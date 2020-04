Urge un salvavidas para la industria del espectáculo

Las luces de los escenarios fueron las primeras en apagarse ante la emergencia causada por la pandemia del coronavirus. Un mes después de la cancelación masiva de eventos en Colombia, la industria del espectáculo espera respuesta del Gobierno, de una carta que le fue enviada al presidente Iván Duque el 7 de abril.

La misiva comienza expresando la “solidaridad y disposición de colaborar” y de apoyar los planes de emergencia sanitaria. Recuerda que el sector fue “el primero en actuar”, al cancelar de forma inmediata todos los espectáculos y congregaciones programadas. Y que, además, han seguido pagando las nóminas sin recibir ingresos desde entonces.

Continúa con la descripción de una industria que va más allá de los grandes y luminosos conciertos. Abarca hasta los festivales pequeños que se desarrollan en el país. Que cubre desde representantes de artistas hasta gestores culturales, pasando por proveedores de equipos técnicos, de insumos, logística, tiqueteras, escenógrafos, servicios de vigilancia y más.



Le recuerdan al Gobierno que el “Departamento Nacional de Planeación (DNP) los aglutina dentro del sector de turismo de reuniones, eventos, convenciones y exhibiciones, conocido (...) como turismo Mice-Event y que en Colombia es definido como Turismo Rece”.



También, que el año pasado movió el 22 por ciento del turismo del país y que pesa el 3,8 por ciento del producto interno bruto. Y cita que generan “más de 1,9 millones de empleos directos y 5,7 millones (...) indirectos”.

La industria teme que, sin una ayuda del Gobierno, el 90 por ciento de la misma pueda desaparecer en unos 40 días. Y plantea peticiones que serían un salvavidas para el gremio.



“Al día de hoy, no hemos recibido respuesta”, dijo este martes Angélica Murillo, vicepresidenta de Andrés Chamorro Iluminación, una de las firmantes de la carta.

“Es un pedido de auxilio para una industria que contempla desde los que organizan una miniteca hasta conciertos como el de Maroon 5. Entre marzo y abril cuantificamos pérdidas por cien millones de dólares”.

Dice Murillo que el sector fue invitado a las mesas del Gobierno, que se han contactado con el Ministerio de Cultura, las secretarías distritales y alcaldías. “Donde más tuvimos respuesta fue en la alcaldía de Cali, pero en Bogotá y Medellín está complejo. En general, el Gobierno no nos da razón”.



Indica que observan que esta actividad económica “no está contemplada en ninguno de los sectores de emergencia, por ende no es un gremio que tengan tipificado y organizado para proteger por ley. Estamos organizándonos para que el Gobierno sepa que existimos y nos preocupa cuando el Presidente dice que hasta no hallar tratamiento o cura no habrá eventos masivos. Estamos de acuerdo, pero necesitamos saber qué tiene pensado para nosotros”.



Destaca que hay líneas de crédito, pero que las proyecciones de recuperación hablan de año y medio o quizás dos años. Después de la reactivación, quizás pasen dos años pagando préstamos. “Empresas que llevan 20 y 25 años pueden desaparecer en 30 días”, reitera.

Quieren ayudar

Murillo afirma que la idea no es solo pedir. “Nos hemos ofrecido en la secretarías de Salud porque tenemos espacios e infraestructuras y personal para actuar en el caso de que Colombia necesite hospitales móviles. No tenemos médicos, pero sí un área técnica. En el caso de mi empresa, ofrecemos dos sitios listos, armados, con diseños, para apoyar hospitales y al gobierno distrital. Pero no sabemos cómo quieren ellos que respondamos o abrirán esa puerta. En la industria hay compañías capaces de montar en una semana un carnaval de Barranquilla y también pabellones hasta para más de 100.000 personas. Quizás sería nuestra forma de reinventarnos, pero necesitamos que el presidente Duque nos escuche”, manifestó.

Algunas peticiones

Estas son algunas de las peticiones expuestas en la carta al presidente Duque:



- Plazo para pago del impuesto de renta del 2019. Proponen declarar renta, pero pagar 6 meses después del período de restricción.

- Exención del pago de ICA a los ingresos del sector, por 6 meses posteriores a la restricción.

- Que EPS paguen desde el primer día las incapacidades a empleados tratados por coronavirus.

- Gestión para reducir el cobro de Sayco y Acinpro en eventos postergados.

- Exención del pago por renovación de Cámara de Comercio, Rut, Rup y otras contribuciones.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin