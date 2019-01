Bowie, tres años de la muerte del 'extraterrestre' de la música

Cuando se habla de artistas integrales, pensar en Bowie es inevitable. Aunque al principio de su carrera la vida parecía indicarle que ni la música ni el arte serían su camino, pues pasó ocho años de su vida sin lograr el menor asomo de éxito, cuando esta despegó, a Bowie solo lo detuvo el cáncer de hígado que hace tres años lo llevó a la tumba.

Era 8 de enero de 2016 y como él mismo lo había anunciado el 25 de octubre de 2015, el cantante inglés celebraba sus 69 años con el estreno de su disco Blackstar. Dos días después, cuando la crítica no había terminado ni siquiera de escucharlo, el mundo despertó con la noticia de que Bowie había partido para siempre por un cáncer que le había sido diagnosticado hacía 18 meses.

La noticia tomó por sorpresa a los fanáticos que en menos de una semana acabaron con todas las copias del álbum disponibles en Amazon tanto en CD como en vinilo. Y escucharon en el primer verso del disco la frase: "Mira hacia arriba, estoy en el cielo/Tengo cicatrices, que no pueden ser vistas" (Look up here, I'm in heaven / I've got scars, that can't be seen').



En cifras puede decirse que el último disco de Bowie logró vender 146.000 copias en su primera semana a la venta en el Reino Unido y más de 181.000 en Estados Unidos.​ Igualmente, en la misma semana, en 25 países fue el más descargado en la plataforma iTunes y fue el primer álbum de Bowie en llegar al número uno en la Billboard 200. Además, según la United World Chart, fue el sexto disco más vendido del 2016 con 1,9 millones de copias.

Asimismo, los tributos no faltaron e incluso un equipo de astrónomos belgas del Observatorio Público MIRA registraron el mismo día de su muerte a una constelación cercana a Marte con el nombre de Bowie y con forma del rayo pintado en su cara en la portada del disco Aladdin Sane de 1973.



.No obstante, no puede decirse que Bowie es uno de esos artistas que se hacen famosos tras su muerte, pues su primer éxito lo alcanzó en 1969 con la inolvidable canción Space oddity .

El artista incursionó en la pintura hacia 1976 cuando decidió explorar la pintura posmoderna e hizo algunos autoretratos. Foto: Archivo digital

Además, no puede negarse que fue siempre polémico, no solo por sus escandalosos heterónimos (Ziggy Stardust, Aladdin Sane y El duque blanco), o por su exploración como artista en el cine, la música, el teatro, la moda (siendo uno de los íconos del glam) y hasta la pintura, sino también por lo que pasaba en su vida privada respecto a su orientación sexual, su atracción por los extraterrestres y la vida fuera de la tierra y su adicción a las drogas.



A Bowie, que vivía por el arte, sus fanáticos lo recuerdan con sentidos homenajes como la reedición de ocho de sus discos, la creación de la aplicación para celulares David Bowie Is… y se habla de la posibilidad de la creación de una película biográfica sobre el artista.





