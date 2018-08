James Murphy, el hombre detrás de LCD Soundsystem

Una de las bandas estadounidenses más exitosas de comienzos de siglo fue sin duda LCD Soundsystem. Claro, definir su sonido bajo solo un género musical es quedarse corto. Aunque tampoco es muy claro cómo catalogar su música: ¿dance rock?, ¿’indie’ electrónico?, ¿indie-dance-electrónico-post-punk-rock? La variación sería interminable y no se llegaría a una descripción adecuada de su sonido.



LCD hizo parte de esa camada de grupos que floreció a principios de la década pasada en Nueva York para darle un nuevo aire a la escena del rock. Ahí encajan también The Strokes y Yeah Yeah Yeahs, todas con sonidos muy distintos.

La banda empezó siendo una suerte de proyecto en solitario, pero terminó convirtiéndose en un espectáculo con más de siete personas en escena. James Murphy (1970), el responsable de éxitos como ‘Daft Punk Is Playing At My House’, ‘All My Friends’ y ‘Yeah’, creció en Nueva Jersey. Hizo parte de varias bandas en su adolescencia, pero quizá nunca tuvo la certeza absoluta de que esa fuera a ser su vocación.



Fue deportista en sus ratos libres, estudió ‘kickboxing’ y poco después entró a la Universidad de Nueva York para hacer una carrera en Inglés. Tuvo oportunidades como guionista en series de televisión, pero decidió darle a la música otro chance.



Se hizo ingeniero de sonido, empezó un recorrido propio como DJ en Nueva York y conoció al músico y productor Tim Goldsworthy, con quien empezaría su propio sello discográfico: DFA.



En el 2002, LCD Soundsystem, el alias de Murphy en ese momento, fue mostrando sus primeros colores con letras un tanto teatrales y diversas variaciones del dance con pinceladas sutiles de rock. Su primer sencillo fue ‘Losing My Edge’, un corte que hablaba sobre perder ese toque ‘cool’ que le da la juventud a un músico.



El álbum debut de LCD Soundsystem llevó ese mismo nombre y salió en el 2005. Murphy fue reclutando personas para interpretar las canciones en vivo, así fue como LCD Soundsystem creció en número.



El trabajo discográfico tuvo un nivel de éxito que ni el mismo Murphy podía esperar: el disco estuvo nominado a mejor grabación electrónica/’dance’ en los premios Grammy en el 2006.



En 2007 llegaría ‘The Sound Of Silver’, que siguió la misma línea de su primer trabajo. Uno de sus sencillos más potentes fue ‘North American Scum’, que recibió alabanzas de la crítica internacional. Y llegó otra nominación al Grammy.



Murphy, quien ascendió a la fama más rápido de lo que hubiera querido, se empezó a cansar de los viajes y del agotamiento que implicaba la vida en los aviones y en los buses. Confesaba en entrevistas que quería retirarse pronto y que no creía que la historia de la banda llegara demasiado lejos.



2011 fue el año en el que la banda pretendía decir adiós con el álbum ‘This is Happening’ (2010), al que le siguió una serie de conciertos por el mundo para despedirse de sus seguidores. Colombia fue uno de los destinos.



Un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York fue el último escenario. La experiencia de ese último día fue recopilada en el documental ‘Shut Up and Play the Hits’.



Murphy siguió componiendo los años siguientes. Se debatió sobre lo que haría con el material, pero se dio cuenta de que LCD Soundsystem debía regresar.



Cinco años después, la banda anunció su regreso con la participación en el festival Coachella en California. El resultado de los años de separación fue ‘American Dream’ (2017), un álbum que, según Murphy, involucró la inspiración del fallecido David Bowie y le mereció un Grammy por la canción ‘Tonite’. En una fiesta virtuosa de sintetizadores y ‘dance’, Murphy regresará a Colombia para presentarse este domingo en el Estéreo Pícnic. El artista se presentará en el escenario Tigo Music desde las 10:15 p. m. hasta las 11:45 p. m. Los fanáticos no podrán perderse un encuentro que se creía no volvería a ocurrir.



VALERIA MURCIA VALDÉS

EL TIEMPO

En Twitter: @ValMurcia