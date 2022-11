Luis Miguel Olivar lleva 32 años trabajando cómo mánager del cantautor Andrés Cepeda, durante ese periodo el cantante bogotano ha publicado 14 discos y producido una infinidad de videos con el apoyo de este experimentado productor.



El encuentro inicial de Cepeda y Olivar se dio a finales de los años 80, cuando el segundo trabajaba como ingeniero de sonido y el grupo Poligamia buscaba donde grabar sus temas.



Durante la década del 90, los dos fueron construyendo esa alianza realizando grabaciones para publicidad y televisión mientras iban desarrollando sus proyectos artísticos en paralelo. La carrera de Andrés Cepeda se consolidó a comienzos del siglo XXI y ha venido creciendo desde entonces con el decidido apoyo de su mánager.

Olivar ha sido clave en la promoción de su artista ante los medios, en las negociaciones con las disqueras y con los promotores de espectáculos, inclusive tomando riesgos que le han dejado duras enseñanzas. Participa activamente en la selección de repertorio para Cepeda, aunque reconoce qué Andrés tiene un gran olfato para escoger sus propias canciones. Conoce el medio como pocos y su trato con los músicos y el personal técnico es respetuoso y conciliador.



Con la aparición de las plataformas digitales y la enorme transformación del negocio de la música, se consolidó la mentalidad traqueta que hoy tiene relegados a todos los que no cantan reggaetón. Esta coyuntura llevo a Olivar a buscar otros escenarios donde su artista fuera tratado con respeto y lo consiguió.



Acaban de terminar una gira por Estados Unidos y Canadá con presentaciones en escenarios emblemáticos como Carnegie Hall de Nueva York, Miami Arts Center, Hollywood Bowl en Los Ángeles y Berklee Performance Center en Boston. El formato actual de la banda que acompaña a Cepeda es totalmente acústico e incluye repertorio del que yo llamo "la viejoteca reciclada". Me refiero a clásicos como el bolero 'Me estás haciendo falta' o la famosa 'Noche de ronda', entremezcladas con las principales canciones del repertorio de Cepeda.

Ya cuenta con un público fiel entre los hispanoamericanos residentes en Estados Unidos que lo acompañaron en esta gira. Todo esto con el respaldo perseverante y leal de un manager que evita los reflectores, trabaja sin parar y prefiere celebrar sus triunfos en silencio.



Columna de Óscar Acevedo, músico y crítico musical. Correo: acevemus@yahoo.com