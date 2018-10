Juanes, Bosé y Yatra, un concierto que unió generaciones

Primero fue Sebastián Yatra, a las 7:15 p. m. de este 3 de octubre, interpretó la canción 'Sutra' generando los primeros gritos y aplausos de sus seguidores. El artista contaba a su favor el hecho de tener los éxitos más recientes y pegados.



Y dio el primero de los tres conciertos proyectados para esta noche de estreno del Movistar Arena, ya en un evento pago. Doce mil espectadores -la totalidad del aforo- pudieron ver a Yatra, Miguel Bosé y Juanes, en ese orden.

Fue una manera de unir con la música a tres generaciones. Y fue notoria la diferencia en la interacción del público con cada uno.



Yatra generó la euforia de los más jóvenes, aunque los demás no dejaron de tararear canciones como 'Traicionera' y 'Por robarte un beso', temas que dejó para el cierre de su show, el más corto de los tres, pues solo duró unos 45 minutos.



A las 8 y 20 comenzó el show de Bosé, desde el principio, el cantante español habló de evocar sentimientos que quedan unidos a las canciones. Y le propuso al público el ejercicio de dejar aflorar esos recuerdos a partir de los éxitos que han sido la banda sonora de las últimas cuatro décadas.



Incluso presentó canciones de su etapa más juvenil que en sus giras de los últimos años no figuraban, como 'Don diablo' y 'La chula'. Llegado el momento de interpretar 'Nada particular', Bosé se declaró un hombre de paz y le pidió a la gente que levantara la mano si lo acompañaba en esa cruzada de dejar como legado un mundo mejor: "Todos levantaron la mano. Quiere decir que no hay traficantes de armas aquí", bromeó antes de comenzar a cantar esta canción.



El ambiente durante la presentación de Bosé, fue más bien sereno. Tenía una puesta en escena tranquila, un montaje de coreografías entre él y los coristas y músicos de su banda, que ya no permanecían quietos en el fondo, sino que interactuaban con él. Sin embargo, fue claro que su espectáculo esta vez era más reposado y elegante, una puesta en escena para ser admirado.

El público, que pasó parte del show apreciando el espectáculo sin levantarse de las sillas, acompañaba con las linternas de los teléfonos celulares las cadenciosas canciones 'Gulliver' y 'Bambú' y se dejó contagiar de la emoción, el sentimiento de amor que anunciaba Bosé en cuanto dejaba de cantar para manifestar su alegría y el significado de tocar una vez más en Bogotá.



Sin embargo, era notorio que su voz no se había recuperado del todo -se sabía que Bosé tenía afectada su garganta desde semanas antes del show-. Sobre todo en la interpretación de 'Amiga', en la que los coristas no participaron, se percibió el esfuerzo que hacía el artista para cumplir con lo que sus seguidores de años esperaban. Por lo mismo, comprensivos, los asistentes lo premiaron con aplausos.



Al final, Bosé declaró nuevamente su amor por Bogotá, al interpretar 'Bandido', al dedicarle la frase: "Por siempre, seré tu héroe de amor". Y terminó, casi después de una hora y 20 de estar en el escenario, con 'Te amaré', también dedicada a la ciudad. El público lo aplaudió de pie, agradecido.



El manejo del sonido, que tanto preocupó en días previos a la inauguración del Movistar Arena, pudo tacharse de impecable, salvo por un par de detalles. En la canción 'Morenamía', de Bosé, de pronto pareció apagarse el micrófono del artista. Y más adelante, cuando Juanes cantó 'Fotografía', a dúo con Goyo, de ChocQuibTown, fue el micrófono de Goyo el que no respondió. De manera que la combinación de voces no pudo apreciarse.

El turno de Juanes

Juanes subió a la tarima a las 10 y 25 minutos. Cuando sonaron las primeras notas de 'A Dios le pido', se desató una euforia y gritos mucho más fuertes de celebración por su aparición en escena. Como había dicho en entrevistas previas, Juanes venía a poner a la gente a bailar, no a sentarse, y la gente lo entendió desde las primeras canciones. Podría decirse que el cantante paisa sacó su lado más roquero.



Su repertorio continuó con Fuego, Hermosa ingrata y saludó con un: "¡Qué alegría tan h.p.! Había esperado 46 años para este momento y lo mejor es que esto apenas comienza".



Siguió con 'Nada valgo sin tu amor', 'Fotografía', 'Es por ti' y otras canciones de su repertorio de clásicos. También estuvo 'El ratico', de su álbum 'Mis planes son amarte', frase que también le dedicó a la ciudad durante el show. De paso, recordó que en Bogotá conoció a su esposa Karen. E invitó a Sebastián Yatra a cantar con él 'Mi tierra', solo con guitarra acústica y voz. Al despedir a Yatra, Juanes dijo: "Ahí está el futuro", refiriéndose al joven artista cuya prometedora carrera apenas comienza.



El viaje por la música de Juanes pasó por 'Pa dentro', su canción más reciente, y la cumbia 'Oye mujer'. En su concierto, hubo espacio para un homenaje a Soda Stereo, con su interpretación de 'El temblor'.

Y volvió a sus clásicos: 'La paga', 'La noche', 'Mala gente' y 'La camisa negra'. Cuando hizo su primer intento de despedida, después de interpretar 'Me enamora', los asistentes insistieron en que volviera al escenario. Así que cantó su versión de 'Volverte a ver' solo acompañado piano.



Fue entonces cuando, consciente de que el dúo con Goyo se había perdido por el detalle del sonido, dijo que ambos repetirían el tema. Luego, continuó con 'Querida', el cover que cantó en el álbum de duetos de Juan Gabriel.



El show terminó cuando cantó 'La luz', a las 11 y 53 de esta noche.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

@Lilangmartin