‘Un pueblo sin cultura es un pueblo sin historia’: Ministra de Cultura de Brasil

Margareth Menezes es una estrella de la música en Brasil. La cantante y compositora fue nominada al Grammy latino en 2020, como mejor álbum de música portuguesa con Autêntica. Está de visita en Colombia, no exactamente para dar un concierto, sino como Ministra de Cultura del vecino país, un cargo que asumió a principios del año pasado con la tarea de reposicionar el ministerio, después de que fuera clausurado en 2016.

“Como mujer, negra, bahiana, con una trayectoria de artista independiente, estar al frente de la retoma y reconstrucción del Ministerio de Cultura en Brasil significa poder contribuir a la valorización de los hacedores de cultura contemplando toda la diversidad y viendo todas las dificultades que estas personas enfrentan. Un pueblo sin cultura es un pueblo sin historia”, le dijo la ministra a EL TIEMPO antes de llegar al país donde acompaña a la comitiva oficial -que incluye al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva- en la inauguración de la 36ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, este miércoles 17 de abril, en la sede de Corferias.

El enfoque de esta Feria del Libro es la literatura y la naturaleza, y se conecta con lo que nuestros gobiernos han venido trabajando de forma interdisciplinaria y conjunta: la protección del medio ambiente.

Es muy simbólico e importante que justo en la FILBo, en la que Brasil participa como invitado de honor, estemos hablando de literatura desde la perspectiva de la naturaleza, que es tan vasta, diversa y rica en nuestro país, y también en Colombia. Más interesante es la intersección entre la naturaleza y la cultura. Uno no existe sin el otro. El debate sobre la preservación del medio ambiente y la creación de políticas para proteger la cultura nunca ha sido tan relevante como lo es en este momento en Brasil.

El debate sobre la preservación del medio ambiente y la creación de políticas para proteger la cultura nunca ha sido tan relevante como lo es en este momento en Brasil.

Para tener un escenario cultural productivo, vibrante, creativo y funcional, es necesario tener en cuenta la preservación de la naturaleza. En 2023 retomamos el Ministerio de Cultura (MinC), gracias a la visión sensible de nuestro presidente Luiz Inácio Lula da Silva para el sector cultural. Después de ser disuelto en 2016, el Ministerio fue reinstaurado por el presidente Lula como una de sus primeras acciones de gobierno, lo cual fue fundamental, ya que encontramos un panorama de destrucción y abandono de las políticas públicas del sector. Necesitamos comprender que estos desmantelamientos afectan negativamente al desarrollo de un patrimonio nacional, de un pueblo, de su lucha y de sus logros como agentes de transformaciones sociales que son.

Ahora, en 2024, la cultura y la sostenibilidad también serán temas de debate durante la realización del G20, desde una perspectiva de contribución mutua entre países. Esta postura colaborativa y de compartir responsabilidades sobre temas fundamentales para la existencia humana es crucial para la sociedad y se refleja en la vida que tenemos hoy y en la que tendrán las futuras generaciones.

Ministra, con Brasil a veces nos sentimos ‘muy cerca pero muy lejos’. El tema del idioma ha sido un dilatador al momento de compartir contenidos culturales, sobre todo de allá para acá, porque ustedes sí entienden bastante bien el español. ¿Qué tan importante ha sido el idioma español, y los países que lo hablamos, para la promoción cultural de su país?

El idioma español facilita el diálogo y la difusión de nuestra cultura debido a su gran similitud con el portugués brasileño, además de ser la lengua más hablada en América Latina. Consideradas como lenguas hermanas, el pueblo brasileño puede comprender mejor y tener lecturas que abarcan diversos ámbitos, ya sea a través de la música, el cine, los libros y otros medios.

La América Latina, cuna de una historia riquísima, está compuesta por países que comparten características socioeconómicas, lingüísticas y culturales similares, y alberga una parte importante de la biodiversidad mundial con la presencia de la Amazonía. Teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible, la cooperación amazónica, los programas sociales y los derechos humanos están en la agenda del presidente Lula y el presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Cultura entiende y refuerza que ambos países poseen una gran riqueza cultural y que el idioma desempeña un papel importante en la promoción de esta relación.

Es importante recordar que en el ámbito diplomático mantenemos buenas relaciones con los países latinoamericanos, así como en las relaciones económicas, científicas y tecnológicas. Como una lengua latina y romántica, el español me ha conquistado desde hace años.

Margareth Menezes asumió el cargo de ministra de Cultura en enero de 2023. Foto:Filipe Araújo Compartir

¿Qué hacer, Ministra, para poder tender y fortalecer los intercambios artísticos (de todas las artes) entre Brasil y Colombia?

Hay que pensar la cultura como parte fundamental de los intercambios entre países. Poner énfasis en la cultura como forma de promoción, no solo de lo simbólico, sino también de los intercambios materiales, en todas las artes. La participación de la delegación de escritoras y escritores brasileños llevados por el Ministerio de Cultura (MinC) a la FilBo ya es un instrumento de promoción y fortalecimiento de este intercambio artístico a través de la literatura. Sin duda, habrá un intercambio muy significativo entre las autoras y autores de todos los países participantes. Nuestra programación cultural en el Pabellón Brasil también incluye la participación de otros artistas con muchas actividades que muestran la diversidad brasileña.

La promoción de agendas bilaterales para el intercambio de experiencias y diálogos sobre lo que ha funcionado en cada país es fundamental, por eso nuestro presidente Lula estará en la apertura de la Feria, reforzando este compromiso y retomando asociaciones a favor de la cultura, el turismo y el desarrollo social y sostenible, con los ejemplos que Brasil ha presentado al mundo en esta reanudación del diálogo y las relaciones internacionales.

Estaré en Colombia hasta el sábado, totalmente dedicada a estos intercambios. La agenda del intercambio multiartístico entre Brasil y Colombia será una prioridad. Por eso, visitaré algunos equipamientos culturales en Bogotá y Medellín para pensar en asociaciones y absorber un poco de lo que se hace allí y que puede ser aplicado en Brasil. Por lo tanto, creo que la apertura a los intercambios diplomáticos entre los países, como se está haciendo en la FILBo, es un camino para promover el intercambio.

En agendas anteriores, el equipo del MinC ya se ha reunido con embajadores del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (Grulac), para intercambiar experiencias y debatir la promoción de la cultura brasileña en esas regiones. En sintonía con lo que siempre dice el presidente Lula, es muy importante que el sector cultural brasileño se fortalezca y, también, que este sector gane fuerza en cuanto a su economía y generación de trabajo y empleo.

En Colombia, el cine y la música han tenido una visibilidad importante por fuera del país, pero hay artes como el teatro o la protección de saberes gastronómicos a los que hay que prestarles mayor atención y protegerlos más con leyes y ayudas estatales. ¿Cómo está el balance de este tipo de ayudas en su país?

Sin duda, este balance en términos de protección y de promoción de las artes en general es importante. El Ministerio de Cultura de Brasil se preocupa por este tema. Tenemos programas que apuntan para la preservación de la memoria y el patrimonio, por medio del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional y del Instituto Brasileño de Museos, también tenemos programas para las artes (el teatro, la danza, el circo, por ejemplo), en el ámbito de la Fundación Nacional de Artes. En el campo de bibliotecas y preservación de la lectura, contamos con la Biblioteca Nacional. También tenemos una misión importante, que es la preservación y promoción de la cultura afrobrasileña, por medio de la Fundación Cultural Palmares.

El equilibrio en el sector cultural también está relacionado con un equilibrio en la forma de fomento y apoyo a las artes en Brasil. A través de los editales de fomento a la cultura, buscamos establecer criterios que evidencien la pluralidad de todas las regiones, buscando atender las necesidades de los creadores y agentes culturales, ya sea en la ciudad, en la favela o en el quilombo.

Por ejemplo, el Edital Cultura Viva Sérgio Mamberti potencia la Política Nacional de Cultura Viva y valora las culturas populares, tradicionales e indígenas, además de la diversidad brasileña y los Puntos y Centros de Cultura, con iniciativas culturales en todas las Unidades de la Federación. Los Premios Sérgio Mamberti tendrán un impacto significativo para el público de las Culturas Populares y Tradicionales, las Culturas Indígenas, las personas mayores, con discapacidad, LGBTQIA+ y la salud mental, proporcionando reconocimiento, visibilidad y empoderamiento. Al destacar la contribución de estas comunidades a la cultura brasileña, se fortalece la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y plural.

Una solicitud del presidente Lula es prestar atención a las trabajadoras y los trabajadores de la cultura. Él hizo esta petición porque el presidente siempre nos muestra su compromiso y el de todo el gobierno con el significado de la cultura, pero además, con la verdadera fuerza de este sector en relación con la emancipación social, la mejora de la vida del pueblo brasileño y el fin del hambre y las desigualdades.

En Colombia, históricamente, la cartera de Cultura siempre ha tenido unos presupuestos muy apretados -hasta este año cuando se aprobó una ampliación de recursos para el sector-. ¿Cómo le va a la Cultura en Brasil en el tema de la financiación?



En Brasil, también es un reto importante asegurar recursos para el sector cultural. En el gobierno anterior, el Ministerio de Cultura fue desmantelado. Para que tengas una idea, el Ministerio de Cultura fue reducido a la condición de Secretaría. Las políticas públicas para el sector fueron paralizadas. En medio de esto, vino la pandemia, que afectó mucho a los artistas y hacedores de cultura.

Con la llegada del Presidente Lula a la presidencia, ese cuadro se alteró completamente. Afortunadamente, contamos con un presidente que reconoce el valor y el poder transformador de la cultura. Uno de los primeros actos del presidente fue la recreación del Ministerio de Cultura, garantizando un presupuesto a nivel histórico, que ayudó a levantar nuevamente las políticas culturales en el país.

A esto se suma la implementación de 2 leyes muy importantes aprobadas por nuestro Congreso. La Ley “Paulo Gustavo” y la “Política Nacional Aldir Blanc”, que juntas invertirán R$ 6,8 mil millones en acciones afirmativas y de accesibilidad para convocatorias públicas de selección de proyectos culturales. Ambas iniciativas trabajan con cuotas para pueblos que históricamente han sido marginados, como los negros y los indígenas, y han tenido adhesión en el 100% de los estados brasileños. Todas las políticas de fomento e incentivo a la cultura del MinC se centran en el respeto a la diversidad.

Otro importante instrumento de fomento a la cultura que tiene resultados permanentes es la Ley Rouanet, que funciona para estimular el apoyo de la iniciativa privada al sector cultural. De forma práctica, el productor cultural presenta una propuesta cultural y, en caso de ser aprobada, está autorizado a captar recursos junto a personas físicas pagadoras de Impuesto sobre la Renta (IR) o empresas (solo las tributadas con base en el beneficio real) con el objetivo de ejecutar el proyecto. Los patrocinadores que apoyen el proyecto podrán deducir el total o parte del valor desembolsado del impuesto debido, dentro de los porcentajes permitidos por la legislación tributaria. Para empresas, hasta el 4% del impuesto debido; para personas físicas, hasta el 6% del impuesto debido.

En 2023, los proyectos aprobados para captación vía Ley Rouanet totalizaron R$ 16,6 mil millones. El valor efectivamente captado junto a empresas o personas físicas interesadas en apoyar y patrocinar proyectos culturales fue de R$ 2,2 mil millones. En los primeros meses de 2024, el valor de captación fue de R$ 33 millones. Actualmente, estamos dando nuevas formas a la ley de fomento, con la Rouanet Norte y la Rouanet Favelas, que están dirigidas a regiones históricamente menos favorecidas.

Como artista y hoy actual jefe de Cultura de Brasil, reconozco que la cultura representa una posibilidad de desarrollo social, económico y de fortalecimiento de la identidad de nuestro pueblo. El Gobierno de Lula también reconoce y potencia la cultura a partir de este entendimiento. Así, seguiremos promoviendo la cultura producida por los brasileños y brasileñas.

Margareth Menezes (centro) tiene una exitosa carrera como cantante y compositora. Foto:Fernando Barbosa Compartir

Usted está al frente de un ministerio que debe abarcar una cantidad enorme de manifestaciones y propuestas culturales, no solo por el tamaño físico y poblacional del país, sino por la variedad que hay en todos los campos. ¿Cuéntenos un poco de su experiencia para organizar e integrar tal magnitud de cosas?

Soy consciente de que estoy liderando un movimiento de transformación social, pero todo esto solo es posible porque tenemos un presidente que se preocupa y apoya nuestra cultura.

Hoy en día, la cultura es responsable del 3,11% del Producto Interno Bruto (PIB). Hay más de cinco millones de brasileñas y brasileños que trabajan en las industrias de la economía creativa en el país. Para dirigir el trabajo de gestión de una cartera tan importante, cuento con un equipo muy bien preparado técnicamente y dividido en áreas estratégicas. Tenemos la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría de Derechos de Autor e Intelectuales, la Secretaría de Economía Creativa y Fomento Cultural, la Secretaría de Formación, Libro y Lectura, la Secretaría del Audiovisual, la Secretaría de Comités de Cultura y la Secretaría de Ciudadanía y Diversidad Cultural.

Con el apoyo del presidente Lula y de tantos colegas ministras y ministros, estamos desarrollando entregas que pueden potenciar aún más estos resultados, como, por ejemplo, la entrega de 300 unidades de los CEUs de la cultura, que son equipamientos de uso cultural y carácter comunitario que serán construidos en áreas de mayor vulnerabilidad socioeconómica, con una inversión de R$ 600 millones, a través del Nuevo PAC, promovido por el presidente Lula.

Hace un mes, estuvo en Cuba, para la Feria del Libro de La Habana y dio un bonito discurso sobre su relación artística y personal con los artistas de la isla, como Celia Cruz y la Sonora Matancera.¿Tiene alguna experiencia personal o de relación artística con Colombia?

Nuestra participación en la 32ª Feria Internacional del Libro de La Habana (FILH 2024) fue muy importante para mí y para el Ministerio de Cultura. ¡Leer es un acto revolucionario! A través de la lectura, los libros y la literatura podemos tener contacto con el mundo. Así fue nuestra experiencia en Cuba y no será diferente en la 36ª Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo 2024).

Como Ministra de Estado de Cultura de Brasil, ya me he reunido con los Ministros de Cultura del Mercosur, junto con representantes de Colombia y países del bloque, para pensar en trabajos conjuntos de fortalecimiento del sector. Y, como cantante, también he realizado muchos conciertos en ciudades colombianas, destacando mi participación, en 1988, en el VII Festival de Música del Caribe, en Cartagena, Colombia.

Es una orientación de nuestro presidente mantener y ampliar las relaciones políticas y culturales con otros países, como ocurrió en los dos primeros gobiernos y también con la presidenta Dilma, cuando tuvimos nombres como Gilberto Gil, Juca Ferreira y Ana de Hollanda al frente de la Cultura.

¿Cuáles son sus autores y/o géneros literarios favoritos de su país? ¿Qué le recomendaría a un lector que por primera vez se acerca la literatura brasileña?

He terminado de leer el libro "Torto Arado", del escritor Itamar Vieira Júnior y, recientemente, leí "Um Defeito de Cor", de la escritora Ana Maria Gonçalves, pero confieso que tengo una lista de obras literarias para leer. Nuestra literatura se ha mostrado aún más interesante, porque estamos empezando a contemplar nuevos talentos y nuevas visiones de vida. Hemos visto surgir cada vez más autores de segmentos de la sociedad antes invisibilizados. Podemos citar a los escritores indígenas Ailton Krenak, Davi Kopenawa, Daniel Munduruku, Eliane Potiguara y Graça Graúna, y, en la literatura negra, mencionamos a Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Itamar Vieira Júnior, Elisa Lucinda, Joel Rufino, Ana Maria Gonçalves, pero hay muchos otros nombres importantes que vale la pena conocer.

Como una bahiana apasionada por mi tierra, recomiendo que lean las obras de Jorge Amado, Castro Alves, João Ubaldo Ribeiro. Sin embargo, los libros de Machado de Assis, João Cabral de Melo Neto, José de Alencar, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Carolina Maria de Jesus, Cora Coralina, Cecília Meireles, Lygia Fagundes Telles, Jeferson Tenório, Eliana Alves Cruz, entre otros, nos sumergen en nuestro Brasil profundo que todos deben conocer

Más noticias en EL TIEMPO