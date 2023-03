El compositor, actor, arreglista, productor y cantante mexicano Armando

Manzanero, que murió el 28 de diciembre de 2020, será inmortalizado en un libro-homenaje sobre su vida artística que incluirá las imágenes más importantes de sus 73 años de trayectoria.

Laura Elena Villa, viuda del compositor, reveló que están preparando el libro sobre el autor que será como un homenaje con fotos de los momentos más importantes en su vida artística.



Entre estos momentos están la ceremonia del Grammy por trayectoria artística, que le fue otorgado en 2014, y el Premio Billboard de la música latina a la trayectoria artística que recibió en 2020. “Gente importante de las letras llegó a la casa para hablar de situaciones tan bonitas en la vida de Armando”, aseguró Laura, quien aún no se repone de la partida del maestro Manzanero, que murió por covid-19 en diciembre de 2020.



A su vez, Martha Manzanero Arjona, una de las hijas del autor de 'Adoro' y 'Contigo aprendí, le contó a EFE que se siente agradecida con el editor, escritor, fotógrafo e investigador Alberto Tovalín. “Al mes del fallecimiento de mi padre manifestó su interés por hacer el libro. Dijo que su vida era fascinante y desde entonces no ha parado con el proyecto”, agregó.



Martha, quien junto con Armando, María Elena y Diego son los hijos del matrimonio entre Manzanero y María Elena Arjona Torres, admitió que aún no ha leído el texto, “sólo sé de las fotos porque el material gráfico es mío (de su propiedad), aunque creo que incluirán otras imágenes”.



Por su parte, Loreto Villanueva Trujillo, secretaria de la Cultura y las Artes de Yucatán (Sedeculta), informó que el libro “se encuentra en la etapa final de revisión y verificación de datos” para que después se imprima.

El editor del libro 'Armando Manzanero', Alberto Tovalín Ahumada, dijo que el proyecto se le planteó al compositor en 2020 cuando estaban armando el Museo Casa

Manzanero en Mérida. “Le interesó porque no existe un libro sobre su trayectoria de más de cinco décadas de trabajo constante, pero lamentablemente falleció y no pudimos reunirnos”, añadió.



Sin embargo, decidió continuar con el proyecto y empezó a buscar patrocinios y la primera que lo apoyó fue la Secretaría de Cultura Federal, a cargo de Alejandra Frausto Guerrero, y después el Gobierno de Yucatán y empresarios.



El libro saldrá a finales de abril y tiene dos textos fundamentales: uno de Pável Granados, que es uno de los más grandes historiadores de la música en México, y otro de Enrique Martín Briceño, destacado investigador musical de Yucatán. “Desde ahí tenemos cimientos fundamentales para el libro”, indicó el editor, que vive en la Ciudad de México, pero desde hace 15 años visita Yucatán, donde mantiene lazos con investigadores y fotógrafos locales.

Tovalín Ahumada, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aseguró que el libro de Manzanero “fue todo un reto y se logró gracias a la familia del compositor mexicano. Incluye opiniones de Manzanero sobre política y arte, así como expresiones de Monsiváis, fotos de su casa y una imagen impresionante donde el compositor está junto a Yoko Ono y Ringo Star de The Beatles”, precisó.



Con la presentación del libro se organizarán mesas redondas sobre la obra

Manzanero, quien también fue un férreo defensor de los derechos de autor.



EFE