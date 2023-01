Por medio de redes sociales, Dayana Jaimes denunció que la tumba de Martín Elías fue destruida. En las fotos que publicó la viuda del cantante, se ve la imagen del intérprete vallenato quebrada.



Según Jaimes, no es la primera vez que sucede.

"Esta situación ya se está saliendo de control y me da mucha tristeza la actitud y comportamiento de las personas en un lugar tan sagrado como lo es un cementerio", escribió.



"Hoy encuentro la tumba de Matín en el estado que pueden observar en las fotos, algo que me llena de mucha tristeza e indignación". Y agregó que no es la primera vez que pasa. "Usualmente, las personas se roban las flores, las piedras, se van a tomar allá, o se sientan y apoyan sobre la tumba para tomarse fotos. No es justo, exigimos respeto".



Además de la imagen quebrada, también se ven restos de vidrio en el piso.

Dayana Jaimes, viuda del cantante, afirmó que no es la primera vez que sucede. Foto: Instagram: @dayanajaimes55

El cantante de vallenato Martín Elías murió el 14 de abril de 2017, cuando tenía apenas 26 años, debido a un accidente de tránsito ocurrido en una vía entre Sucre y Córdoba. El joven artista se dirigía a Santa Marta a reunirse con su familia, tras haber cantado en Coveñas.



Tenía dos hijos y llevaba tres años casado con Jaimes. Era, además, hijo de Diomedes Díaz.