Con motivo del 75 aniversario de Patti Smith (Chicago, 1946), la plataforma Filmin estrena el 8 de abril un nuevo documental que celebra el espíritu libre y activista de la madrina del punk, repasando su trayectoria artística, desde sus comienzos en la vibrante escena neoyorquina de los 70 a la actualidad.



Dirigido por las francesas Anne Cutaia y Sophie Peyrard, Patti Smith: Electric Poet es un documental para televisión, de 52 minutos, que no descubrirá nada nuevo a los seguidores de la cantante y poeta estadounidense, pero les seducirá por su magnetismo y por el material de archivo que recopila, en parte inédito.



La propia Smith ya había contado sus vivencias en varios libros de memorias como 'Éramos unos niños' (2010), centrado en sus primeros años en Nueva York y en su relación con el fotógrafo Robert Mapplethorpe, y M Train (2015), sus recuerdos más adultos.



En 2008 se estrenó otro documental, Dream of life de Steven Sebring, fruto de un seguimiento de doce años, y en 2018 la segunda parte titulada Horses, en honor a su disco de debut de 1975.



Patti Smith: Electric Poet sintetiza toda su trayectoria y hace hincapié en la autenticidad de la constante búsqueda creativa y espiritual de la cantante, poeta, fotógrafa y activista. Arranca con su llegada a Manhattan en 1967, pertrechada con el poemario Iluminaciones, del francés Arthur Rimbaud, unos lapiceros y un cuaderno de notas.



No conocía a nadie y no tenía dinero pero estaba feliz y dispuesta a cumplir su sueño artístico, según cuenta ella misma.



Los Rolling Stones y Bob Dylan eran sus referentes musicales. Dejaba atrás una infancia marcada por largos periodos en cama por distintas enfermedades (escarlatina, paperas, neumonía), con la lectura como refugio, trabajos penosos en fábricas y un hijo no deseado que alumbró con 18 años y entregó en adopción.



El Nueva York al que llega es el del Chelsea Hotel, donde se codeaba con Janis Joplin, Allen Gingsberg o Jimmy Hendrix, y el de la Factory de Warhol, que por aquellos años apadrinó a la Velvet Underground.



Smith y Mapplethorpe eran los outsiders que se codeaban con todos aquellos artistas en el Max’s Kansas City en busca de inspiración.

(Tal vez quiera leer: María Fernanda Aristizábal es la nueva Miss Universe Colombia)



Su relación con el dramaturgo Sam Shepard introdujo a Smith en el mundo del teatro y el poeta beat Gregory Corso la apadrinó en su primera lectura pública de poemas.



Recitó unos versos sobre un accidente de coche acompañada por una guitarra eléctrica, algo que nadie había hecho hasta entonces y mucho menos una mujer.

En otro local mítico de la época, el CBGB, dio sus primeros conciertos, el mismo escenario donde en esos días tocaban los Ramones, Blondie o Talking Heads.

El productor Clive Davis (Arista Records) le ofreció su primer contrato discográfico, con John Cale como productor.



El resultado fue Horses (1975), un álbum que fue un éxito de ventas y de crítica y que aglutinaba la esencia del underground, la poesía beat y la actitud punk.

Le siguieron Radio Ethiopia (1976), Easter (1978) –que incluía el mayor éxito comercial de su carrera, Because the night– y Wave (1979), antes de decidir retirarse de los escenarios, sobrepasada por todo lo que le estaba ocurriendo.

(Le puede interesar: Ed Sheeran gana batalla legal sobre el presunto plagio de 'Shape of You')



Tras una década alejada de todo, años que dedicó a la maternidad y a su matrimonio con Fred ‘Sonic’ Smith, volvió a editar un disco en 1988 y desapareció de nuevo hasta que a raíz de la muerte de su marido, en 1994, volvió a reunir a su banda.



A partir de ahí comienza una nueva etapa y nace la Smith fotógrafa y la escritora, sin dejar los escenarios. “Nunca he sido una persona normal, pero diría que soy una persona excéntrica normal”, se define a sí misma en el documental.



EFE