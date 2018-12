El último diciembre de los CD compilados de fin de año

La temporada decembrina del 2018 se recordará musicalmente porque fue la última en la que hubo un álbum tropical de fin de año en formato físico, es decir, en disco compacto.

El último bastión de estos resúmenes musicales de las casas disqueras en formato CD es El disco del año, de Codiscos, que salió a manera de despedida (aunque también tiene una versión digital). Es el último, porque Superbailables de Sony se reinventó convertido en una playlist (lista de reproducción) disponible para el mundo en plataformas digitales y su competidor de Fuentes –el célebre 14 cañonazos bailables– pasó a ser una USB.



Se trata de una reinvención de formatos. Tal como ocurrió cuando se pasó del sonido monofónico al estéreo o del vinilo al CD. Ángel Villanueva, director artístico de Discos Fuentes, explica que era una exigencia del mercado. Ya pocos equipos de sonido traen reproductor de CD, en los carros llegan ya espacios para reproducir USB. Por eso buscaron la manera de facilitarle al público el acceso a la selección musical de sus 14 cañonazos bailables.

Superbailables 2018 es ahora una lista de reproducción y esta es la imagen que adoptó este año. Foto: Cortesía Sony Music

La USB, de 8 gigas, le alcanzó a Fuentes para incluir contenido no solo de uno, sino de tres álbumes. Los 14 cañonazos, los 14 machetazos parranderos y otro de sus antiguos álbumes, la marca Mano a mano de novela, en la que reúnen éxitos de Rodolfo Aicardi y Gustavo Quintero.



Todo va en una pequeña memoria que recuerda la forma de los discos de vinilo. El calendario de regalo lleva a su vez impreso un código QR en cada mes que, leído digitalmente, baja alguna canción emblemática de los 14 cañonazos (enero, por ejemplo, remite a oír La cinta verde, de Los Teen-agers).



De paso, propone un recorrido virtual por los 58 años de historia de este compilado, de la mano de las modelos –ahora chicas de calendario– que ilustran los meses. La estrategia permitió que sobreviviera la imagen de la modelo de la carátula.

Sony, en cambio, le apostó a Superbailables como “una marca que tiene detrás una curaduría”, explica Guillermo Mazorra, director de Artistas y Repertorio de la compañía. Es una selección creada por un equipo de expertos en música, conocedor de públicos de todo el país, que compite ya no con los álbumes compilados de otras dos casas de discos, sino con las playlist que abundan en las plataformas digitales como Spotify, Deezer, Apple Music, Claro Música y demás.



Su contenido no es más un resumen del año. Ahora combina éxitos actuales y canciones tropicales de todos los tiempos que siguen sonando en Navidad. A la mezcla se suman otros géneros que de alguna manera “han hecho el crossover” y se bailan en temporada. Superbailables ya no es un álbum de CD con DVD con una modelo sugestiva en la carátula.



A lo largo de décadas, estos compilados reflejaron tendencias no solo de música, sino de estrategias de la industria. Algunos alcanzaron a adicionar hasta CD de villancicos.



El momento dorado de estos álbumes en formato CD fue en los 90. Desde Sony, Guillermo Mazorra recuerda que en la cúspide de Superbailables, en un año que pudo estar entre 1994 y 1997 se vendieron 180.000 ejemplares en un periodo de tiempo de octubre a diciembre (en enero perdía vigencia y las compañías empezaban a forjar éxitos para los compilados siguientes). Ahora, la apuesta es al volumen. La empresa gana por número de streams (reproducciones).



Dos décadas atrás, cuando había más compañías productores de música, abundaban las propuestas (Victoria, Jan, BMG, Warner tuvieron su compilado). Fueron quedando solo tres: el de Fuentes, el de Sony y el de Codiscos.

14 Cañonazos Bailables número 58. Foto: Cortesía Discos Fuentes

Superbailables logró siempre estar entre los más vendidos. La tradición de los Cañonazos de Fuentes lo mantuvo incluso en años en los que apelaba a versionar éxitos de otras compañías para completar su repertorio, sin negar que ha sido siempre una marca esperada.



Y Codiscos, cuya fortaleza se enfocó en vallenato y salsa, alcanzó a celebrar sus 50 años con el último CD triple, de despedida.



“Pensamos en sacarlo solo en digital –dijo Fernando López, vicepresidente de ventas y promoción artística de Codiscos–, pero eran las bodas de oro; por eso, a manera de celebración, editamos un álbum triple del que ya hemos vendido mil unidades. Lo hicimos especial, porque recopilamos los verdaderos éxitos de la historia, año tras año. Si te das cuenta, el primer éxito del Disco del año fue Juanito preguntón, de Los Graduados, en 1969. Y así sucesivamente, escogimos los más grandes hits”.



No quiere decir que estas compañías vayan a dejar de sacar música en CD para siempre. Este formato -así como el vinilo- seguirá saliendo para proyectos puntuales, pero el tránsito de uno de los trabajos icónicos de las compañías musicales hacia lo totalmente digital dice mucho de la dirección que toma la industria, que no se queja para nada del cambio ya que antes vendían miles de álbumes y ahora sus reproducciones digitales, cuando a un producto le va bien se cuentan en millones, lo que da buena ganancia al final

LILIANA MARTÍNEZ POLO

EL TIEMPO

Twitter: @Lilangmartin