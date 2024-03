Un gran Picnic de Palabras: la historia detrás del Picnic Literario

Todo comenzó con un mantel de cuadros y varios libros de literatura infantil tendidos en un parque de Bogotá. Se acercaron familias con sus hijos y comenzaron a leer. Era junio de 2012. Once años después, este proyecto, que se llama Picnic de Palabras, tiene réplicas en otros países, logró apoyo internacional, la publicación de una colección de libros y estará presente en varias comunidades del país.

“Comenzó con el objetivo de fomentar la lectura en las familias a través de compartir experiencias significativas de lectura, utilizando libros infantiles de calidad, en un lugar donde estos libros son costosos y representan una brecha de acceso y de desarrollo cognitivo y emocional entre las familias que tienen los recursos y aquellas que no”, explica Marcela Escovar, su creadora.

Ella es literata de la Universidad de los Andes, con una maestría en Educación con enfoque en literatura infantil y alfabetización de la Universidad de Glasgow y autora del libro Picnic de Palabras, de la editorial Laguna Libros, que saldrá como novedad en la Feria del Libro de este año.

En este libro narra su primer picnic: “Salí de mi casa con un carrito de mercado con veinticinco libros, quince de mi biblioteca personal y diez que acababa de comprar a las carreras gracias a una persona que creyó en esta idea apenas se la conté. Nos organizamos en un punto de un parque que es muy grande, y desde ahí nos movimos a invitar participantes. Llegaron las hijas de los heladeros y una familia que estaba pasando la tarde, con una niña de 3 años. Yo no dimensionaba el tamaño de este sueño en el que me había metido, y no sabía si tenía sentido hacer esto o no. Cuando Fernanda se acercó y me dijo que quería leer, se sentó a mi lado, empezó a escoger libros y leímos, uno tras otro, tras otro”.

Años después, cuando Marcela se fue a estudiar a Escocia, en 2016 y 2017, recibió una gran sorpresa: “En la primera clase de la semana de inducción, nuestra profesora Evelyn Arizpe, de origen mexicano y directora del programa, nos pidió que contáramos de dónde veníamos y qué hacíamos antes de llegar a la maestría. Cada uno respondió, éramos en total diecisiete estudiantes de China, Japón, Suiza, Indonesia, Estados Unidos, India, Tailandia, Finlandia, Escocia y Colombia. Cuando fue mi turno hablé de Picnic de Palabras y de mi deseo de seguir ampliando mi mirada desde un lugar más teórico. En ese momento mi profesora dijo: ¿Tú eres la que creó Picnic?, y yo, sorprendida, asentí con la cabeza y me contó que ella lo había conocido, en México, en 2014, cuando Tere Farfán presentó la ponencia de Picnic por la paz en el Congreso de IBBY. En ese instante solo pensé que tanto la vida como Picnic me tenían en el lugar que me correspondía”

Picnic de Palabras se había dado a conocer fundamentalmente a través de las redes sociales y así llegó no solo a otras ciudades del país como Medellín, sino a países como Italia, Argentina, México, Ecuador, Brasil, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos, Chile y Perú.

“En 2017, tuve la oportunidad de ir a la Feria del libro de Bolonia y pasar después a Florencia, donde coincidí con Andrea, quien lideraba Picnic de Palabras en Italia. Conocí Florencia, estuve en este Picnic, en medio de la primavera, con el polen de los árboles cayendo como copos de nieve, algo que jamás ocurriría en un país tropical, y sentí la poesía en un parque. Esa tarde leímos en español y en italiano.”

Los grandes lectores

En Picnic de Palabras han sido muchos los niños que, como los de aquel primer día, han encontrado en los libros mundos maravillosos. En sus más recientes experiencias en Paipa y Duitama, Marcela tuvo la oportunidad de conversar con una profesora y con una madre tiempo después de realizar la actividad de lectura. La primera le contó de un niño que decía que no le gustaban los libros y que ahora era un gran lector, y la segunda le resumió el resultado en una frase que lo dice todo: “Desde entonces mi casa se llenó de sueños”.

“Desde siempre, Picnic de Palabras ha buscado fomentar la lectura desde un acercamiento libre (no condicionado por la obligatoriedad) y amoroso: disponer libros de excelente calidad para que infancias, adolescentes y adultos puedan leer en silencio o en voz alta, oír alguna historia en la voz de otros, descansar, ojear los textos, compartir en familia o con los demás lectores. En las experiencias desarrolladas al aire libre, que sean los participantes (especialmente las niñas y los niños) quienes deciden qué leer, cómo y en qué momento leerlo es hermoso y profundo. Sin duda, a veces se sugieren libros, se proponen o se piden lecturas en voz alta/narraciones, pero la libertad guía los gestos de cada participante”, concluye Marcela.

CATALINA GALLO

PARA EL TIEMPO

