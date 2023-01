La banda irlandesa U2 anunció que publicará en marzo un disco recopilatorio titulado 'Songs Of Surrender', en el que incluirá 40 de sus canciones, que ahora serán "reimaginadas y regrabadas".

A través de sus redes sociales, el cuarteto dublinés avanzó que el álbum verá la luz el próximo 17 de marzo, el día de San Patricio -patrón de Irlanda-, mientras que en un vídeo ofrece un aperitivo de este trabajo con la nueva versión del sencillo 'Beautiful Day' (2000).



U2 no ha detallado qué temas aparecerán en el nuevo disco, pero se cree que podrían ser los que dan título a cada capítulo del libro 'Surrender. 40 canciones, una historia', publicado el pasado año por Bono, líder del grupo.

El anuncio de U2 se produce después de que su guitarrista, The Edge, envió a 40 fans una carta en la que sugería que la banda estaba trabajando en un nuevo proyecto. En la misiva, el músico recordó que muchas de las canciones más conocidas de U2 "fueron escritas y grabadas cuando éramos unos jóvenes", por lo que han cambiado con el paso de los años hasta "significar algo bastante diferente ahora para nosotros. Algunas han crecido con nosotros. Algunas se han hecho mayores, pero no hemos olvidado qué nos llevó a escribir esas canciones en primer lugar. La esencia de esas canciones aún está con nosotros. Pero, ¿cómo volvemos a conectar con esa esencia cuando hemos evolucionado y crecido tanto?", preguntó The Edge.

El guitarrista subrayó en el texto que la banda quiere actualizar algunos viejos temas para "reinventarlos en el siglo XXI", en línea con la evolución de Bono y U2, cuyo más reciente álbum de estudio fue 'Songs of Experience' (2017).



EFE