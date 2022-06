Este miércoles el diario 'TMZ' confirmó que Travis Barker, baterista del grupo de pop punk Blink-182 y marido de Kourtney Kardashian, fue ingresado en un hospital de Los Ángeles por una inflamación del páncreas



(Tal vez le pueda interesar: Kourtney Kardashian y Travis Barker se comprometieron).

Las noticias sobre el ingreso hospitalario de Barker comenzaron a circular el martes por la noche, después que el baterista tuiteara el mensaje "God save me" (que Dios me salve), que llamó la atención de sus seguidores, ya que ha tenido problemas de salud en los últimos años.



Aunque ni Barker ni Kardashian han salido a hablar del tema públicamente, la revista 'Us Weekly' confirma que la causa de su hospitalización es por una pancreatitis.

Alabama, su hija menor, a través de la sección de historia de Instagram compartió el pasado martes un mensaje que decía: "Por favor, envía tus oraciones".



(Tal vez sea de su interés: Mark Hoppus, bajista de Blink-182, tiene cáncer).

Todo parece indicar que el tema es bastante serio, por lo que se le ha pedido a la prensa ser prudente con el tema hasta que se esclarezca su estado de salud.

* Con información de EFE



Tendencias EL TIEMPO