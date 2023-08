Juanes y Carlos Vives, dos artistas de nuestro olimpo musical, lanzaron una canción a dúo (colaboración o featuring). Al oírlos interpretando Las mujeres caemos en cuenta de que se habían tardado en hacer esta reunión musical, en un medio en el que hacer duetos es casi obligatorio.

Al presentar la canción Vives dijo: “La verdad es que el solo de Juanes es lo mejor de la canción. Hace tiempo que queríamos hacer esto y por fin lo hicimos realidad. Juan también tiene un gran amor por el vallenato, y estoy seguro de que lo van a sentir en la canción. Esto es puro rock de mi pueblo”.



Por su parte, Juanes –que ha hecho duetos con múltiples artistas (uno de sus álbumes fue trampolín para muchos artistas emergentes de Medellín), hasta con el desaparecido Tony Bennett– afirmó: “Siempre había soñado con este momento y estar finalmente haciendo la canción juntos para mí es un honor muy grande porque había pasado mucho tiempo”.

Facebook Twitter Linkedin

'Compadres tour’ es el nombre de la gira de Fonseca y Cepeda, centrada en su álbum conjunto. Foto: Cortesía Sony Music

Detrás de gran cantidad de colaboraciones de este tipo está el objetivo de unir fuerzas. Los fans de cada artista entran en comunión gracias a una canción tan exitosa como TQG, de Shakira y Karol G, aunque es sabido que este exitoso featuring –uno de los hits del 2023– fue durante mucho tiempo un anhelo de Karol G, que había invitado a Shakira varias veces. Y aunque no se concretaba, seguía declarando en redes y shows lo mucho que admiraba a la barranquillera. El sueño se cumplió y fue éxito mundial para las dos.



(Puede leer: La 33 habla de su música, Los Prisioneros y su show en el Bum Bum Festival).



El dúo entre Carlos Vives y Juanes es como un gusto musical que se dieron dos grandes. Otra colaboración famosa entre colombianos tuvo como fundamento la amistad: Fonseca y Andrés Cepeda lanzaron su álbum Compadres en el 2020, pero ya habían hecho canciones juntos. Son dos amigos que se juntan cada cierto tiempo a botar corriente, y el resultado son canciones, álbumes y giras conjuntas.



Otros duetos son estrategia. Pueden ser la llave de entrada a un país o a un género musical que falta por conquistar, para ambos implicados. Décadas atrás, que alguna estrella foránea mirara a algún colombiano para grabar una canción era una rareza. Cuando Gloria Estefan llamó al ‘Cocha’ Molina a tocar su acordeón en un álbum (Mi tierra, 1993) fue como ver a un compatriota llegar a la Luna.

Ahora, convertidos en potencia musical, los colombianos entre sí llegan a la luna juntos. La bicicleta podría ser otro ejemplo: la canción de Carlos Vives y Shakira en las playas de Santa Marta ganó premios internacionales, coronó listados, y hubo quien quiso atribuirse el milagro demandando a las estrellas por plagio. Era de no creer ver a Shakira y a Vives acudir a un juzgado español a defender una letra que solo se ajustaba a sus vivencias personales. Afortunadamente, el fallo a favor dejó este episodio como anécdota y la gente sigue orgullosamente gozando de La bicicleta en cuanta discoteca del mundo la pongan.



(Puede leer: Ana del Castillo a Karol G: 'Manita, yo quiero cantar contigo').



Hubo dúos que fueron clave para las carreras de algunos. Cuando aún Camilo no era la estrella que ya pasó por el show de Jimmy Fallon, Shakira una vez cantó con él en vivo (el remix de Tutu, con Pedro Capó, además), y verlos juntos le dio una exposición al colombiano que fue incalculable para su propia carrera. Y está el álbum que hizo J Balvin con Bad Bunny, cuando el puertorriqueño era emergente, aunque daba pasos de gigante. Fueron amigos. Al parecer, ya no. Pero esa colaboración fue fundamental para ambos, incluso más necesaria, entonces, para Bad Bunny.

Hay, por otro lado, un vestigio de Maluma (el que ya canta con Madonna), muy joven, en el 2014, cantando al lado de un Pipe Bueno, que ya estaba consolidado, la canción La invitación. Y fueron claves los dúos, esta vez sí con artistas foráneos, que hizo Silvestre Dangond con Nicky Jam y Natty Natasha, para mostrar al mundo que podía ser un artista polifacético más allá del vallenato. Por más críticas recibidas por ese “nuevo Silvestre”, pudo atraer nuevos públicos para el Silvestre vallenato de siempre. En un dueto exitoso, todo suma.

Ya en el género vallenato, ha habido varios coqueteos con los sonidos urbanos: Vivo pensando en ti, de Felipe Peláez, artista colombo-venezolano, y Maluma ayudó también a ver lo bien que podían combinarse ambos estilos.



Carlos Vives ha hecho muchos duetos en varios frentes: De años reciente está su dúo con Camilo, interpretando Baloncito viejo y su trabajo en rescate del “tropipop”, con un álbum en el que alternaba con los artistas del movimiento que tuvo clara influencia suya, en versines nuevas de clásicos de grupos como Sin Ánimo de Lucro y Mauricio & Palodeagua.



Ahora, sabemos cómo suenan Juanes y Carlos Víves interprentando un vallenato. Alguna vez, el sueño si quedó inconcluso: Después de la muerte de Martín Elías Díaz, en abril de 2017, Vives se enteró de que el hijo de Diomedes no se atrevió a proponerle el dúo con el que soñaba. A manera de homenaje póstumo, Vives cumplió ese sueño: gracias a la tecnología grabó su voz junto con la de Martín, en una versión de Diez razones para amarte.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin

Más noticias en EL TIEMPO

Película 'Barbie' se proyectará en cines rusos a pesar de obstáculos

Álvaro Mutis: 100 años del nacimiento de una pluma mágica del país

Warner Bros anuncia la llegada de la marca 'Adult Swim' a América Latina: ¿cuándo será?