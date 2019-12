Oportuno tributo al pincel de luz de Freda Sargent

El destino nunca avisa en dónde se jugará sus cartas. Y así le ocurrió a la artista plástica inglesa Freda Sargent, quien luego de graduarse con honores del Ravensbourne School of Art y de una maestría del Royal College of Art, en su natal Londres, viajó a París.



Era casi que el rumbo obligado que seguía en su carrera en la pintura. Sargent era una joven veinteañera que, muy seguramente, pocas veces había oído hablar de un lejano país llamado Colombia, que luego se convertiría en su hogar.

Acá desarrolló la artista su prolífica carrera en la plástica, que ahora Davivienda honra en su tradicional libro de arte anual de gran formato.



Sargent (1928) recuerda que en París alcanzó a conocer a grandes nombres. “Joan Miró estaba haciendo grabados ahí –anota–, y en una ocasión le ayudé a cargar cuidadosamente sus pequeñísimas placas de grabados en el metro”.

La artista recuerda, en su cronología, que esos años en la Ciudad Luz fueron de gran alegría. Allí, incluso, conoció a su amor.



“¡Había tanto para ver! Íbamos a los museos y las galerías que exhibían arte moderno. Fue una época maravillosa. Todo me parecía mágico. En esa época conocí a Alejandro Obregón. Él estaba viviendo solo en París, su esposa lo había dejado y había regresado a Colombia. No era un pintor reconocido en ese momento”, recuerda.



La vida de esta pareja, los años siguientes, fue como de ensueño. Pintaban “uno al lado del otro”, en la población de Alba, sur de Francia, cuyo trabajo se colgó luego en la muestra ‘10 Paintings from 10 Young Painters’, en París.

Freda Sargent, en su taller de Bogotá, al lado de una de sus obras. Foto: Archivo familiar

Choque machista

Por eso, para Sargent fue una sorpresa su desembarco en la cultura colombiana machista, luego de pasar por Bogotá, para finalmente establecerse en Barranquilla, con su pequeño hijo. “Fue allí donde tuve mi primera experiencia de lo que era el machismo, algo que hasta el momento desconocía por completo”.



La artista recuerda que la relación profesional con su marido era de pares, de igualdad.

“Me tomaron por sorpresa actitudes que me rodeaban en Barranquilla y le dije a Alejandro: ‘Esto es machismo’. Él contestó: ‘El machismo no existe, eso es una invención europea’. Alejandro me contó que Marta Traba le había dicho que no podía tener una esposa pintora. Y me advirtió: ‘Aquí solo puede haber uno, y voy a ser yo porque tengo hijos’. Naturalmente me tocó aceptar porque considero que los niños son los más importante, y además yo tenía un bebé al que debía cuidar”, recuerda Sargent en el libro.

Alejandro me contó que Marta Traba le había dicho que no podía tener una esposa pintora. Y me advirtió: 'Aquí solo puede haber uno, y voy a ser yo porque tengo hijos'.

Pero ella no se dio por vencida y siguió con ímpetu su pasión por el arte hasta forjarse un nombre en la plástica nacional. La prueba es este oportuno libro que refleja la grandeza de su pincel, la rigurosidad de su dibujo y el estilizado movimiento de sus esculturas en terracota (técnica de barro blanco y barro rojo con óxido de hierro).



Para la historiadora de arte y curadora Cecilia Fajardo-Hill, “la obra de Sargent posee una temporalidad y una cualidad únicas, una suerte de modernidad y contemporaneidad suspendidas que pasan por un proceso, por una parte de activación de la memoria y por la expresión de lo que siente a través de la disciplina e intuición pictórica”.

El libro es editado por Gamma. Foto: Archivo particular

CARLOS RESTREPO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO@Restrebooks