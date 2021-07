Un plomero: el nuevo ‘gemelo’ de Ernest Hemingway

Zach Taylor, dueño de una plomería en Georgia (EE.UU.), ganó entre veinticinco finalistas el tradicional concurso de la ciudad de Cayo Hueso, Florida, como el más parecido al escritor estadounidense Ernest Hemingway.



“Hemingway ha sido un elemento fijo para nosotros desde que comenzamos a participar en el concurso”, dijo Taylor, de 63 años.

La victoria de Taylor, propietario de una empresa de suministros de plomería y eléctricos de Ambrose, fue especialmente significativa porque su difunto suegro, Carlie Coley, ganó el tradicional concurso en 2000.



El nuevo Hemingway comparó el concurso de parecidos al escritor con una “reunión familiar”, especialmente después de la cancelación de la edición del 2020 debido a la pandemia de covid-19.



Este año, 137 participantes compitieron en el concurso de “gemelos” del escritor que desde el jueves pasado se lleva a cabo en el tradicional bar Slop-py Joe’s, lugar favorito del famoso autor y ganador del Nobel de Literatura cuando vivió en la ciudad.



Taylor dijo que compartía la pasión de Hemingway, conocido como ‘Papa’, por la pesca, la caza y el estilo de vida “al aire libre”.



“Sabes, todo el mundo ha leído El viejo y el mar y cosas así, que él escribió, pero al bajar aquí empiezas a ver fragmentos de un hombre del que no sabías nada”, dijo Taylor después de su victoria.



“Creo que ‘Papa’ estaría orgulloso de lo que se ha logrado en su nombre en una ciudad que amaba mucho”, agregó.



Hemingway pasó en la ciudad largas temporadas –sobre todo, los inviernos– desde finales de la década de los años 20 hasta el fin de los años 30.



El concurso es uno de los hitos del verano en los cayos de Florida y se inscribe en las “jornadas” que la ciudad le dedica al escritor en coincidencia con su aniversario, que se cumple el 21 de julio.



Con un programa cultural, pero sobre todo festivo, la gran mayoría de concursantes se presentan con barbas y cabellera blancas y vestidos como exploradores o para ir a un safari.



Este año también sobresalió la ‘Carrera de toros’, que imita las encerronas de San Fermín, en Pamplona (España).



Aunque más lenta y más segura que el desafío de Pamplona, la carrera de Key West presentaba a los imitadores del novelista totalmente vestidos de blanco con boinas y cinturones rojos –típicos de la fiesta original– y deambulando por el centro histórico de la isla adornado con banderas de España y acompañados con una ‘manada’ de toros de madera montados sobre tablas con ruedas.



Hemingway llegó por primera vez a San Fermín en 1923 y realizó su última visita a las fiestas anuales en 1959.



En octubre de 1926 se publica su novela bajo el título El sol también sale en Europa y Fiesta en Estados Unidos.



Esta novela tuvo un gran impacto tanto en Pamplona como en San Fermín al presentar las fiestas a un público mundial.



Igualmente, en 1931 consigue ahí material para su libro Muerte en la tarde, un clásico de la literatura de no ficción sobre las corridas de toros.



Hemingway escribió algunas de sus obras más perdurables mientras vivía en Key West, incluidos Por quién doblan las campanas (ambientada en la Guerra Civil española) y Tener y no tener. Ganador del Premio Nobel de Literatura, su casa en Cayo Hueso es hoy es un museo.



Efe / Miami

