Tributo a Eddie Money, quien falleció el 13 de septiembre

La desaparición de Rick Ocasek, recordado en nuestra publicación anterior, opacó la memoria a Eddie Money, quien falleció el 13 de septiembre. Money fue una especie de antítesis de lo que era el rock y el pop durante sus años dorados como artista. Fue la maravillosa historia del oficial de policía de Nueva York que saltó a los escenarios como estrella del rock.



Money supo aprovechar su voz ronca de buenos matices melódicos, y encontró un estilo singular muy íntimo dentro de un potente rock rítmico.

Descubierto por el promotor Bill Graham, saltó a la popularidad en 1977 con su álbum debut, autotitulado Eddie Money, y sus primeros éxitos, Baby Hold On y Two Tickets to Paradise, dentro de un rock sencillo, vigoroso, de buenas guitarras.



Sumando aires de R&B, le siguieron Life for the Taking (1978) y Paying for Keeps (1980). Sobrevivió al auge del new wave y afrontó la popularidad del canal MTV haciendo videos llamativos y su álbum Control (1982), le permitió que Think I’m in Love fuera número uno en listas de rock. Pero la fama lo absorbió. Se volvió adicto al alcohol, y ello afectó su trabajo, tanto que su quinto álbum, Where’s the Party (1983), tuvo pésima aceptación.



Su regreso en 1986, con el productor Richie Zito, mostró un nuevo Eddie Money y el álbum Can’t Hold Back le dio su éxito más grande: Take me Home Tonight, número 4 y 1 en listas pop y rock, respectivamente.



La fórmula se repitió con Nothing to Lose (1988) que incluye su último Top 10 de las listas, Walk on Water. Su último disco de relativa figuración fue Right Here, de 1991.



Con varias apariciones en películas para televisión, su última fue en 2018 para la serie The Kominsky Method, interpretando a un imitador de sí mismo que canta en un hotel bajo el nombre de Freddie Money, para evadir impuestos.



A comienzos de año, Eddie Money fue diagnosticado con un cáncer de esófago, que parecía superado. En julio canceló una gira debido a una neumonía que se produjo luego de una operación de corazón, y cuando alistaba su regreso el cáncer volvió, muy pronto hizo metástasis, y acabó con su vida el pasado viernes 13 de septiembre.





Ddaniel Casas

Periodista musical

@danielcasasc