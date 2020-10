Un concierto con el vallenato ‘maridado’ de Chabuco

Chabuco estaba en Cuba cuando le avisaron que cerrarían Colombia por la pandemia del coronavirus. Trabajaba en su nuevo disco con Roberto Carlos Rodríguez Valdés, conocido como Cucurucho Valdés, pianista, compositor y arreglista de la isla.

Ambos estaban inmersos en la búsqueda de sonidos que se acoplaran al vallenato, pero no hubo de otra: Chabuco tuvo que coger un vuelo a Miami y de allí uno a Bogotá.

“Ya ha había terminado la columna vertebral de Chabuco en La Habana, como se llama. Y todo ha ido avanzando pues la mezcla se hizo en Argentina. De resto, me he dedicado a crear, les he dado paso a otras manifestaciones", cuenta.



Y no ha dejado de cantar. Por eso, dará un concierto el 16 de octubre desde el Movistar Arena de Bogotá, vía streaming, en el que invitará a algunos amigos, como Santiago Cruz, Gusi y Juan Pablo Vega, entre otros, “cada uno con su género y con quienes compartiré un poco de mi folclor”.



Folclor que a Chabuco le llegó en su casa de Valledupar desde niño. Ser hijo del guitarrista vallenato Hugues Martínez, con una destacada carrera dentro del género, lo llevó a determinar su futuro.



Con los años fue encontrando su camino, sin olvidar nunca sus raíces, y luego de pertenecer a varios grupos y cantar en bares tras trasladarse a Bogotá, “empecé a maridar el vallenato con otras músicas”, cuenta.



Pronto empezó a viajar fuera del país y a encontrar en España la oportunidad de hacer ese maridaje con el flamenco y en Brasil con las músicas de ese lado del mundo.

Ha trabajado con artistas como Alejandro Sanz, Zé Godoy y Vicente García, así como con el productor brasileño Swami Jr.



Esta intención sonora de Chabuco le ha permitido encontrar, especialmente en la llamada Nación Caribe, esas fusiones musicales: “En el paseo vallenato hay son cubano a la hora de tocar la caja y la guacharaca, y eso se ha dado por la cercanía con las Antillas. Igual, la llegada de los esclavos desde distintas regiones de África trajo a cada zona su sonoridad tanto al Atlántico como al Pacífico colombianos, en la parte norte con el mapalé y en el Pacífico con la chirimía marimba. Eso, ligado a las músicas campesinas y andinas, nos ha dado una gama especial”.



Para Chabuco fue fundamental nacer dentro del folclor, “que me enseñó que cuando una música tiene una raíz muy clara, nada la separa ni desluce, entonces, al juntarla con otras, queda lo mejor de cada una, y eso es lo que he hecho con el bolero, el latin jazz, la bossa nova”. Aún le falta con el tango y las músicas africanas, “estas últimas las madres de todos los ritmos”, cuenta.



Sabe que debe seguir aprendiendo. Pero de varios artistas ya ha tomado lo que considera lo mejor, como de “Rubén Blades, Alejandro Sanz, José José, Sting... También de los músicos que hacen candomblé y fado. Y de los sonidos vallenatos, los cantos viejos de Jorge Oñate, Leandro Díaz, Carlos Huertas, por ejemplo. Toda esa mescolanza hace que tu cabeza se abra”.



Desde los 14 años tuvo claro que quería dedicarse a la música, vivir de ella y compartir su arte, “y más cuando todo se pone difícil, como ahora, dan más ganas de trabajar porque la gente necesita música”.



Aunque ahora es un Chabuco más universal, cada vez que puede va a nutrirse a Valledupar de ese entorno, de las calles en las que creció.

“Allá están mi mamá y muchos amigos, está el folclor que tenemos y que sigue enriqueciéndose porque eso es una mina de talento”.



¿Dónde y cuándo?

16 de octubre, 8 p. m., concierto vía ‘streaming’ de Chabuco. El artista y su banda estarán desde el Movistar Arena. Preventa para clientes del Grupo Aval con el 15 por ciento de descuento. Boletas: 25.000 y 50.000 pesos. Informes: tuboleta.com