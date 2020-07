Una diatriba del rock colombiano (opinión)

Hace poco fui entrevistado como parte de la tesis de la maestría a distancia Máster Universitario en Gestión y Emprendimiento de Proyectos Culturales, de la Universidad de la Rioja – UNIR, España y bajo el nombre de “Modelos de negocio alrededor del rock en Bogotá”.

Mi interlocutor y gestor del proyecto en mención, Juan Mario Rubiano, músico y asesor en emprendimiento con énfasis en industrias creativas y culturales, me contó de su experiencia al narrarle de manera sintetizada a su directora de tesis en España, algunas de las minucias entre las que se debatían los artistas del género rock en nuestro país, y más específicamente en Bogotá.



En la distancia y seguramente con la boca abierta estilo esos emoticones que se usan en nuestra cotidianidad a través de las aplicaciones del celular, ella no podía entender cómo con un festival al que asisten más de 300 mil personas en un fin de semana, no existe una maquinaria sólida, bien engranada y aceitada, que permita hablar de un movimiento de rock mucho más saludable del que a duras penas tenemos.



Rubiano dejó plasmada en su tesis una conclusión que remito y es digna de pensar: “Ante la paradoja planteada por el aforo conseguido sistemáticamente por rock al parque y la paupérrima respuesta de ese público ante el consumo pago de productos y servicios de la música del género rock en específico, la situación se convierte en toda una diatriba contra la expectativa e incluso la dignidad del músico de rock en la capital colombiana”.

Que el rock es un género enmarcado por complejas adversidades en un medio como el nuestro es una realidad latente de siempre. No es de ahora. Lo de la diatriba se aplica en todos los sentidos. Es curioso que la convocatoria de bandas para este festival reciba anualmente más de 200 propuestas (en alguna época la cifra fue cercana a las 400). Eso habla de que hay material, hay industria. La existencia de tantos grupos implica un mercado de instrumentos, equipos de amplificación, difusión –así sea mínima–, espacios para tocar, aunque pocos.



Seguramente no debemos olvidar que en esencia somos un país tropical que, por extensión y en 70 años, nos ha llevado de la cumbia y el porro al vallenato y la salsa, y de ahí al reguetón y las formas urbanas. No es que el rock se venga muriendo. Mejor remitirnos a las palabras de mi amigo el ingeniero de audio y productor peruano Germán Villacorta, quien dice: “el rock nunca fue mediático y su misión nunca fue ser mediático”. Según él, el pop siempre ha mandado en la jugada. No vivimos una excepción y esa diatriba, con todos sus peros, y por ahora, existirá por siempre.



DANIEL CASAS

Periodista musical

@danielcasasc