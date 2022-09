Cuando no está desarrollando melodías o imaginando paisajes sonoros para cortometrajes o producciones animadas, Martín de Lima se mete de lleno a los ritmos pesados y los pasajes progresivos de su banda Ok Goodnight. Es colombiano, tiene 25 años y está edificando una carrera musical en varios frentes en Boston (Estados Unidos).

Parecía un paréntesis, una pausa para De Lima que, como compositor para cine, ha trabajado en proyectos como el corto Calamity Falls, de Hadley Hillel, un realizador que ganó un Emmy en la categoría estudiantil; así como en dos producciones de Troy Charbonnet, quien trabaja en el montaje de los videos musicales de Bruno Mars; al igual que como uno de los compositores en el show animado RWBY (de Rooster Teeth, compañía que hacer parte de Warner Media).



Antes había ganado el premio a mejor música en Hollywood International Moving Pictures Film Festival, por el trabajo animado The Sandman, que dirigió la directora caleña Gala del Sol.

“Justo en este momento estamos grabando un álbum con OK Goodnight, el plan es que salga para marzo de 2023 (ya habían producido ellos mismos Limbo, en el 2019). Va a ser un disco conceptual en la que planteamos una fábula en la que hay un viaje de supervivencia (…). Somos una combinación de heavy metal, con cortes de rock clásico, comenzó acá (en Boston) cuando estudiaba en la Universidad de Berklee College of Music y conocí al guitarrista –también colombiano– Martín González; el baterista argentino Augusto Bussio y la cantante estadounidense Casey Williams”, comentó De Lima, quien aportó su talento en los teclados y el piano.



Ok Goodnight se formó en Boston y tiene como teclista a MArtín de Lima (izquierda)., Foto: Cortesía de la banda

En la sala de edición con directores y creadores audiovisuales le gusta explorar con los sonidos electrónicos.

“Insólitamente llegué al sonido pesado con otros elementos, yo era más de los que escuchaba Queen, Soda Stereo y un poco más de rock argentino. Ahí vi una oportunidad para aprender (…). Tiene muchas influencias de Dream Theather, con elementos de bandas progresivas como Yes y Mars Volta”, dice el músico de esta exploración que ha tenido una buena respuesta en el circuito independiente de Boston. En este momento, con más de 70.000 oyentes mensuales en Spotify, la ambición con Ok Goodnight es hacer una gira por Estados Unidos.

“Me encantaría seguir en ambas vertientes: el concepto primero y música después (como compositor para productos audiovisuales) y el de la música como protagonista y el concepto después, que es lo que exploramos con la banda”, reconoce Martín de Lima, que no descarta pasos más grandes como compositor. “Quisiera trabajar en una producción más comercial, pero realmente lo que me apasiona de la música para cine es ese momento en el que me siento con un director o realizadora y discutir lo que busca para su película”, finaliza.



