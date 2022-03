Ni la amenaza de un huracán ni las lluvias torrenciales en Nueva York afectaron a Amelia Perry en sus ganas de seguir metiéndose en las entrañas de una gira y aprender –en la vida real– un poco más de music business, la carrera que estudió en la Full Sail University, en Orlando, Florida.

Las nubes cargadas desde Boston y el aguacero fuerte el día del concierto de Cepeda y Fonseca en el United Palace de Nueva York, en el 2021, le dieron un sabor especial a la dinámica que hoy sigue Perry, que también colaboró con el exintegrante de la banda Capital Cities, Spencer Ludwing, y ahora, con 25 años, está dedicada a la banda de metalcore Saving Vice, una de las de mayor proyección en la costa este de Estados Unidos.



Amelia también fue parte del equipo en la logística de la gira Fonseca Europa 2021 y a finales del mismo año fue parte del equipo local de Diamante Eléctrico, cuando la agrupación se presentó en el Irving Palace de Nueva York junto a los famosos Café Tacvba.



“Oigo de todo, pero lo mío siempre ha sido el rock”, cuenta esta amante de la música, que adoraba dormir con ópera y que se le midió a responder nuestro cuestionario sonoro.



¿Qué la inspira?

Dado mi trabajo, son los artistas los que todos los días me inspiran en esta ruta que lleva mi vida.



¿Canta en la ducha?

Cada mañana, es parte del ritual. También es clave para saber qué clase de día voy a tener, dependiendo del ánimo con el que amanezca, y a eso hay que sumarle qué playlist tenga.



¿A qué cantante imitaba cuando era niña?

​Indiscutiblemente, a Britney Spears. Creo que cualquier mujer que creció entre los 90 y los años 2000 la imitó. Ella nos dejó videos musicales icónicos, como Crazy y … Baby One More Time, que intentamos replicar más de una vez con mis amigas.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

​

Siempre quise aprender a tocar batería. Lo intenté un par de veces en el colegio, pero lograr mantener ritmos distintos con cada extremidad es un talento que no tengo.

¿Y los mejores conciertos en los que ha estado?



Tendría que decir que, como alguien a quien le apasiona la música en vivo, de las experiencias que más me han marcado es poder ver la evolución de los artistas que están sobre el escenario. Uno de ellos es The 1975.



¿Por qué ellos?

Tuve la oportunidad de verlos en el 2014 en Le Trabendo en París. Fue un concierto íntimo, en una sala con una capacidad de unas 700 personas, cuando la banda estaba apenas comenzando. Cinco años después, me los encontré en el Festival Estéreo Pícnic en el escenario principal con más de 30.000 asistentes.



Tener en la memoria del primer concierto a Matty (se refiere al cantante Matthew Healey) brindando con nosotros en ese pequeño teatro, sin pensar en el fenómeno en que su banda se iba a convertir, es definitivamente uno de los top de mi lista.

¿Qué canción la devuelve a la adolescencia?

Crecí oyendo todo lo que se consideraba música emo en el 2000. Tengo playlists de Blink-182, Bring Me The Horizon o Fall Out Boy. Pero si tuviera que escoger solo una canción, tendría que ser Welcome to the Black Parade, de My Chemical Romance.



¿Qué canción de cuna le cantaban sus papás?

No me acuerdo de ninguna canción de cuna, pero recuerdo el momento en el que descubrí la ópera, gracias a mi abuela, cada noche me dormía con el brindis de La traviata. Mis papás me decían buenas noches y le ponían play al disco y me dormía con la voz de Pavarotti.



¿Un ritual antes de un concierto?

Trabajar detrás de escenas de un concierto es una experiencia totalmente distinta, pero trae los mismos nervios ya que toca estar preparado para todo. Algo que se ha convertido en un ritual para mí antes de un concierto es darme un espacio para respirar y sencillamente estar en calma antes de entrar en el estado de alerta constante.



Otro cuestionario sonoro: La banda Oh' laville sueña con Dallas, Ciudad de México y con Tunja

Luciano Pavarotti, es considerado uno de los mejores tenores de la historia. Foto: AFP

¿Cuál fue el primer disco que compró?

El primer disco que compré fue American Idiot, de la banda Green Day. En ese momento yo tenía 8 años y el que mis papás me hubieran dejado comprar ese disco fue un tema un poco controversial dentro de mi familia.



¿Y eso por qué?

Es un disco que es una crítica muy directa al gobierno de George W. Bush y muy político, cosas que siempre han sido parte del género, pero que algunas personas no creyeron que era muy apropiado para mí. Pero por mi mamá yo crecí escuchando rock y no fue sorpresa para ella que Green Day hubiera sido una de mis bandas favoritas a tan temprana edad.



¿Qué sonido adora?

No hay nada como el ronroneo de un gato.



¿Y uno que en odie con toda su alma?

Algunos ruidos blancos como el que produce el aire acondicionado.



¿Cuál es el siguiente paso en esta carrera detrás del escenario?

La idea es meterme un poco más en el ámbito de artistas de la música latina. Estoy intentando ser parte de eso.



