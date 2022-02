La muerte de un familiar es dura, con la despedida se van muchos recuerdos y enseñanzas que no queremos dejar ir, quizás porque los seguiremos necesitando para transitar por el mundo con su apoyo. Pero con el fallecimiento de mi hermano, el director de orquesta Sergio Acevedo Gómez, he vivido experiencias que compensan ese dolor.



He sentido el cariño que le tenían sus familiares cercanos, que guardan muchas vivencias gratas a su lado y que disfrutaron su radiante personalidad.



Me han llegado al alma las expresiones de condolencia de sus amigos de infancia y juventud en la ciudad de Bucaramanga, porque son huellas entrañables que vecinos y compañeros de colegio atesoran con placer y gratitud.



Oír ese tono de voz tan familiar en muchas de las llamadas me llevó de regreso a lugares llenos de felicidad donde Sergio era el hilo conductor que nos conectaba con tantos coterráneos.



Cursó estudios de arquitectura y filosofía a mediados de los años sesenta en la Universidad de los Andes y allí se encontró de lleno con la música –que sería el motor de su vida– gracias a Amalia Samper, que lo acogió como asistente de dirección en el coro de la universidad y le transmitió las bases que después perfeccionó en Viena y Roma.



Allí tuvo la fortuna de estudiar con el maestro Hans Swarowsky y con Franco Ferrara. También participó en grabaciones de la Filarmónica de Berlín bajo la batuta de Von Karajan con la coral Viena Singverein.

A su regreso y durante la década del setenta, dirigió las principales orquestas colombianas y acompañó a solistas que han llegado muy lejos. También estuvo al frente de la Ópera de Colombia, donde se formó un equipo humano de técnicos, solistas, cantantes e intérpretes que hoy participan en montajes de ópera por todo el mundo.



Sergio dejó una huella profunda en el público antioqueño durante su periodo como director de la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Gracias a su iniciativa, la música sinfónica llegó por primera vez a muchos municipios del departamento.

Pero su mayor tarea fue la creación de la Facultad de Música y la fundación de la Orquesta Sinfónica de la Unab en Bucaramanga, labor a la que se dedicó por más de veinte años. Los testimonios llenos de gratitud de exalumnos e integrantes de la orquesta que dirigió con entrega y pasión confirman que su vida valió la pena. Va para Sergio un abrazo en la eternidad.



Óscar Acevedo, músico y crítico musical. Correo: acevemus@yahoo.com