Soy usuario de las redes sociales y en ellas he podido divulgar mis creaciones, conseguir oyentes y descubrir cosas útiles para mi profesión, aunque muchas veces me he extraviado en publicaciones sin gracia. Sin embargo, últimamente he experimentado la decepción de ver los mismos contenidos cada vez que abro alguna red.

La sensación de descubrir cosas nuevas y atractivas se acabó, ahora dan ganas de cerrar la página desde el primer minuto de visualización porque el algoritmo me vuelve a proponer lo que ya vi.

Es evidente que el nivel de manipulación de los diseñadores de estas redes se pasó de la raya, ahora invaden nuestra privacidad con una insistencia desesperante. Nos persiguen en todas las páginas que visitamos con publicidad de los productos que en algún momento hemos intentado comprar en el metaverso, que en mi caso sería el monoverso, por mi humilde estatus de novato digital.​

Nos persiguen en todas las páginas que visitamos con publicidad de los productos que en algún momento hemos intentado comprar en el metaverso. FACEBOOK

TWITTER

Solo por el hecho de haber entrado una vez a curiosear en alguna cuenta de medio pelo, nos llenan de publicaciones de ese personaje que no tiene nada que aportar.



Visualizar un tutorial corto con algún ejercicio de piano puede significar una condena para quedar bombardeado por miles de ejercicios y avisos de cursos y métodos de piano similares al que originalmente le dimos clic sin medir las consecuencias.



A propósito de la persistencia, muchos de los videos musicales que hoy llegan a mis páginas son miniaturas de algún solista con fragmentos o frases que no superan el medio minuto de duración.



En estos tiempos de inmediatez y presencia constante en redes, la canción completa deja de ser un reto, ahora manda el clip casero con solo diez segundos de un solito descrestador y carente de un arreglo orquestal o, al menos, grupal.



La única forma de evitar que los contenidos indeseados dejen de abrumar nuestras páginas es cancelando la suscripción de los proveedores que, así sean de interés, abusan con la frecuencia de sus publicaciones.



Otro tema: Canción de Bob Dylan se subastó por más de siete mil millones de pesos

Visualizar un tutorial corto con algún ejercicio de piano puede significar una condena para quedar bombardeado por miles de ejercicios y avisos de cursos. FACEBOOK

TWITTER

Me imagino que esta fastidiosa tendencia va a tener consecuencias en las bajas de usuarios, y espero que esto les devuelva mayor libertad a los navegantes virtuales que no quieren ser manipulados por un alimentador monotemático de contenidos.

Las redes nos han permitido alcanzar fronteras que antes eran inalcanzables, pero… ¿volverán los tiempos de libre navegación? Eso espero.



Óscar Acevedo

Músico y crítico musical

acevemus@yahoo.com​