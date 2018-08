Maluma: el artista que ha hecho de la polémica su mejor carta

Que Maluma genera mucha antipatía entre un porcentaje importante de la población no es nuevo. Sobre todo, entre los críticos del reguetón, las feministas y los que aborrecen a los artistas de actitud vanidosa. ¿Qué tipo de reacciones puede esperar alguien que en sus canciones se presenta a sí mismo como “El pretty boy”, algo así como “el tipo guapo”? Una animadversión que el cantante contrarresta con creces con el fervor que suscita entre sus millones de seguidores y con los números astronómicos que ha conquistado en ventas desde su debut en 2011. Guste o no, Maluma es uno de los artistas más rentables de los últimos años.

Acaba de convertirse en el primer solista latino que canta en solitario una canción completa en español, 'Felices los 4', en los premios Video Music Awards de la cadena de música estadounidense MTV. Un hito que solo le puede arrebatar a medias su compatriota Shakira: la barranquillera hizo lo propio en el escenario de estos galardones en 2005 con la canción 'La tortura', pero acompañada de Alejandro Sanz. Es decir, un dúo.



Sin embargo, lo que ha hecho que Maluma esté en boca de todos esta semana no ha sido este logro histórico, ampliamente discutido en redes sociales por los usuarios debido a esa ambigüedad terminológica de lo que supone cantar en dúo y hacerlo en solitario, sino el rechazo suscitado a raíz de su reciente videoclip 'Mala mía'. La polémica surgió incluso antes de su estreno, cuando el cantante paisa compartió una imagen de promoción de este en su cuenta de Instagram en la que se lo ve acostado sobre una cama acompañado de siete mujeres en ropa interior.

Un pequeño aperitivo de lo que estaba por venir en el video, que se presentó el 11 de agosto: decenas de mujeres semidesnudas bailando en torno al ídolo reguetonero, a la vez que despliegan todo su encanto físico –y meramente decorativo– sin mayor propósito que la de avalar su pose de mujeriego. Él, mientras tanto, canta: “La gente sigue criticando (...). A eso le llaman pura envidia. En el fondo me quieren y por eso me imitan”.



En una época de mayor conciencia feminista y el surgimiento de movimientos masivos como el #MeToo, la actitud de Maluma no ha calado bien entre determinados sectores de la población. ‘Machista’ es solo uno de los descalificativos que ha recibido por el videoclip en el que, paradójicamente, les canta a sus detractores. Hasta la hija mayor de Carlos Vives, Lucy Vives, arremetió el jueves en redes contra el cantante por emplear a las mujeres como mero objeto sexual.



Y, a pesar de todo, 'Mala mía' ya tiene cerca de 42 millones de visualizaciones en YouTube en menos de 15 días. En Instagram, el joven de 24 años suma 34,9 millones de seguidores.

Hombre controvertido

‘Que hablen mal de ti, pero que hablen’ es quizá la frase que mejor representa a Maluma, apodo artístico que resulta de la combinación de las dos primeras letras del nombre de su madre, Marli; su padre, Luis, y su hermana, Manuela. Su cédula dice que nació en Medellín (1994) como Juan Luis Londoño Arias.



Amante del fútbol, las biografías que proliferan sobre él en internet recogen que jugó durante ocho años en las divisiones inferiores de equipos como el Atlético Nacional y el Equidad Club Deportivo, y que no fue hasta los 16 años que recibió instrucción vocal.



Su gran éxito le llegó a partir de 2011 de la mano del sello discográfico Sony Music, con canciones como 'La temperatura', 'Pasarla bien' y 'Miss Independent', pero fue su álbum de estudio 'Pretty boy, dirty boy', en 2014, el que lo encumbró al estrellato. Entre sus logros profesionales están el de haber sido nominado al Grammy Latino en 2013 como mejor artista y haber logrado incluir todos sus últimos sencillos en las listas de éxitos nacionales e internacionales.

A golpe de letras de alto contenido sexual, videoclips que se vuelven virales por su controversia y el 'marketing' que le generan las numerosas peticiones en Change.org para impedir su participación en ciertos eventos, el paisa se ha labrado un lugar propio en el panorama de la música urbana (reguetón y trap, principalmente). Desde el pasado mes de abril, por ejemplo, una campaña en esta plataforma pide que se prohíba uno de sus 'shows', programado para el 4 de septiembre, en el marco de las fiestas de San Antolín, en Palencia, España, por el contenido “misógino y degradante” de sus letras. Por el momento lleva 25.259 firmas recogidas y necesita un total de 35.000.



“Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone peros”,

canta en su sencillo 'Cuatro babys', que le valió el año pasado otra petición en Change.org para prohibir el tema y un aluvión de críticas. “Voy a cantar igualmente estas canciones, aunque la gente se cuestione si está bien o mal”, aseguró entonces. El tema tiene actualmente 845 millones de visualizaciones solo en YouTube.



Tampoco los rumores sobre su posible homosexualidad han hecho temblar su carrera ascendente en la industria musical. Muy al contrario, parece que Maluma se alimenta de la polémica para escribir su propia leyenda en el reguetón mundial y posicionarse cada vez más alto en las listas.



JULIA ALEGRE BARRIENTOS

Redacción Domingo EL TIEMPO

En Twitter: @JuliaAlegre1