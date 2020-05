Nos queda Jerry Lee Lewis / Conexión sonora

Cuando Don McLean popularizó su canción 'American Pie', a comienzos de los años 70, entre tanta simbología, personajes y alusiones históricas que hace el tema, la que más llamaba la atención era la de “el día que la música murió” y que se refiere a aquel 3 de febrero de 1959 cuando en un accidente aéreo murió Buddy Holly, a sus 22 años, y en la plenitud de su carrera musical. El pasado 9 de mayo y a sus 87 años, Little Richard, otro de los grandes pioneros del rock and roll tomó las valijas para su viaje al más allá.

Holly, revolucionario del género, fue el muerto más joven entre los pioneros de este estilo musical. En adelante, la ‘parca’ ha cumplido su labor y hoy casi todos esos músicos que labraron el desarrollo del mismo, incluyendo los que desde al ámbito del blues hicieron su valioso aporte, han desaparecido. Si bien bastante olvidados, la mayoría de ellos, he aquí una cronología de sus partidas para nuestra memoria musical.



Little Walter, genio en la interpretación de la armónica y un absoluto innovador en el blues, falleció de manera temprana a sus 37 años, el 15 de febrero de 1968. Dos años más tarde, en octubre de 1971, e igualmente muy joven (36 años), se marchó el innovador Gene Vincent, recordado por 'Be-Bop-A-Lula'. Otro del blues, el fabuloso y original Howlin’ Wolf, y a sus 65 años de edad, marchó a la eternidad el 10 de enero de 1976.



Una de las noticias que más conmocionaron al mundo de la música acaeció el 16 de agosto de 1977, cuando a sus 42 años de edad, y en precarias condiciones de salud por un exceso de consumo de medicamentos, se despidió el rey del rock and roll, Elvis Presley. El turno siguió para el célebre Bill Haley, 9 de febrero de 1988, a los 55 años de edad, el hombre que con su grupo The Comets se anticipó a todos en una propuesta de rock and roll, con su fabuloso 'Rock Around The Clock'.



Abril 30 de 1983 fue la fecha del adiós para el genial del blues Muddy Waters, tenía 70 años éste, uno de los más grandes e influyentes músicos que ha tenido el rock. El 19 de enero de 1988, nos despedimos del más genuino intérprete que tuvo el rockabilly: Carl Perkins. El blues fue nuevamente golpeado cuando en junio de 2001, murió uno de sus más emblemáticos personajes, John Lee Hooker.



Luchador de inmensas batallas musicales, y uno de los más grandes de la historia, Johnny Cash partió el 12 de septiembre de 2003, a sus 71 años. Vinieron entonces el influyente genio Bo Diddley, con 79 años, en junio de 2008 y el otro gran inventor del rock and roll, el único e inmarcesible Chuck Berry, el 18 de marzo de 2017, a sus 90 años. Sólo 7 meses después, con 89 años, la ficha le tocó al genio del ritmo oriundo de Nueva Orleans, Fats Domino.



Ahora que muchos manifiestan que el rock está muerto, de esos hombres que inventaron y desarrollaron el rock and roll en los años 50, sólo nos quedan Lloyd Price, con 87 años y, con tres menos, el gran genio del piano y su Great Balls Of Fire, Jerry Lee Lewis.



DANIEL CASAS

Periodista musical

@danielcasasc