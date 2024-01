Una mirada a cinco autores imperdibles del Hay Festival de Cartagena

Estos son los libros para ingresar a los universos narrativos de los españoles Julia Navarro y Javier Moro; del inglés Simon Sebag Montefiore, de la alemana Andrea Wulf y del estadounidense, de ascendencia libia, Hisham Matar, invitados estelares al festival.

Julia Navarro, escritora española. Foto: Archivo EL TIEMPO

Una historia compartida. Con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos (Plaza y Janés)

Julia Navarro



Una manera reduccionista de ver este interesante libro, sería decir que es un alegato feminista, tiene de dónde, pero es muchísimo más, es todo un libro de Historia y de pequeñas biografías, todas de extraordinarias mujeres que han brillado en los campos en los que se han desempeñado, jugando un laudable papel histórico, a lo mejor desconocido para montones de personas.



Como buena escritora y novelista que es, la célebre autora de Dispara, yo ya estoy muerto, nos emociona con su ingente pesquisa sobre mujeres de fuste, algunas de ellas provenientes de la ficción literaria (caso de las del primer capítulo, “Entre el mito y la realidad”) verdaderamente fascinantes.



El desfile de celebres mujeres de tenor épico - mítico incluye, por ejemplo a: Casandra, Nefertiti, Hipatia, Marie Curie, Simone de Bouvoir, Simone Weil (se le quedó por fuera otra Simone ¡adivinen cuál!); Hannah Arendt (¿Cómo iba a faltar?), Susan Sontag; Santa Teresa y Sor Juana; Juana de Ibarbouru (por lo cual tendría que haber incluido a Alfonsina Storni, pero no pidamos tanto); Anna Ajmátova ( no se le hubiera perdonado no incluirla) y Marina Tsvetáieva; Murasaki Shikibu (acierta al decir que es la primera novelista, porque mucha gente lo ignora y mucha gente, inclusive del mundo académico, no lo creería); Mary Shelley y otras tantas que incluyen a las del Nobel de literatura.



Libro importantísimo para clases de Historia, de cultura y de Estudios de género, que debería ser incluido en los programas y/o planes de lectura de bachillerato.

Andrea Wulf, escirtora (Nueva Delhi, 1967). Foto: ANTONINA GERN / HAY FESTIVAL

Magníficos rebeldes (Taurus)

Andrea Wulf



Hermoso libro donde los haya es este que contiene la historia maravillosa de cómo se gestó la gran revolución espiritual e intelectual que hizo de la nación alemana (unificada no en lo político, pero sí en lo cultural) la potencia cultural del siglo XVIII.



Con un amplio dominio de ese género llamado biografía intelectual (con ribetes de novela histórica) la autora de un laudable libro sobre Alexander von Humboldt, nos muestra lo que significó para la Historia de la filosofía, de la ciencia, de la educación y de la literatura, la convergencia en la pequeña ciudad de Jena (pero con más universidades que toda Europa junta) de pensadores de la talla de Goethe, Schiller (su alter ego), los Humboldt, los Schlegel, Fichte, Schelling, Novalis, Hegel (es que parece una enumeración inverosímil) y una mujer (bastante comparable a Mary Shelley) que fue una especie de genio en la sombra, Caroline Böhmer-Schlegel-Schelling, la responsable en buena parte de que las obras de Shakespeare fueran conocidas en Alemania:



“August Wilhelm traducía y Caroline escandía los versos para que fueran musicales […] Era la primera traducción en verso de las obras de Shakespeare al alemán […] Las traducciones de August Wilhelm y Caroline se siguen considerando, en la Alemania de hoy, canónicas. Gracias a ellas, August Wilhelm Schlegel se hizo célebre y los alemanes adoptaron a Shakespeare como poeta nacional.”



El inmenso volumen de Wulf no deja nada por fuera desde el punto de vista histórico, porque hasta permite ver cómo las fuerzas napoleónicas irrumpieron, no sólo en Alemania, sino en aquella ciudad en la que Goethe exhibía habilidades de patinador cuando el invierno congelaba las aguas del río; ciudad en la que los poetas se volvían filósofos y los filósofos poetas, todos eran maestros y discípulos entre sí (así no fueran siempre amigos) y todos hicieron por lo que Hegel llamó el avance del espíritu, auspiciados por el gran invento de Fichte, el Ich, el yo, que vino a reemplazar el invento de Platón, o sea, el alma.

Hisham Matar, escritor (Nueva York, 1970) Foto: DIANA MATAR / HAY FESTIVAL

El regreso (Salamandra)

Hisham Matar



Diecinueve años tenía Hisham cuando su padre desapareció. Han pasado veinticinco desde entonces, y, por supuesto, las esperanzas de que aparezca vivo o muerto se desvanecieron hace rato. ¿Cómo sobrevivir a semejante incertidumbre? Solo desarrollando una forma de resiliencia por medio de la escritura y también con haber llevado al ámbito metafísico esa desaparición, en un proceso de reflexión que, visto de buena manera, es una negación de la muerte:



“Afirmaciones como ´Está muerto´ carecen de precisión. Mi padre está muerto y vivo al mismo tiempo. No tengo una gramática para él. Está en el pasado, en el presente y el futuro.Creo que aunque le hubiera tomado la mano y la hubiera sentido aflojarse al exhalar su último aliento, cad vez que me refiera a él, todavía haría una pausa para buscar el tiempo verbal adecuado. Sospecho que muchos hombres que han enterrado a sus padres sienten lo mismo.”



Hisham encontró también acicate para seguir adelante con su vida y no sucumbir a la pena, en la última frase que a guisa de clave dejó su padre en un cuento que escribió: “Decidí trabajar y sobrevivir”.



No parece conveniente leer esta obra de Matar, sin haber leído las dos que la preceden (solo en el mundo e Historia de una desaparición), por cuanto la que ya es una trilogía está perfectamente articulada.



Aunque en esta novela Hisham destapa todas sus cartas; ya no hay un trasunto de él, quien es ahora, al tiempo, autor, narrador y protagonista; es tanto sujeto de la enunciación como del enunciado.



Además, demuestra que la mejor manera de referir una historia personal (o mínima, como también se le llama) es engastándola en la Historia (en este caso, la de su país desde que Mussolini lo invadió y convirtió en su patio trasero a comienzos del siglo XX), pasando por la cruenta dictadura de Gadafi (de la que fue víctima su padre), hasta llegar a la Revolución que lo derrocó, en la llamada Primavera Árabe. Todo ello contado de tal forma, que el libro es un perfecto híbrido literatura – historia. ¿Dónde estaba dios cuando ocurrió la masacre de Abu Salim?

Simon Sebag Montefiore (Londres, 1965), escritor. Foto: LISBETH SALAS / HAY FESTIVAL

'Los Románov' (Editorial Crítica)

Simon Sebag Montefiore



Este historiador de la Universidad de Cambridge comparte con Winston Churchill la capacidad de contar la Historia de forma literaria, pero sin hacer Historia novelada ni Novela histórica. Llamemos a su género, Historia narrativa.



Es tal su forma de narrar, que es imposible dejar de leer cualquiera de sus libros una vez empezados. Su habilidad descriptiva es prodigiosa. Baste como ejemplo el capítulo de la presente biografía de los zares, en el que el Zar Miguel es coronado "vestido con los ropajes dorados de estilo bizantino, previamente bendecidos por el metropolita Efrén". Ni qué decir sobre cómo son descritos los concursos de novias, que se hacían en la corte para escoger a la esposa de algún Zar, o de las atrocidades infligidas por los Románov a sus enemigos.



El majestuoso volumen recrea la Rusia medieval (y un período de florecimiento artístico que sería como su Renacimiento) enfrentada a dos imperios en trance de devorarla (el sueco y el polaco) y la Rusia ultracatólica en su devenir hacia la modernidad.

Jerulasén, La biografía (Editorial Crítica)

Simon Sebag Montefiore



En este monumental libro, Montefiore da cuenta de la destrucción del Templo de Herodes y de todo lo que se vino después a lo largo de los siglos en la Ciudad Santa. Se diría que el interés de este historiador recae casi exclusivamente en los hechos, dejando al lector la tarea de reflexionar sobre los mismos, y que su enfoque es el lado más sombrío, perverso y trágico de las acciones humanas a lo largo de su Historia. La singladura del pueblo judío rezuma escenas llenas de indecible dramatismo y violencia. Sus ciudades sitiadas cada dos por tres por los ejércitos extranjeros, padecían saqueos, incendios, destrucción y unas hambrunas en las que se hacía presente el canibalismo:"Nabucodonosor rodeó Jerusalén de fortines y construyó una muralla de asedio. "El hambre", escribió Jeremías, "apretaba en la ciudad" Los niños pequeños "desfallecen de hambre en todas las esquinas", y el canibalismo hizo su aparición [...] Los que fueron asesinados tuvieron más suerte que los que murieron de hambre." Montefiore amalgama con destreza mito, pasajes bíblicos (que coinciden con hallazgos arqueológicos), mito e Historia (con Josefo como fuente principal), a lo cual le agrega el producto de sus propias pesquisas.

Javier Moro, escritor español. Foto: Archivo EL TIEMPO

'El imperio eres tú' (Editorial Planeta)

Javier Moro



Aunque estará hablando de su novela más reciente Nos quieren muertos, la mejor forma de comenzar a conocer la narrativa del best seller Javier Moro es a través ‘El imperio eres tú’, una de sus obras más aclamadas. Con esta extensísima novela ganadora del Premio Planeta, mediante una muy documentada y pormenorizada narración, el autor español, conocido también por éxitos como El sari rojo y Pasión india, nos mete de lleno en una época cargada de conflictos y exotismos; del encuentro entre dos mundos de realidades muy distintas.



El juvenil, libertino y epiléptico príncipe de la Casa de Braganza, al lado de su combativa esposa austríaca, Leopoldina, tiene en sus manos el destino de su pueblo, pues le toca elegir entre seguir siendo portugués al amparo de su padre, el rey Juan, o ser brasileño con imperio propio.



El retablo que hace Javier Moro de un país atrasado, supersticioso y de clima insufrible, es asaz memorable, y ni qué decir del curso de geopolítica que nos da:



“Trescientos cincuenta años después de que el almirante Pedro Álvarez Cabral tomase posesión de esa tierra, la flota portuguesa se marchaba para no volver. Dejaba atrás una colonia transformada en país independiente gracias sobre todo a la conjunción de talento, la energía, la inteligencia y el olfato de cuatro personas de orígenes muy diferentes: un hispanoportugués, una austríaca, un brasileño y un escocés.”



Así mismo, Moro, no solo se interesa por la verosimilitud (sobre todo en los diálogos, tan necesarios para empujar la trama), sino por la veracidad, para no traicionar la Historia, de tal manera que al final el lector queda notificado de que lo que propició el fin de la monarquía fue, paradójicamente, la abolición de la esclavitud (quede dicho al pasar, para que tome nota el lector, que la orden de San Benito era dueña de más de mil esclavos), ya que la alta alcurnia, indignada por haberse quedado sin esclavos, fraguó el golpe militar que derrocó al emperador y Brasil se convirtió en república.



JORGE IVÁN PARRA*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

​*Crítico literario, autor del blog 'De libros y autores' de EL TIEMPO y profesor de la U. Distrital.