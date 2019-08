Piano abstracto / columna de opinión

El próximo jueves 8 de agosto se presenta en el Teatro Colsubsidio el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba en solitario, sin el acompañamiento de los grandes bajistas y bateristas con los que acostumbra a tocar en sus múltiples conciertos por el mundo.

Normalmente se presenta en trío, sin incluir instrumentos de viento porque el trabajo melódico y armónico corre todo por su cuenta, salvo en los solos de sus dos colegas. La esencia de su piano está en la música popular caribeña llevada a unos extremos de abstracción muy interesantes, fronteras que señalan el rumbo del quehacer musical latino hacia su integración total con el jazz en el siglo XXI, de igual a igual.



Rubalcaba trabaja sus canciones con una precisión interpretativa que hace ver todo claro y sencillo; incluso cuando usa métricas irregulares, el oyente del común no se percata de la complejidad de estos y muchos otros artilugios que otros pianistas ‘normales’ no utilizan. En algunos fragmentos de sus improvisaciones podemos apreciar racimos armónicos a dos manos, muy al estilo de uno de los precursores del free jazz, el legendario Cecil Taylor.



En sus introducciones o en las codas también aparecen unos tumbaos sorpresivos que rememoran la impronta tradicional cubana, pero en un contexto disonante que lleva las improvisaciones de Rubalcaba a otro nivel.



Es recordado en Colombia por varios conciertos que ha ofrecido desde que el Festival de Jazz del Teatro Libre lo programó por primera vez, en su edición de 1990.



Se destaca por su presencia recurrente en los grandes festivales del mundo como Jazz in Marciac o Jazz à Vienne, para mencionar solo dos. Estos eventos se han convertido en catapultas de varias carreras musicales por su exquisita curaduría y por la alta calidad de sus videos y de sus audiencias, muy respetuosas y concentradas en la música.



Lo que veremos la semana próxima en Colsubsidio es la faceta mas íntima de un músico de alto rendimiento que llega a la madurez de sus 56 años con muchos kilómetros recorridos, con una herencia latina enriquecida por su creatividad y con un rigor interpretativo envidiable hasta por los más encumbrados concertistas clásicos.

Bienvenido de nuevo a Colombia maestro, solo nos queda faltando una clase magistral para montones de músicos colombianos que lo respetan.

ÓSCAR ACEVEDO

Músico y crítico musical

