Los latidos musicales que invitan a cuidar del corazón

Un corazón late 70 veces por minuto. Unas 4.000 veces en una hora y alrededor de 100.000 al día. Es por este motivo que César López y Delfina Dib se unieron para crear una canción que invita a los demás a escuchar a su corazón.



“Cuando surgió la iniciativa por parte de Novartis de sumarse a algo tan urgente como lo es el cuidado de la vida, pensé que debíamos entrar directamente a los corazones, escucharlos y grabarlos”, asegura el exintegrante de Poligamia y creador de la escopetarra (escopeta convertida en guitarra), César López.

Fue así como se dio en la tarea de recolectar los latidos del corazón de decenas de colombianos, con el objetivo de construir una canción hecha a partir de estos latidos, que invite a las personas a estar más pendientes de su salud. Adultos, abuelos, una madre embarazada, un cantante de rap, una diseñadora y algunos personajes reconocidos en el país participaron del proyecto, con el ánimo de ayudar a prevenir el deterioro de más corazones.



Para lograr esta tarea, se requirió de un estetoscopio especial capaz de captar el sonido que producen los corazones al latir y transmitirlo de manera digital hacia un software especializado capaz de procesarlo, para posteriormente convertirlo en un beat musical que pueda ser usado como sonido base para construir la canción.

De 60.000 personas que mueren anualmente en Colombia, 30.000 lo hacen de un infarto cardíaco

Luego de todo ese proceso, nació ‘Escucha tu corazón’. “Cuando empecé a recibir los latinos de la gente, entendí que cada uno era distinto y que cada manera de latir decía mucho de la persona”, comenta López.



De esta manera, se dio cuenta de que la letra debía ser sensible a los corazones de los que la oyeran y, al mismo tiempo, dar a entender la importancia de ese órgano que da vida.



Pero en el proceso de creación surgió un problema muy común: ¿qué ritmos musicales debe llevar? Se pensó en bullerengue, pero rápidamente descartaron la idea. Sin embargo, una noche la inspiración le llegó a López.

“No quería hacer una canción que sonara como campaña institucional así que me demoré mucho borrando y empezando de nuevo. Pero un día, ya contra el tiempo, cogí mi guitarra y me encontré con esto que no solo le da protagonismo a los latidos del corazón en la guitarra, el bajo y la batería, sino a la hermosísima entonación del texto por parte de una gran cantante argentina que es Delfina Dib”, recuerda.



Por esa combinación de la voz, los instrumentos y los latidos del corazón, esta canción logra apelar a las emociones, porque no solo transmite un importante mensaje sino que los sonidos conectan con los oyentes. “Siento que a través del ejercicio del arte y de la creatividad vamos a impulsar una causa que es urgente y que salva vidas”, puntualiza el cantante.

80 colombianos mueren al día de un infarto cardíaco

Así mismo, Dib espera que este proyecto sirva para que “la gente se ponga las pilas y se cree una conciencia colectiva. Dice que tan pronto López la invitó a unirse a la iniciativa, ella ni lo dudó. “Para mí es una gran felicidad cantar canciones con las que comunique cosas importantes”, explica.



Y es que esta iniciativa nace a causa de las altas cifras de mortalidad por enfermedades coronarias, tanto en Colombia como en el mundo. Según la doctora Karen Dueñas, “actualmente, esta es la principal causa de muerte en Colombia y en el mundo tanto en hombres como en mujeres. De 60.000 personas que mueren anualmente en nuestro país, 30.000 lo hacen de un infarto cardíaco. Eso quiere decir que, más o menos, 80 colombianos mueren al día por esta razón".



Por eso, la canción busca que los problemas cardíacos se conviertan en un problema de salud pública para que así más personas se chequeen a tiempo y escuchen su corazón, como dice la letra.



REDACCIÓN CULTURA

@CulturaET