Usher, el rey del R&B regresa por todo lo alto

“¿Cuándo fue la última vez que te miraste al espejo y te observaste a ti mismo de verdad? Al hacerlo, ¿te dijiste que te amas, que te perdonas?”. La pregunta la hace Usher, y el interpelado es su entrevistadora. Así, se intercambiaron los roles fugazmente en una publicación de Vogue, en la que el cantante habla de la que ha sido una de las noticias del año: su regreso a la música.



Usher actuará este domingo en el intermedio del Super Bowl 2024, un evento que ya conoce porque participó en la edición de 2011, y, lo hará dos días después de lanzar su disco, Coming Home, a la venta desde el viernes.



Usher Terrence Raymond IV nació en Dallas, Texas (Estados Unidos) el 14 de octubre de 1978. Con nombre dinástico, es hijo de Jonnetta Patton y Usher Raymond III. Este último los abandonó a él y a Jonetta (que ha jugado un papel fundamental en la carrera del artista), cuando apenas tenía un año.

Se crio en Chattanooga, Tennessee junto con su medio hermano menor, James Lackey. Allí, Usher se unió a la edad de 9 años al coro de la iglesia local, aconsejado por su madre.



Así fue como su abuela descubrió el don que el pequeño tenía para cantar. Esta revelación fue el detonante para que la familia decidiera mudarse a Atlanta, Georgia, en busca de un ambiente más favorecedor para cultivar su talento con expectativas de futuro, mientras estudiaba en la escuela secundaria North Springs.



Y es que, tras una experiencia fallida cuando, a los 10 años, se unió al quinteto local de rhythm and blues (R&B) NuBeginnings, Usher conoció a AJ Alexander (guardaespaldas de Bobby Brown) en un concurso de talentos en Atlanta, cuando ya tenía 13 años.

Así, empezó con actuaciones en concursos y programas, hasta que firmó un primer contrato con LaFace Records. Pero el cambio a la pubertad hizo que atravesara problemas con su voz que estuvieron a punto de hacerle perder esta oportunidad y retrasaron el lanzamiento de su primer álbum.



Su camino al trono

El 30 de agosto de 1994 llegó el primer disco de Usher, que llevaba su nombre. El álbum se ubicó en el número veinticinco de la lista Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums, aunque estuvo rodeado de polémica debido a que el cantante tenía solo 15 años y trataba temas adultos.



A pesar de esto, Usher sentó así las bases de una larga carrera. A partir de ese primer disco, Usher lanzó varios álbumes de estudio más: My Way (1997), 8701 (2001), Confessions (2004), Here I Stand (2008), Raymond v Raymond (2010), Looking 4 Myself (2012), Hard II Love (2016) y A (2018), este último en colaboración con Zaytoven.

Fue con My Way, su segundo disco, con el que tuvo su primer número uno en la Billboard Hot 100 con Nice & Slow. Su cuarto álbum, Confessions, le dio cuatro números uno y 20 millones de copias vendidas y lo llevó a la cima.



Desde entonces, Usher ha sido nominado a 23 Grammy y ha ganado 8. También ha formado parte de varios rankings de artistas más relevantes dentro del R&B y, de hecho, es conocido como el rey dentro de este género.

Con más de 80 millones de discos vendidos en el mundo, es uno de los artistas con más éxito de ventas en la historia. Además, fue uno de los mentores de Justin Bieber.



“¿Sabes qué? Todo el mundo habla siempre de que soy el rey de algo”, dijo en alusión a su apodo, en entrevista con Vogue, “eso no me preocupa, aunque lo agradezco mucho… Significa que trabajo duro”, concluyó.

Usher no edita un álbum en solitario desde 2016. Y es que su vida personal, salpicada por varias polémicas que incluso afectaron su salud, ha hecho que el que antes llamado por algunos “el nuevo Michael Jackson” haya permanecido en un plano bajo por varios años.



Una nueva oportunidad



Pero, Usher ha vuelto. Y lo va a hacer por todo lo alto. Actuará este domingo en el intermedio del Super Bowl LVIII: “Una actuación. 30 años para preparar”, escribió en redes bajo el tráiler promocional de su actuación.



“Sé que va a ser el momento más difícil de mi vida”, dijo en su entrevista con Vogue, expresando cómo trata de equilibrar este sonado regreso con su vida personal y familiar, paternidad incluida.

Y, sin duda, está siendo difícil, porque, aunque muchos fans se hayan alegrado de su regreso, otros han cuestionado la elección del artista para actuar en este evento, debido a que creen que su tiempo ya pasó.



Pero el artista está dispuesto a demostrar lo contrario: además, protagonizar la nueva campaña de la colección de ropa interior de la marca Skims, fundada por Kim Kardashian, su nuevo álbum, Coming Home”, vio la luz el 9 de febrero.

NORA CIFUENTES

EFE REPORTAJES

@EFENoticias

