Actuar como principal en el medio tiempo del Super Bowl es un honor aún para artistas de la talla de Usher, un cantante texano que comenzó desde muy joven, en 1994 (cuando salió a la luz su álbum Usher), y que hasta ahora ha vendido más de 80 millones de discos y ha ganado ocho premios Grammy.

Han sido icónicas las presentaciones de Michael Jackson, Madonna y muchos otros artistas, incluidas las artistas Shakira y Jennifer López, en su momento. Presentarse en el Super Bowl es una oportunidad solo reservada a los grandes.



Usher, recordado por éxitos como U Got It Bad, U Don’t Have To Call y Nice & Slow ha sido anunciado oficialmente como el protagonista del próximo show del Super Bowl, a realizarse en el Allegiant Stadium de Las Vegas, el 11 de febrero de 2024.



Así lo informaron, vía comunicado Roc Nation y la NFL.



“Es el honor de mi vida poder finalmente marcar en mi lista de deseos una actuación en el Super Bowl -manifestó el artista-. No puedo esperar para traer al mundo un espectáculo diferente a todo lo que han visto de mí antes”. Y añadió: “Gracias a los fans y a todos los que hicieron posible esta oportunidad. Nos vemos muy pronto”.



El cantante realiza actualmente una serie de conciertos en el Park MGM de Las Vegas, titulado Usher -My Way The Residency. Ya antes había probado las mieles de estar en el escenario del Super Bowl, pero como invitado, acompañando a los Black Eyed Peas, en 2011. En ese momento subió para acompañarlos a cantar la canción OMG. Esta vez él será la estrella y otros podrán ser sus invitados.



En un comunicado, el rapero Jay-Z afirmó: “Usher es el artista y showman definitivo. Desde su debut a los 15 años ha trazado su propio camino. Más allá de su canto impecable y su coreografía excepcional, Usher desnuda su alma. Su extraordinario viaje le ha llevado a uno de los escenarios más grandiosos del mundo. Estoy impaciente por ver la magia".



El artista sucederá a Rihanna en la lista de estrellas que han desfilado por el medio tiempo del Super Bowl. La cantante originaria de Barbados realizó el espectáculo de este evento más visto de todos los tiempos este año.

