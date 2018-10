Un camerunés en el Teatro Colsubsidio

Con el concierto del bajista y cantante camerunés Richard Bona comenzó una nueva etapa en la programación del Teatro Colsubsidio, ahora bajo la dirección del gestor cultural manizalita Paulo Sánchez.

En asocio con la productora 10 Music, esta sala presentó el pasado 30 de septiembre a un exponente muy representativo de lo que es la música en el siglo XXI. Bona incluye en sus canciones armonías corales tipo góspel, muy características de la música del África moderna, mezclándolas con elementos del pop y del jazz.



Esta fusión de cantos tribales con sintetizadores, batería y guitarra eléctrica viene ocurriendo desde los años 70 con bandas como Weather Report, una agrupación que influye marcadamente el estilo de este músico africano. De ellos escuchamos dos excelentes versiones aquella noche: Teen Town y A Remark You Made.



Su quinteto está integrado por un trompetista cubano, un guitarrista italiano y un teclista y un baterista franceses, otra muestra de la multiculturalidad que se vive hoy. Esta sección rítmica lo acompaña con gran discreción y al mismo tiempo logra un acople milimétrico sin opacar al líder del grupo.



La mayor parte del repertorio es de su autoría y se destaca principalmente la dulzura de los cantos espirituales que ejecuta en solitario, algunos de ellos armonizados con varias capas de voz que va grabando para conseguir un bloque coral muy completo, incluyendo partes cantadas en falsete.



En una de sus canciones, inspirada por un viaje a la India, se percibe cómo integra la modernidad con las enigmáticas escalas usadas en ese país oriental.



Su dominio del bajo eléctrico fue el que lo llevó a tocar en los años 90 con figuras consagradas como Pat Metheny y Bobby McFerrin, sin embargo, el bajo ya no es el protagonista de sus conciertos y se dedica mas a cantar con una voz que parece brotarle del corazón.



Este concierto reunió a una comunidad de espectadores que hacía muchos años no se congregaba en Bogotá, a excepción quizás de algunos conciertos memorables del Teatro Libre.



Melómanos consagrados, periodistas, productores, empresarios y figuras de la música se juntaron para escuchar a este africano genial, que con sus cantos nativos ha renovado una escena del jazz algo estancada últimamente.



ÓSCAR ACEVEDO

Músico y crítico musical

acevemus@yahoo.com