaría grabar una canción con Carlos Vives!

(Le puede interesar: 'No me imagino a Dios diciéndome que le dé el 10%': Alberto Linero)



¿Tiene algún sitio al que vaya para inspirarse?

A las playas de Santa Marta. ¡Los deportes acuáticos me dejan nuevo!



¿A qué cantante imitaba cuando era niño?

¡A Valeriano Lanchas cuando fuera grande!



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?

¿Me va a creer que soy cero fiestero?



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

El helicón.



¿Los Beatles o los Rolling Stones?

Los Rolling Stones, sin dudarlo.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado dentro del público?

Guns N’ Roses, en Bogotá; Ana Torroja, también en Bogotá, y Marjana Lipovsek, en Filadelfia.



¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?

Mi primera ópera fue 'El barbero de Sevilla' en el Teatro Colón de Bogotá.



¿Cuál fue el primer disco que compró?

'We are the World' en LP, el año en que salió.



¿Qué canción lo hace llorar?

'La grenouillère', de Francis Poulenc.