Despertó la dignidad / Opinión

En las marchas que sacudieron a Colombia hace diez meses resurgió una voz que había permanecido silenciosa por largo tiempo ante los dramas de este país, la voz de los jóvenes.

Afortunadamente las manifestaciones de octubre pasado no se hicieron a favor de ninguna corriente política, fueron lideradas por músicos y actores que nunca han soñado con ser mandatarios o funcionarios públicos.

Pero llegó el confinamiento obligatorio desde finales de marzo y se detuvo la protesta que ya se preparaba para volver a las calles. Durante la pausa no desapareció el descontento de la gente. Por el contrario, ha venido creciendo por la sensación de impotencia ante las masacres recientes de jóvenes y los asesinatos recurrentes de líderes sociales.



No es de extrañarse que para este domingo 30 de agosto se haya convocado otra protesta, ahora con más músicos, periodistas y artistas que llaman a alzar la voz ante la descarada indiferencia del Gobierno por la escalada de violencia que estamos viviendo.



El llamado a la compasión que hace Adriana Lucía, la cantante cordobesa que lidera esta iniciativa, ha logrado despertar a una sociedad atemorizada por décadas de intimidación, insensible ante el dolor y, lo que es peor, una sociedad ingenua que no les exige a sus gobernantes que cumplan sus deberes.



Ella ha sabido usar las palabras correctas cuando nos habla de las muertes violentas en su Twitter: “Es la vida, LA VIDA. Todos los días hay una masacre en este país, todos los días corre sangre, barbaries, cosas macabras. Esto deberíamos rechazarlo TODOS”.

Y seguidamente nos llama a prestar nuestra voz para replicar este clamor: “¿qué más necesitas que pase?”. Yo le respondo: nada más. Con gusto presto mi voz y me uno a la súplica que esta gran mujer les hace a los colombianos, que paremos esa absurda práctica de matarnos entre nosotros.



En sus palabras no hay intención de favorecer a ningún partido, solo un deseo genuino de paz. El lema para la protesta del domingo sale de una canción de César López: Hasta que amemos la vida, y convoca a un encuentro en redes desde las 3 p. m. este domingo. Despierte, querido lector. Exija una convivencia digna. Únase a esta manifestación con el numeral #uncantoxcolombia en las redes sociales de los participantes, que son muchos y tienen gran poder de convocatoria.

ÓSCAR ACEVEDO

Músico y crítico musical

acevemus@yahoo.com