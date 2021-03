Treinta años de la inacabable guerra de los Balcanes

En 1991 se inició no solo la formal disolución de Yugoslavia, sino la considerada última gran guerra europea, la cual, a pesar de haber dejado centenares de miles de muertos y varios crímenes de guerra, no ha terminado.

Para entenderla debemos comenzar con la historia de un pueblo olvidado, el de los ilirios, tan antiguo que incluso algunos relatos mitológicos suponían ya su existencia.

Se cuenta que Zeus, enamorado de la bella Europa, decidió raptarla. Para ello se transformó en un toro blanco, sobre el que la bella princesa fenicia cabalgó inocentemente y fue conducida hasta la isla de Creta, donde estableció su reino.

También, que Cadmo, hermano de esta, llegó en su desesperada búsqueda hasta el Oráculo de Delfos, donde se le aconsejó fundar la ciudad griega de Tebas, que abandonó años después para marchar hacia el Adriático. Allí encontró ya asentadas a las tribus ilirias, de las que se hizo su rey.

Si dejamos este legendario recuento y acudimos a la verificación histórica, ha de recordarse que ya hacia el segundo milenio antes del periodo cristiano, estas tribus ocupaban una amplia región del oeste de la península balcánica, que cobijaría desde lo que hoy conocemos como Eslovenia y Croacia, al norte, hasta la parte septentrional de Albania, al sur.

(Le puede interesar: Descubren en Pompeya carroza ceremonial de más de 2.000 años)

Igualmente, que comenzó a ser de interés de los romanos por cuenta de la primera guerra ilírica, que se declaró contra la reina Teuta (229-228 a. C.), quien patrocinaba actos de piratería contra sus embarcaciones y las de sus aliados itálicos, tanto en el mar Jónico como en el Adriático; que la segunda guerra contra ese pueblo (220-219 a. C.) se dirigió contra Demetrio de Faros, quien, no obstante haberle sido concedida la mayor parte de los territorios tomados a aquella reina, traicionó la confianza romana, y que la tercera (168 a. C.) llevó a que los romanos se apoderaran definitivamente de sus territorios.

Un siglo más tarde, gracias al acuerdo político entre Pompeyo, Craso y Julio César (60 a. C.), este último recibió el gobierno de la región, estratégica, pues al conectar el norte de la península itálica con el bajo Danubio permitiría llegar hasta el mar Negro, pasando por ciudades ya importantes para la época, como Singidunum (la actual Belgrado, capital de Serbia).

(Le puedes interesar: Y Roma llegó a ser capital de Italia)

Pensando que el poder romano residía solo en el dictador, después del asesinato de César (44 a. C.), una de esas tribus (los dálmatas) se rebeló y se opuso al pago de tributos, pero fue duramente reprimida. Algo parecido sucedió unos años después, por lo que luego de someter otra sublevación, el emperador Augusto dividió Iliria en dos provincias, Dalmacia y Panonia, que abarcarían en su conjunto, además de otros territorios, parte de la actual Eslovenia, y la totalidad de Croacia, Bosnia Herzegovina y Serbia (el asunto de Kozovo merece otras reflexiones).

La región fue tan ampliamente romanizada que muchos emperadores nacieron allí. Por ejemplo: Decio, Claudio II, Quintilio, Aureliano, Tácito, Floriano, Probo, Caro, Carino y Numeriano, todos de la segunda mitad del siglo III de nuestra era, y conocidos precisamente como los “emperadores ilirios”; Diocleciano, artífice de la última gran persecución (304) contra los cristianos; Constantino, conocido como el primer emperador cristiano, y los posteriores Constancio II, Joviano, Graciano y Anastasio. La lista también debería incluir a Julio Nepote (s. V), considerado por algunos el último emperador de Occidente.

Y aunque estas tierras fueron conquistadas por los hérulos, e hicieron parte del reino ostrogodo, Justiniano, otro de los grandes emperadores cristianos, las reconquistó a comienzos del siglo VI y las incorporó al Imperio Romano de Oriente.

Fue Heraclio, también emperador de Oriente, quien ante la necesidad de tener aliados que defendieran sus fronteras, amenazadas por los ávaros, alentó en el siglo VII la migración de los que serían llamados “pueblos eslavos del sur”.

A partir de este momento, no antes, empezaron a asentarse allí eslovenos, croatas, bosnios y serbios, que fueron prontamente cristianizados, pero de diversa forma, pues mientras eslovenos y croatas simpatizaban con la visión católica, los serbios fueron permeados por la ortodoxia de oriente.

“Considerada

la última gran guerra europea, no ha terminado, a pesar de haber dejado centenares de miles de muertos y varios crímenes de guerra” FACEBOOK

TWITTER

Y aunque posteriormente se consolidaron estados medievales, como el Principado Croata de Dalmacia (s. VIII), el Principado de Serbia (s. VIII), el Banato de Bosnia (s. XII), y el Reino de Bosnia (s. XIV), los bosnios resultaban molestos para católicos y ortodoxos, pues albergaban a los llamados cristianos bogomilos, considerados herejes, en cuanto negaban el nacimiento divino de Jesús y la crucifixión.

Durante la expansión de los turcos otomanos sobre el continente, estos pueblos tuvieron vivencias diferentes: integrados en el Sacro Imperio Romano Germánico, los eslovenos no corrieron peligro; sometidos por los venecianos, los croatas se convirtieron en bastión de resistencia católica del continente; y aunque sometidos, los serbios resistieron los embates del islam y se mantuvieron en la fe ortodoxa.

(Le sugerimos: Roma reabre el colosal Mausoleo de Augusto después de años)

El caso de los bosnios fue bien diferente: también sojuzgados por los turcos, que fundaron Sarajevo (ciudad que llegó a ser considerada la Jerusalén de Europa, al convivir en ella judíos, católicos, musulmanes y ortodoxos), adoptaron el islam.

¿Cuál fue la razón para tan relativa fácil conversión?

Muchos aducen los beneficios sociales, políticos y tributarios que traía el cambio de fe, pero olvidan una razón más importante: los musulmanes, como los bogomilos, negaban el nacimiento divino del Cristo y predicaban que su crucifixión fue una ilusión.

Aunque en los albores del siglo XIX los franceses sometieron Eslovenia y arrebataron Croacia a los venecianos, y los serbios declararon su independencia, luego de la caída de Napoleón, la repartija de Europa oriental decidida por Prusia, Rusia, Austria, Italia, Francia, Gran Bretaña y hasta el alicaído Imperio otomano llevó, entre otros asuntos, a que Eslovenia, Croacia y Bosnia quedaran bajo control austriaco, y se reconociese la independencia de Serbia.

Luego de la derrota austriaca en la Primera Guerra Mundial fue creado el Reino de los Eslovenos, Croatas y Serbios, invadido por los nazis (1941), quienes crearon el fascista Estado Independiente de Croacia, que incorporó a Bosnia Herzegovina, el cual desató una brutal persecución, no solo contra gitanos y judíos, sino contra los ortodoxos, a los que buscó suprimir mediante conversiones forzosas al catolicismo.

Este reino cayó con el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas del mariscal Tito englobaron tan heterogéneos pueblos en la República Democrática Federal de Yugoslavia, luego la Federal Popular de Yugoslavia y, finalmente, la Federativa Socialista de Yugoslavia.

La artificial cohesión mantenida a duras penas por la autoridad del déspota, condujo al pasado reciente, que se inició con la proclamación de las independencias de Eslovenia, Croacia y Bosnia Herzegovina (1991), esta última, la que generó más caos, pues los mismos bosnios estaban divididos en tres grupos: croatas católicos, musulmanes y serbios ortodoxos.

(Podría interesarle: Imágenes: las islas de basura que han emergido en los Balcanes)

En medio de la pasión, los serbios, aliados con los bosnios serbios, dispusieron matanzas colectivas con miras a buscar la “limpieza étnica”, como la del conocido genocidio de Srebrenica, en el que fueron asesinados decenas de miles de musulmanes.

La confrontación fue fruto del dañino ayuntamiento entre nacionalismos y religiones monoteístas FACEBOOK

TWITTER

Los croatas no se quedaron atrás, como lo recuerda la operación Tormenta, en la que su ejército asesinó centenares de serbios y expulsó decenas de miles de territorio croata.

Los llamados Acuerdos de Dayton (1995), con los que se quiso detener la guerra, la dejaron latente. Así lo demuestra, por ejemplo, la conformación de la llamada República Federal de Bosnia Herzegovina, un verdadero Frankenstein territorial, pues de un lado, una cuarta parte pertenece a bosnios croatas católicos; otra cuarta, a bosnios musulmanes, y la mitad restante, a serbios ortodoxos. Ello condujo a que contuviera dentro de sí otras dos naciones, llamadas pomposamente “entidades políticas”: la Federación de Bosnia y Herzegovina, donde tratan de convivir croatas y bosnios, y la República Srpska, de los serbios.

Sarajevo, su capital, también está dividida: una parte es capital de toda la República Federal, y otra, la oriental, también lo es, pero de la citada República Srpska.

La comunidad internacional también aporta lo suyo: mientras croatas (ya miembros de la Unión Europea) y bosnios croatas obtienen la simpatía del continente, los bosnios musulmanes reciben sustanciales contribuciones de países de ese credo, para que se mantengan como cuña entre los cristianos, y tanto bosnios serbios como serbios reciben el apoyo de la Rusia ortodoxa.

Como se puede concluir que la confrontación fue fruto del dañino ayuntamiento entre nacionalismos y religiones monoteístas, ha de preguntarse si el asunto, que tal como está planteado es inacabado e inacabable, podría abordarse en forma diferente. Tal vez sí.

En el entendido de que al conocer la historia se puede entender el hoy, los contendientes deberían recordar, de una parte, que son invitados tardíos a un lugar que no fue de ellos, sino de ilirios y romanos, y de otra, que antes de ser católicas, musulmanes u ortodoxas, estas tierras fueron paganas.



(Siga leyendo: Monarquía británica y las consecuencias que enfrentará tras entrevista)

Pero como ante el fanatismo chovinista y religioso esto es una utopía, permítanme concluir con una herejía: dado que el fuego fue, y es, atizado por los seguidores de Cristo y Mahoma, hubiera sido preferible que Zeus continuase siendo el dueño de Europa.

FABIO ESPITIA*

Especial para El Tiempo

*Ex fiscal general de la Nación