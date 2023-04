Han pasado cincuenta años desde aquel festival vallenato en el que Luis Enrique Martínez Argote (1923-1995) llegó por tercera vez a participar en el Festival de la Leyenda Vallenata, ilusionado con ganar una corona que le había sido esquiva dos veces, pese a haber sido él quien le puso el orden a la canción vallenata, con sus introducciones, sus acompañamientos melódicos y el uso de los bajos del acordeón que, antes de él, los demás acordeoneros ignoraban.

En la noche del 30 de abril de 1973, Luis Enrique Martínez -a quien no sin mérito llamaban ‘El pollo vallenato’, porque era invencible en versos e interpretación- subió a la tarima Francisco el Hombre, donde en esa época se hacía la final del Festival. Interpretó El cantor de Fonseca, Alcirita, El Jardinero y la puya Francisco el Hombre. El jurado, compuesto por sus cinco antecesores en el podio: Alejo Durán, Colacho Mendoza, Calixto Ochoa, Alberto Pacheco y Miguel López, no pudo más que otorgarle el título de rey vallenato.



Era lo justo. Luis Enrique Martínez Argote, nacido hace cien años, había trazado el camino que han seguido generaciones de acordeoneros y que seguirán los que están por nacer. Expertos en este folclor, como Jaime Pérez Parodi se refieren a él como “El rector de los acordeoneros”, porque convirtió su música en el paradigma, en el que ninguno puede desconocer si pretende tocar vallenato.

Afiche del Festival de la Leyenda Vallenata 2023. Foto: Festival de la Leyenda Vallenata

Martínez había nacido en El Hatico, en Fonseca (La Guajira), su padre, Santander Martínez reparaba techos, pero era acordeonero aficionado. En las fiestas llevaba al hijo a que lo acompañara con maracas. Luis Enrique habría seguido los mismos pasos, de ser un aficionado, de no haberse encontrado con las poderosas influencias de Pacho Rada y Abel Antonio Villa.



Al primero lo conoció cuando se fue a vivir con su madre a Fundación y su influencia musical lo marcó. El segundo fue quien le aconsejó dedicarse de lleno a la música, vivir de su talento en el acordeón, el verso y la composición. En eso le hizo caso, pero le llevó la contraria en algo que fue fundamental en su historia:

Cuando un día le preguntó por qué no usaba los bajos del acordeón, Villa le respondió: “Esos no se usan”. Pero, Luis Enrique, convencido de que todos los elementos del instrumento estaban allí por algo, decidió usarlos.

Ese uso de los bajos, así como su estructuración del deber ser de una canción vallenata, le dieron el paso a la historia, como maestro de este folclor. “Comenzó a hacer melodías con los bajos, antes de él, eso no se hacía -diría de él el investigador y folclorista Julio Oñate Martínez-. Él empezó a hacer introducciones antes de interpretar la letra de una canción”.



Luis Enrique Martínez era hábil en todo. Desde muy joven lo llamaban ‘El pollo vallenato’, por su habilidad en la piquería -el duelo de versos-, con acordeón en mano, en un símil con el pollo que sale al ruedo a vencer o morir en las peleas de gallos.



El definió cómo tocar el paseo, el merengue y la puya, los aires vallenatos con los que cincuenta años después de su coronación en el Festival que se desarrolla esta semana, compiten hoy los acordeoneros que sueñan con ser rey vallenato.

Martínez hizo su primera grabación, con Juan Madrid, en 1948. Madrid era un conocido de antes, de él dicen, que le enseñó a cantar.

En 1951, el ingenio de Martínez lo llevó a dejar su huella en los arreglos de la primera grabación de La cumbia cienaguera, composición de Esteban Montaño.

Así que cuando obtuvo la corona de rey vallenato, en 1973, ya había construido su legado. Como anécdota, se cuenta que Martínez le atribuía no haber ganado antes a la presencia de Rafael Escalona entre los jurados del Festival y pareció confirmarlo al ganar cuando el gran compositor vallenato no estuvo presente en la final en la que ganó finalmente un trofeo más que merecido.



Ahora, el Festival de la Leyenda Vallenata se hace en su honor y los 61 acordeoneros que aspiran al mismo título en el 2023, llegan a las competencias del festival.



