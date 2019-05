‘Versos del amor amor’, la historia cantada del vallenato

A partir de la música, cinco reyes vallenatos contarán los orígenes del vallenato hoy, en el espectáculo musical Versos del amor amor, creado y dirigido, a manera de tesis de maestría, por el periodista guajiro Frank Solano.

La idea es recordar la historia del vallenato a partir de las interpretaciones de Julián Mojica (el único boyacense que ha sido rey vallenato), Jaime Dangond, Beto Jamaica (el rey vallenato bogotano), Harold Rivera y Fernando Rangel.



“La primera parte es el mito –explica Solano–. Habla de la llegada del acordeón y el enfrentamiento entre Francisco el Hombre con el diablo. Aclaro que no lo venció tocando acordeón, sino con la palabra, el credo al revés y la picaresca”.

La segunda parte busca poner en valor el legado de Chico Bolaños, juglar olvidado. “La gente joven no sabe quién es, pero fue quien separó los cuatro aires con los bajos del acordeón. Él estableció los parámetros del son, el merengue, la puya y el paseo –añade el director–. Chico le enseña a Luis Enrique Martínez el acordeón y determina eso”.



El punto de llegada es la celebración de los cien años de Alejo Durán. “Con Alejo cuento los orígenes negros del vallenato –dice Solano–, que no los han querido reconocer por la misma razón por la que un filósofo dice que todo acto de cultura es un acto de barbarie al mismo tiempo. Los tesoros de Roma se erigieron a partir de despojar otros pueblos. Y el vallenato acabó con otros ritmos del Caribe...”.

¿Como cuáles?



El pajarito, la chalupa, los bailes cantados, todo eso. Porque cuando llegan las grabaciones, si no estaban en los cuatro aires, no se grababan. Entonces, Alejo tuvo que adaptarlos. Está el Por bonito lo pelean, que cantaba su mamá, una interpretación de cantadoras en el que dos hermanas se pelean por un hombre. Alejo lo transformó en un canto masculino: El pañuelo.



Mi compadre se cayó era otro canto de esclavos, lo cogió Diomedes Díaz, lo aceleró. Pero esas cosas hicieron el vallenato. De la historia indígena está la puya, que era un golpe de indios, pero Alfredo Gutiérrez la aceleró en un festival y quedó así.

¿Cómo una tesis se convierte en musical?



Es un musical porque es la tesis en una maestría en Gestión Cultural y Audiovisual. Entonces, se está creando un espectáculo de industria cultural, como lo tienen México, Argentina, Perú. En Colombia, el vallenato no lo tiene; cuando llega alguien de fuera, lo llevan a Gaira, pero nadie explica de dónde viene.



¿Habrá más funciones?



La función es el 25 de mayo; si nos va bien, hacemos otra. Haremos la otra. Pero la idea es que tenga circulación. Lo diseñé para que se haga seis veces al año.



¿Por qué quiso contar esta historia?



Por una preocupación personal: el vallenato está perdiendo audiencia. En diez años, Bogotá pasó de tener siete emisoras que lo ponían a solo una, Olímpica. Me preocupa que pase lo mismo que con la guabina y otras músicas que quedaron solo para festivales y por fuera la gente no las consume. México pensó que la ranchera nunca iba a estar en peligro y hoy la desplazó la música de banda y el reguetón.



Entonces, hay que crear un público joven que se conecte con el género y sus historias, que vibre con la poesía de estos cantos, porque sin letra, no hay vallenato.

¿Dónde y cuándo?

Hoy, 7 p. m., Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Carrera 7.ª n.° 22-47, Bogotá. Informes: teléfono 5936300 y tuboleta.com. Boletas desde $40.000 hasta $120.000 pesos. Descuentos para el Club Vivamos: 15 por ciento (máximo 2 boletas). Edad mínima: 7 años.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

Twitter: @Lilangmartin