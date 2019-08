Shawn Mendes, el digno sucesor de Justin Bieber

Shawn Peter Raul Mendes, más conocido como Shawn Mendes, es digno representante de los artistas ‘millennials’. El cantante no solo aprendió a tocar la guitarra solo mediante los populares tutoriales de YouTube, sino que comenzó a ganar notoriedad cuando comenzó a subir sus versiones de las canciones de moda a la ya desaparecida red social Vine. En una entrevista para la revista GQ, reconoció que sin esa plataforma no sería el artista que es hoy.

En agosto de 2013, cuando publicó una versión acústica de ‘As Long as You Love Me’, de Justin Bieber, hizo estallar las redes. El video logró miles de visualizaciones y su popularidad creció tanto que, un mes después de aparecer por primera vez en Vine, dio un primer concierto en Toronto ante unas 600 personas. Desde entonces, y todavía, se le considera el sucesor de Bieber.



Mendes nació el 8 de agosto de 1998 en Toronto (Canadá). Sus raíces son europeas: su padre es un empresario portugués y su madre, una agente inmobiliaria inglesa. En declaraciones a diferentes medios, Mendes ha afirmado que cuando comenzó a cantar lo hacía únicamente por divertirse y, al darse cuenta de que pocos usaban las redes sociales para dar a conocer sus habilidades artísticas, él lo tomó como una oportunidad y se metió de lleno en el canto. Su constante presencia en las redes le permitió tener una fuerte relación con sus seguidores.



En 2014, el joven talento en alza llamó la atención del representante Andrew Gertler –quien había trabajado para una división de Warner Music– y del jefe de A&R de Island Rescords, Ziggy Chareton, quienes lo llevaron a Nueva York a firmar un contrato con este sello discográfico.



Gertler había visto un capítulo del programa de televisión ‘The Voice’ y, tras escuchar a un participante cantar ‘Say Something’, de A Great Big World, se le ocurrió buscar a un artista nuevo para hacer una versión. Entró a YouTube y descubrió la versión de Mendes, con miles de vistas. Sorprendido con el talento del joven y con la cantidad de seguidores, Gertler contactó a la madre del Shawn.

Salto a las grandes ligas

Para ese entonces, los sellos RCA, Atlantic, Republic y Warner ya buscaban enganchar a Mendes, pero la joven promesa decidió firmar con Island. Previo al contrato, Mendes inició una gira como invitado del Magcon Tour, en el que participaban otros artistas jóvenes y personas muy populares en las redes sociales.



Dos años más tarde, el artista sacó su primer disco, ‘Handwritten’, con sencillos como ‘Something Big’, el cual fue el primer video musical del artista, y ‘Stitches’, con el cual alcanzó buenos lugares en las listas. Este álbum le proporcionó un gran éxito en Estados Unidos y Canadá, poniéndolo en el número uno de Billboard 200, además del premio a mejor nuevo artista en los MTV Music Awards. Mendes se presentó como telonero de la gira de Austin Mahone por Estados Unidos y Canadá, y obtuvo el premio a mejor estrella web de música en los Teen Choice Awards 2014. En agosto de ese año se convirtió en el tercer artista musical con más seguidores en Vine. Pero antes de su primer disco, Island editó un sencillo debut, ‘Life of the Party’, el cual promocionaron en iTunes y en 24 horas alcanzó ventas por más de 100.000 unidades. El tema –sin promoción comercial– ingresó directamente al lugar 24 del Billboard Hot 100 de Estados Unidos en su primera semana. La canción marcó récords: debut entre los 25 principales temas de un artista de 15 años y el número de unidades vendidas en una semana de un sencillo que debutaba.



Su segundo trabajo fue ‘Illuminate’ (2016), con temas como ‘Treat You Better’ y ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’, con los cuales sumó más de 2.600 millones de visualizaciones en YouTube. Ese año recibió el premio a artista revelación de los People Choice Awards y a mejor artista masculino en los MTV Music Awards.



El último y más reciente de sus proyectos ha sido su tercer disco de estudio y homónimo, ‘Shawn Mendes’ (2018). En este se ve una gran mezcla de estilos a los que el canadiense se adapta perfectamente. El primer sencillo fue ‘In my Blood’, nominado en los premios Grammy a mejor canción del año. El segundo éxito fue ‘Lost in Japan’, en cuyo videoclip Mendes comparte pantalla con una de las protagonistas de ‘13 Reasons Why’ (2017). Gracias a este trabajo alcanzó, de nuevo, la cima de la lista de Billboard 200 de Estados Unidos, convirtiéndose en el cantante más joven con sus tres trabajos en el número uno de la clasificación.



También fue reconocido como el mejor artista canadiense del año en los premios MTV Music Awards y el disco ha sido nominado a mejor disco del año en los Premios Grammy.

¿Y Camila Cabello?

A Mendes se le han conocido pocas relaciones amorosas. La más reciente es la cantante cubano-estadounidense Camila Cabello (22), con quien ha lanzado ‘Señorita’, la que posiblemente sea la canción de mitad de año, y que ha acumulado, después de más de un mes en el aire, casi 400 millones de visualizaciones.



Los jóvenes se conocieron durante la gira del exnovio de ella, Austin Mahone, en la que Mendes fue telonero. Ninguno de los dos ha confirmado esta relación. Sin embargo, se les ha podido ver en ocasiones en actitudes muy cariñosas.



Durante la entrevista de GQ que concedió el año pasado, el cantante afirmaba que nunca se había enamorado ni había encontrado el amor verdadero. También había dicho, para la emisora de radio latinoamericana Capital FM, que si tuviera que elegir a alguien con quien casarse, sería la artista exintegrante del grupo Fifth Harmony, pues es a alguien a quien conoce muy bien y con quien se encuentra realmente a gusto.



Todavía no se sabe si esta relación es algo más que un amor de verano. Pero de lo que no cabe duda es que los dos ya son reconocidos como una de las parejas del año y como un dueto musical triunfador, gracias a su exitoso sencillo ‘Señorita’.



ANA FERNÁNDEZ ALONSO

EFE Reportajes *

*Con edición de EL TIEMPO