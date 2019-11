Tres talentos colombianos que van por el Grammy Latino

Aunque muchos de los nominados al Grammy Latino aún deben consolidar su carrera musical, la categoría de nuevo artista en este premio tiene justamente la importancia de ofrecerles un impulso a un grupo de talentos que comienzan.

Por eso, a diferencia de la mayoría de los galardones que se entregan en la ceremonia de estos premios, este tiene diez nominados y no cinco.



Colombia, una indudable potencia musical –confirmada por los números del Grammy Latino, en el que un poco más de 30 talentos del país compiten por diferentes estatuillas–, cuenta con tres nominados en el selecto grupo de los artistas que comienzan. Un buen promedio, ya que la categoría representa el futuro musical latino.



En esta ocasión, los colombianos tienen estilos muy distintos. Hay desde jazz gitano hasta pop urbano. Ellos son Burning Caravan, Greeicy y Elsa y Elmar, que sueñan con llevarse este premio.



Pero tienen fuertes competidores, como el argentino Paulo Londra, además de Aitana (española), Cami (chilena), Fer Casillas (mexicana), Chipi Chacón y Nella (venezolanos) y Juan Ingaramo (argentino). El ganador se conocerá el próximo 14 de noviembre, en Las Vegas.



Burning Caravan

Burning Caravan nació en reuniones de amigos alrededor del queso y del vino, con fiestas albergadas por unos franceses que sacaban las guitarras, el clarinete y el contrabajo.



Y después de la rotación de varios músicos, se consolidó el formato actual de la banda, integrada por Mario Romero (batería), el francés Olivier Lestriez (bajo), Javier Ojeda (guitarra), Diana Osorio (acordeón), Pablo Muñoz (saxo) y Francisco Martí (voz).

La gran inspiración de Burning Caravan es el gypsy jazz, un género musical que nació en las calles francesas y que se caracteriza por fusionar sonidos gitanos con el jazz.

Pero además de esta influencia europea, fusionan géneros como el tango, el rock y distintos sonidos latinoamericanos.



Su proceso musical se puede conocer a través de sus tres discos: En el espacio, Las historias de los hombres y Ciudad faro. En este último trataron de mostrar sonidos diferentes sin perder su esencia musical



La banda no es solo música, también es teatro. Cada uno de los integrantes del grupo interpreta un papel, por eso sus conciertos son espectáculos que se acercan a lo circense. Todos los detalles que están en el escenario en el que tocan tienen una intencionalidad simbólica y artística.



De ahí que cada uno aporte sus ideas para su instrumento, los arreglos para las canciones y su visión del mundo, y así trabajan.



El grupo ha tenido experiencias en teatro, con proyectos como Emoteísmo, acompañado de los malabaristas y acróbatas de La Gata Cirko.



Pero ahora no son solo reconocidos por la apuesta de fusionar la música y el teatro, sino que por estos días su nombre está sonando por su nominación al Grammy Latino.

Para ellos la nominación fue sorpresiva. Afirman que no la esperaban, pues su propuesta musical no es tan reconocida en el circuito comercial.



Este nombramiento, agregan, es una oportunidad para dar a conocer su música como banda independiente. Se trata de un proyecto que lleva como bandera la autogestión, el trabajo constante y, sobre todo, el amor al arte.



Además, les parece importante ser la única banda en esta categoría, pues eso los diferencia, de alguna manera, del resto de nominados.



Greeicy

“Cada gota en el vaso suma” es la filosofía de Greeicy, una artista que desde los 8 años se ha preparado musicalmente para el sueño que ahora se le cumple: la nominación al Grammy Latino.



Nacida en Cali en 1992, Greeicy retomó su carrera musical en el 2017, tras 10 años de trabajo como actriz. Su personaje protagónico en Chica vampiro, de Nickelodeon, la hizo famosa en varios países.



También participó en otras novelas y series, como La prepago, La Ronca de Oro, Las Vega’s y Tiro de gracia, entre otras.



“La nominación significa mucho para cualquier artista. Me siento súper agradecida, pues abre muchas puertas. Lo he comparado con la verificación de la cuenta de Instagram: siento que ya me verificaron mi carrera musical por todo lo que ya he hecho”, dice.



Pese a que estaba pendiente del anuncio de las nominaciones, que se dieron a conocer el pasado 24 de septiembre, Greeicy cuenta que su mala memoria la volvió a traicionar. “Ese día me levanté y ni me acordé. Cuando me llamó mi mánager y me contó, me emocioné muchísimo y hasta lloré de la alegría”, manifiesta.



La artista cuenta que aunque nunca dejó de soñar con la música, tampoco estaba muy claro cómo iba a volver.



“Pero se dieron varios factores y tener a Mike Bahía a mi lado (su novio desde hace un tiempo) fue fundamental, pues siempre me contaba las historias de sus conciertos y me mostraba sus canciones, y yo sentí que también quería llegar a mi casa con ese tipo de historias”, afirma.



Además, recordaba que Chica vampiro fue un proyecto actoral y musical que le dio la posibilidad de hacer giras en Europa.



“Me permitió estar en escena y preguntarme qué sentiría cantando en una tarima mis propias canciones”, sigue.



Estos dos motivos se unieron y Greeicy decidió volver. “Tengo que hacerlo. Lo peor sería que no funcionara”, se dijo, y funcionó muy bien.



Elsa y Elmar

Elsa Carvajal decidió grabar y subir a internet las canciones que había compuesto en 2013, mientras cursaba sus estudios en Berklee College of Music. “No tenía idea alguna de cómo funcionaba la industria de la música. Tampoco conocía a nadie influyente que me pudiera enseñar. Tuve que aprenderlo sola”, comenta.



Elsa y Elmar es un proyecto de música alternativa con el que Carvajal buscaba experimentar sonidos que le gustaban para expresar las letras de sus canciones.

Tras un proceso musical de seis años, fue nominada este 2019 en los Grammy Latinos. “Es una experiencia surreal”, dice, y agrega que es algo que no esperaba, por ser artista independiente.



Nacida en Bucaramanga el 31 de julio de 1993, afirma que su música es pop espiritual. A través de sus propuestas se ha dedicado “a conectarme con las personas que me escuchan y que tanto me han apoyado”.



Además, afirma que su carrera ha sido un camino que le ha enseñado sobre paciencia y humildad. “Especialmente, me ha enseñado a valorar lo que tengo y no a pensar en lo que no tengo”, dice.



Ojos noche, Planeando el tiempo y Nadie va, algunas de sus canciones.