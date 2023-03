Esta semana se dio a conocer un video, en el cual el rapero Travis Scott se veía molesto con uno de los ingenieros de sonido que estaban junto a él dirigiendo una fiesta, hasta el punto de pegarle. Además, debido a los daños que causó en el lugar el famoso tendrá que pagar una multa millonaria.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 1 de marzo, en el Club Nebula de Nueva York durante la madrugada. Allí, el intérprete de canciones como ‘Sicko Mode’, ‘Out West’, ‘Highest in the room’, estaba en compañía de su equipo de trabajo animando la fiesta.



Sin embargo, todo empeoró cuando Scott comenzó a pelear con uno de los empleados del lugar. De acuerdo con el portal TMZ, al rapero le molestó que el sujeto le bajara el volumen a la música. Al principio el famoso amenazó verbalmente al hombre. Pero después terminó agrediéndolo físicamente.

Travis Scott really hasn’t changed an ounce since AstroWorld. pic.twitter.com/jzbiHbZM7i — hy (@TheMindOfHY) March 2, 2023

Además, Scott deberá pagar una multa de 12 mil dólares, equivalentes a más de 57 millones de pesos colombianos, por haber dañado algunos de los dispositivos electrónicos del Club Nebula.



Para defender al rapero, su abogado, Mitchell Schustere, le dijo al portal citado que dicho conflicto fue resultado de un mal entendido entre los dos hombres. Además, Ted Anastasiou, el representante de Scott, aseguró que están trabajando en solucionar el problema.

El proceso aún sigue en investigación. No obstante, algunos fanáticos del rapero sienten dudas sobre si él podrá presentarse el próximo sábado, 4 de marzo, en el festival de música ‘Rolling Loud’ en California, Estados Unidos, teniendo en cuenta sus antecedentes legales, algunos de ellos relacionados con el excesivo consumo de drogas.

