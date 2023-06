La filóloga española Alicia de la Fuente, que nació en Madrid hace 31 años, tenía una espinita clavada. Su vida, rodeada de libros, estaba llena de autores masculinos.

Nombres de hombres aparecían por todos los sitios, pero los de las mujeres eran escasos. Y no porque no las hubiera, sino porque el canon de la literatura las ha opacado, ensombrecido. Muchas de ellas escribieron al lado de sus compañeros, autores famosos, como Ana G. Dostoievskaia, esposa de Fiódor Dostoievski, o Consuelo Suncín, de Antoine de Saint-Exupéry. Y aparte de que no se les ha dado la luz que merecen, sus obras son difíciles de conseguir.



Así nació la Editorial Espinas, que, como expresa en su ‘Manifiesto’ –porque, sí, su presentación no es un discurso comercial sino un manifiesto con voz de mujer–, rescata las obras de “mujeres que se atrevieron, que desafiaron las imposiciones sociales, que emprendieron el tortuoso camino de expresar en letras sus opiniones, sus dudas, sus anhelos, el devenir del mundo; que trataron temas como la corrupción, la prostitución, la maternidad, la guerra, la violencia, la justicia y la política y que han sido borradas del relato”. Se dedica a “una labor de arqueología entre el silencio impuesto a estas obras, algunas descatalogadas, otras nunca traducidas y otras, simplemente, olvidadas”.



La última de ellas es, precisamente, 'Memorias de la rosa', de Consuelo Suncín Sandoval Zeceña (1901-1979), una salvadoreña que estudió Derecho y Periodismo. Se casó en 1931 con Saint-Exupéry, que se inspiró en ella para la rosa de 'El principito'.



Cuando murió el autor, en un vuelo en 1944, Suncín se fue a vivir a Nueva York, donde escribió su autobiografía, que fue publicada en 2000, dos décadas después de que muriera. En ella cuenta que su vida con el escritor y piloto no fue un camino de flores. De la Fuente ayuda a sacar esa espinita con la publicación en español del libro, y habla de su iniciativa.



¿Por qué sacar ahora esta nueva edición de Memorias de la rosa?

En nuestra editorial estamos trabajando poco a poco en recuperar las voces que se han perdido, bien por desinterés, bien por decisiones deliberadas. Desde el principio tuvimos a Consuelo en el catálogo, pero necesitábamos algo de tiempo para gestionar los derechos. Por tanto, cuando llevábamos un año de trayectoria, nos pusimos en contacto con la editorial francesa. Todo se dio de forma orgánica, y nos parecía muy pertinente darle voz a ‘la rosa’ el mismo año que el famoso principito cumple 80 años.



De acuerdo con esta obra, ¿cómo describiría a Antoine de Saint-Exupéry?

Ella lo describe como un hombre coqueto, seguro de sí mismo, muy soñador, aventurero, con determinación. Consuelo estaba profundamente enamorada de ese hombre, que sabía que la tenía en sus manos. Con los ojos de hoy, es triste comprobar que el autor de El principito, ese bello cuento, no era quien nos imaginábamos. Aquí viene lo que cada uno quiera hacer con esta información, y la eterna cuestión de si se ha de separar la obra del autor. Personalmente creo que la lectura que se haga de la historia de Consuelo es algo íntimo, y cada lectora decidirá qué hace con lo que ha leído. Hay mujeres que me han dicho que no volverán a leer a Exupéry y otras, que no dejarán de admirarlo.

¿Cuál es la lectura que hace con la lupa que hoy busca reivindicar a las mujeres?

La lectura que hacemos desde la editorial es que Consuelo nos cuenta una historia que es la historia de las mujeres en la humanidad. Desde el mito de Penélope hasta Rapunzel, nos hemos pasado la vida esperando. Y hemos dicho: ‘Basta de amor romántico’. Su testimonio es importante para reconocernos en su narración.



¿Cuál fue la importancia de Consuelo en la vida y obra de su marido?

Según ella misma explica, fue crucial en su vida (cuando lo cuida, parece un niño grande perdido sin las atenciones de su esposa) y en su obra. Ella escribe: “Creía que el éxito era de los dos”.



¿Qué otros autores conocidos han cubierto con sombra a sus esposas o parejas en la literatura?

En Espinas hemos rescatado también las memorias de Ana G. Dostoievskaia. Es asombroso ver que, pese al interés que despierta la figura de Fiódor Dostoievski, la biografía de quien más lo conoció esté tan oculta. Tenemos también el claro ejemplo de Elena Garro y Octavio Paz. Garro declaró: “Delante de los pasos de un hombre, van siempre los de una mujer”.



¿Cuál es el propósito de la Editorial Espinas?

Nuestro mantra es que leer autoras olvidadas es un acto de justicia. No somos musas, somos artistas. Y el objetivo es reivindicar sus voces para demostrar que siempre estuvieron en el ámbito artístico, que tenían ambiciones, igual que ellos, y que pelearon por no caer en el olvido. Rescatar su memoria histórica es lo fundamental.



¿Qué otras autoras han publicado y por qué han sido ellas las elegidas?

Empezamos el catálogo con Ana Dostoievskaia, opacada por el grandísimo apellido del escritor, que contiene unas memorias bellísimas y que nos descubren a una mujer que fue mucho más de lo que se piensa. Fue editora, albacea de la obra de Fiódor, librera... Y esa faceta se desconoce. Después rescatamos a Mercedes Cabello, escritora peruana (su obra es patrimonio cultural en su país) y su novela Blanca Sol, que huye del estereotipo arquetípico de las mujeres en la literatura y nos presenta una suerte de don Juan femenino. Además de contener una importantísima crítica al papel de la mujer en la sociedad de la época. Eva Canel, nuestra tercera autora, es española. Su novela 'Oremus' es una crítica desgarradora a la moral católica y plantea incógnitas que no se diferencian mucho de la admirada La Regenta, de Clarín.

Los libros publicados. Foto: Archivo particular

Otra española, Matilde Cherner, escribió 'María Magdalena'. Fue la primera escritora –incluso se adelantó a Benito Pérez Galdós– que se atrevió a publicar un libro criticando la prostitución y abiertamente abolicionista. Sus palabras se siguen reproduciendo hoy.

Marie Bashkirtseff fue una pintora que escribió un diario durante toda su vida y un ejemplo de superación y coraje. Con ella, queríamos reivindicar que el silenciamiento de las mujeres se ha dado también en la pintura.



¿Cuáles más planean sacar en un futuro cercano? ¿Alguna latinoamericana?

Precisamente estamos trabajando en una escritora latinoamericana que espero que salga en breve. Prefiero no desvelar detalles; nos gusta jugar con la sorpresa.



¿En general reivindican las que han sido apartadas por cuenta de sus parejas masculinas, o también a las marginadas?

Cualquier autora. Los casos de Ana y Consuelo son determinantes por sus parejas, pero en los demás podemos ver las diferentes formas de opacar su escritura. Matilde Cherner firmó con seudónimo, a Mercedes Cabello la acusaron de tratar temas indecentes, a Eva Canel, de plagio porque “era imposible que una mujer escribiera tan bien”, y un largo etc.



¿Hace cuánto nació y cómo ha sido recibida la editorial por el público?

Nació hace un año y medio, a finales de 2021. Estamos creando una bella comunidad que esperemos siga creciendo. Nos dimos cuenta de que no estábamos solas en la búsqueda de referente