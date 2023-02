En la primera noche del Festival Viña del Mar 2023, Karol G se encargó de sorprender a los asistentes cantando un remix de la canción del artista urbano chileno Cris MJ.



'Una Noche en Medellín’ es una canción lanzada en el año 2022 y tuvo gran repercusión entre los fanáticos del género urbano. Posicionó al cantante chileno como uno de los más escuchados de Spotify en ese año.

Ante la fama de la canción y del artista chileno, Karol G se mostró interesada en realizar una colaboración, sin embargo esta nunca se dio.



Por ello, lo que pasó en Viña sorprendió a los fanáticos de la artista, pues no había indicios de lo que pasaría.



“Tengo a alguien aquí conmigo, con una canción que lastimosamente nunca pudo salir, pero hasta el día de hoy debo tenerla en mi playlist y si salgo a bailar la llevo conmigo”, dijo la cantante colombiana a su público del Festival de Viña.



(Le puede interesar: Filtran la letra de la canción de Shakira y Karol G: ‘Yo te mantenía bonito’).



Luego de la interpretación de la canción y los aplausos del público. Cris MJ se despidió con la frase: “Los sueños sí se cumplen”.



En 2022, la colombiana anunció por medio de sus redes sociales que la colaboración con el chileno no había sido posible debido a “problemas de comunicación”.



(Lea también: Karol G está cumpliendo años y su hermana la felicitó con una foto inédita).



“Familia, con respecto al lanzamiento del tema ‘Una noche en Medellín’, me gustaría aclarar que en ningún momento tuve conocimiento de que otros artistas habían grabado y que al parecer había varios remix hablados hasta hace dos días que lo anuncié”, dijo en sus historias.

Más noticias en EL TIEMPO

- ¿Por qué los seguidores de Karol G hablan de romance con Feid?



- Conozca a Iker, el niño que aparece con Karol G en la promoción de su canción.



- Anuncian tercera fecha de RBD en Medellín.



REDACCIÓN TENDENCIAS