Trump se fue con su música a otra parte

Entre cajas destempladas y un predecible prurito de histrionismo, el Air Force One fue decolando hacia Florida mientras los amplificadores de la Base Conjunta Andrews reventaban con la pieza My Way, en la clásica versión de Sinatra.

¡My Way¡ ¡Cómo no haberlo anticipado! La canción del que vivió a su aire, el tipo que asumió los golpes y que tuvo muy pocos arrepentimientos como para molestarse en mencionarlos. Aquel que al cierre de cada estrofa puntualiza: “I did it my way”. “Lo hice a mi manera”. Un tema bienintencionado y ponderado por el mundo entero que no pocas veces, como en este caso, vuelve a ser un tópico de auto complacencia, cuando no patente de corso. Con Trump trayéndolo de nuevo al frente de batalla más de 50 años después de su estreno, uno no puede sino pensar en aquel meme: “si saben que soy así, pa’ qué me invitan”. Aunque ojalá fuera solo eso. Así de inofensivo.



La lógica indicaba que Trump no iba a encontrar mejor canción para justificarse, a menos que le hubieran impedido su uso, como pasó antes cuando empleó en campaña It’s The End Of The World As We Know It, de R.E.M., o luego de las veces que se contoneó, lentes oscuros y manos empuñadas, al son de YMCA de Village People. En ambos casos, recibió el rechazo de sus creadores y conminaciones a no volver a usar su música para fines proselitistas.



Tratándose pues de su último viaje con destino al ocaso político, era sencillo adivinar opciones musicales con qué darse a sí mismo golpecitos en el hombro. Hubiera podido ser 'I Will Survive' de Gloria Gaynor o 'Non, je ne regrette rien' de la Piaf. Pero en My Way había algo más: un cierto nivel de identificación con el propio Sinatra y su lado malhadado, emparentados ambos por cuenta de la bravuconería, las compañías de dudosa reputación y una falta de escrúpulos rayana ocasionalmente en lo delictivo. Tal vez lo único que nunca tuvieron en común fue el talento.

Recordemos que los autores de la pieza, un letrista y dos compositores franceses que buscaban hacer una alegoría de la molicie matrimonial con Comme d’habitude (o Como de costumbre, en español), terminaron llenando sus arcas cuando el norteamericano Paul Anka la llevó a la palestra mundial con otra letra y ese tono de epopeya con carácter de palabra postrera, un canto de cisne ideal para quien deja el mundo con altanería y no con un mohín de languidez.



Bastaría saber que fue elegida como testamento musical por grandes y arrogantes figurones de la música como Nina Simone, Elvis Presley, Joan Baez, La Lupe o Radiohead para pensarla simplemente como un lugar común entre repertorios. Pero es que más allá de eso, de la recurrencia y el sobreuso, se han justificado con My Way no pocas conductas reprochables, incluidas las de su más reciente usuario. A la luz de la actualidad es imposible obviar, sin ir más lejos, que la exculpación de la celebrada versión de Sid Vicious, pionero del punk inglés, se ve empañada por un feminicidio.

Jaime Andrés Monsalve B.

Para EL TIEMPO.