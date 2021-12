Un campo de batalla es hoy el cuarto de chécheres. Armar el árbol a estas alturas parecería un despropósito teniendo en cuenta que los demás brillarán y se llenarán de regalos a la medianoche; pero este seguirá encerrado en el mismo rincón donde lo puse justo antes de la llegada del covid. Si mi madre pudiera verme escarbando entre estas torres de cajas, costales y bolsas rasgadas, le encantaría saber que Kayla sigue impecable con el vestidito amarillo de tafetán que le confeccioné a mano en 1994; continúa con el pelo castaño recogido en esta moña alta y reseca que no le suelto desde 2003, elegancia a prueba de todo la de esta criatura fabricada en los Estados Unidos de América cuando Clinton era presidente.

Mi madre habría preparado para esta noche lomo de cerdo ahumado y mi padre me habría regalado un enterizo de algún color vivo. “Es que se te ven hermosos, mijita, esa piel tuya combina con todo”. Esta es la tercera..., ¿o la cuarta?, copa de vino que bebo en lo que va de la tarde, la botella se agota, debería llamar de una vez al supermercado a pedir otra. ¿Cuánto mide Kayla? Por lo menos sesenta centímetros, qué pequeña y misteriosa me parece ahora, treinta años después de su llegada a mi vida. La rosa fucsia en la solapa le sienta de maravilla, así luce menos avejentada. Mi padre repetía que no lograba entender a qué hora le había dado por comprarme ese adefesio gringo, semejante pollo e’ finca, pero que una voz en lo más recóndito de su cabeza le había susurrado: “Raúl, tienes que llevársela. Kayla y Fernandita van a ser amigas para siempre”. Kayla no ha envejecido mal del todo; sin embargo, su expresión transmite algo ambiguo ¿Decepción? ¿Furia? ¿Desprecio? No puedo saberlo, a lo mejor esos sentimientos se deban a mi inocente crueldad de aquel tiempo. Mi padre me la entregó dentro de una caja fucsia el 24 de diciembre de 1991.



“Es grande... es rara... y es hermosa”, dije al sacarla. Al día siguiente, mientras lavaba los platos me pareció que Kayla me sonreía desde el comedor, esa misma tarde mis papás me llevaron a jugar toda la tarde con mi prima María José, que me enseñó el cajón de madera que ocultaba bajo su cama. “Fernanda, solo un baúl cerrado con llave o las mejores amigas pueden guardar tus secretos”, susurró en mi oído. A los diez años ya tenía yo varios asuntos que necesitaba ocultar, pero no se lo dije a mi prima, no quería alborotar su curiosidad. Kayla, flanqueada por siete Barbies y tres duendes de pelo erguido, fijó su mirada azul en nosotras y fue cuando supe que necesitaba escribir mis deseos y depositarlos en un lugar seguro. No tenía un baúl con llave ni una amiga lo suficientemente discreta; por eso, al salir del apartamento de María José planeé la intervención que llevaría a cabo al día siguiente luego del almuerzo familiar.



Kayla estaba impregnada de un aroma delicioso, no a chicle o fresas, sino a cloruro de polivinilo, mi predilecto a lo largo de la vida, a lo mejor por eso comencé a quererla tanto, a necesitar su presencia como las flores del agua. Todo estaba listo para la ejecución de mi plan. Mientras mis padres tomaban la siesta agarré a Kayla de la mano y la llevé hasta a la cocina y la senté con delicadeza sobre el mesón. Junté las manos, cerré los ojos, y cara a cara le pedí perdón. “Solo confío en ti, Kayla, tú debes hacer un sacrificio por mí, eres mi mejor amiga”, le dije después de tomar suficiente aire.



Enseguida la coloqué boca abajo e hice una incisión vertical que atravesó su espalda, luego le puse un trozo de cinta pegante a modo de gasa. Me pareció escucharle un quejidito que preferí ignorar. Kayla, no me cabía duda, sería durante un largo tiempo mi compañera fiel, además de la depositaria de mis grandes sueños, por eso la abracé y le agradecí por su abnegación. Mi tía Nancy me dijo varias veces con saña:



“Tu amiguita no me simpatiza, tiene una mirada filosófica, por no decir funesta”, así la duda quedó sembrada desde el comienzo. ¿Por qué no haberle confeccionado simplemente una mochila para guardar esos deseos escritos con tanta vehemencia? ¿Por qué tuve que marcarla, herirla de ese modo? Anoche tuve un sueño en el que Kayla se dirigía a mí desde el recibidor de un hotel gringo de los años cincuenta. “Tu destino está en mi espalda, ya falta poco para vernos de nuevo, Fernanda”, me decía con una voz tan sabia que nunca habría imaginado suya. Mi plan a lo largo de tres décadas consistió en que cada 24 de diciembre le quitaba el vestido y la cinta pegante e introducía en la ranura de su espalda una tirita de papel blanco con el año respectivo y mi deseo escrito con buena letra y tinta roja. Durante los primeros años lo hice con pasión, luego por inercia. Pasé treinta años cerrando los ojos y escribiendo lo que quería que la vida me diera. De alguna manera Kayla era mi Papá Noel, mi Niño Dios. Hoy estoy sola y despeinada, hoy quiero tener otra vida. Un campo de batalla parece hoy este cuarto de chécheres. Si mis padres vivieran, ya habrían armado el árbol, colocado las coronas en las puertas y las luces en los ventanales. Este año no voy a escribir ningún deseo, ¿para qué?, solo quiero ver todos esos papelitos para romper de una vez por todas con el hilo del infortunio.

“Pasé treinta años cerrando

los ojos

y escribiendo lo que quería que la vida

me diera. De alguna manera, Kayla era mi Papá Noel y mi Niño Dios”. FACEBOOK

TWITTER

Kayla, sentada frente a mí, me observa con curiosidad, por eso no puedo esperar más. Como todos los años, le quito el vestido, luego la cinta pegante.



Las manos me tiemblan mientras agarro el depilador de cejas con el que extraigo una a una las tiras de papel que coloco en forma vertical sobre el tapete, mantengo un estricto orden cronológico, la caligrafía parece la de treinta personas distintas. Un ácido me quema el estómago mientras leo. Los deseos de los primeros diez años apuntan a viajes, buenas calificaciones y amores; los últimos quince, a evitar desdichas. El de 2020 dice: ‘Que mi mamá supere el covid y salga de la clínica antes del 31’. “Kayla, tú eres un ave de mal agüero”, le digo mientras me tiendo en el piso y elevo los pies sobre la pared. ¿Dónde dejé la copa de vino? Quito la rosa fucsia de la solapa de su vestidito y me la pongo tras la oreja, luego me siento de nuevo, sostengo a Kayla frente a mí y le suelto el pelo, así parece liberada de un yugo. ¿Quién eres, Kayla? Bajo a la cocina con ella agarrada de la mano –una mano fría y dura– y la dejo sobre el mesón.

“Mi vida va a ser distinta a partir de hoy, te lo juro”. Le quito los zapatos cocacolos, las medias –antes blancas, ahora amarillas– y le alboroto la melena. “Confié en ti y mira cómo me pagas. ¿Quieres decir algo? ¿Crees que no deberíamos estar aquí? Supongo que entiendes que no puedo seguir con esta estúpida costumbre, tengo cuarenta años”, le digo poniendo mi índice sobre su pecho, pero, como era previsible, Kayla no se percata de mi tristeza, tampoco de mi determinación.



Mi monólogo no parece fastidiarla, es más, es como si no le importara. La agito con rabia y escucho que hay todavía algo adentro de ella, reviso y, en efecto, hallo otra tira de papel que saco con el depilador de cejas, la desdoblo, y noto algo escrito en tinta azul, pero descubro que no es mi letra. Leo con atención: ‘Fernanda, no es tuya la culpa ni mía, solo acepta lo que se va escribiendo en el libro de la vida’. Un frío me recorre de arriba abajo y algo muy pesado oprime mi pecho. Cierro los ojos y noto mi garganta cada vez más oprimida y cerrada. Necesito respirar, por eso hago un esfuerzo para inhalar despacio antes de hacer algo de lo que pueda arrepentirme.



Me quedo tendida en el piso boca arriba y siento que me he equivocado, por eso devuelvo la rosa a su solapa, visto a Kayla de nuevo y le armo el moño lo mejor que puedo. Pierdo la noción del tiempo mirándola como una madre arrepentida y cuando vuelvo al mundo solo sé que necesito moverme de donde estoy, el estómago ha comenzado a crujirme. Agarro el celular. “Buenas noches, señor, quisiera pedir un domicilio... no, no, espere un momento, mejor voy para allá”. Me pongo el abrigo gris que no pude estrenar en la Navidad de 2020, qué lindo se me ve, esta piel mía combina con todos los colores. Pongo a Kayla en una bolsa de tela y salgo, pero me quedo en la puerta viendo que un reciclador frente a mi casa separa los residuos. Su hija, una niña de unos siete años, me observa y me sonríe cuando ve la cabeza de Kayla sobresalir de la bolsa. “Mira, papi, así la quiero”, dice señalando a Kayla y dando brinquitos. Me acerco a ella y le entrego a mi vieja compañera con la seguridad de que van a convertirse en mejores amigas, pero antes le pido a la niña que me permita despedirme y ella asiente con la cabeza, enseguida nota que Kayla tiene una incisión en la espalda, pero lo ignora, prefiere acariciarle las mejillas y el pelo. “No vas a encontrar una amiga más fiel”, le digo mientras la niña se la enseña a su padre con el entusiasmo propio de lo inesperado. Camino dos cuadras con las manos heladas dentro los bolsillos, entro al local invadido por guirnaldas verdes, blancas y rojas, doy vueltas alrededor de los estantes al tiempo que la gente lanza artículos en sus carritos como si no hubiera mañana, siento algo nuevo en el pecho, algo que es como una descarga, algo que se parece al alivio. Pongo en mi canasta media libra de lomo de cerdo ahumado, una lata de ensalada y la botella de vino, me ubico en la fila más corta y sonrío bajo el tapabocas.



El frío de la noche me reconforta, desando mis pasos con dos bolsas que pesan casi nada. Sospecho que no me conozco tanto a mí misma, descubro que me encontraba al borde de un abismo del que Kayla me ha alejado, veo que hay todavía un camino abriéndose frente a mí. En los ventanales titilan las luces de colores, las familias chocan sus copas, reparten buñuelos y natilla y disponen la mesa. Los árboles de mis vecinos envueltos en lucecitas y estrellas doradas me recuerdan que el mío, aunque desvencijado y opaco, todavía tiene algo que ofrecer, agilizo el paso porque sé que voy a alcanzar. Son apenas las diez.

Instagram: sonia_ramonv



SONIA RAMÓN

PARA EL TIEMPO