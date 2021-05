Un homenaje del vallenato a Bob Dylan

Dos días antes de que el legendario músico y nobel de literatura Bob Dylan cumpla 80 años, dos canciones icónicas de su repertorio llegarán, en el acordeón de Manuel Vega, al público vallenato. Hacen parte de un homenaje a Dylan desde el género musical colombiano.

La iniciativa de este trabajo fue del noruego Oystein Schjetne, cuyos años en Colombia lo hicieron un devoto del vallenato clásico.



Schjetne está al frente del centro cultural La Provincia, en Cartagena, un espacio desde el que ha promovido siempre esta música de acordeón, es un seguidor incondicional de Bob Dylan y considera que los 80 años del músico y poeta estadounidense, son una fecha fundamental para la música del mundo.



Por eso quiso unir sus dos pasiones musicales: el vallenato y la obra de Dylan. Por eso, invitó a Manuel Vega, el acordeonero cuya lucha de años por conseguir la corona de rey vallenato ha sido incluso motivo de películas, a hacer parte de este proyecto.



Así que juntos grabaron dos de las canciones de Dylan, en versión vallenata, en idioma inglés. Los títulos son Just Like Tom Thumb's Blues y The Times They Are A-Changing. Schjetne, quien pone la voz en ambas grabaciones, dice que como seguidor incondicional de Dylan sabe que a los fans les gusta oír nuevas versiones de los clásicos de sus ídolos, porque les permite encontrar nuevos matices de las composiciones.

En este caso, no solo representa un homenaje a un grande la música mundial. El vocalista indica que es también una manera de llevar los ritmos vallenatos a otros públicos, de la mano de canciones tan famosas.



Por su parte, el rey vallenato 2020, Manuel Vega, dijo: "Ha sido una experiencia bonita poder llevar estos mensajes a la música vallenata. Son letras de Bob Dylan y estas hermosas melodías son maravillosas, hemos estado trabajando en esto pra hacerle el mejor homenaje posible".

Las canciones tendrán su lanzamiento, con un evento en el centro cultural cartagenero, y su salida a plataformas musicales el 22 de mayo.

REDACCION DE CULTURA

@Lilangmartin