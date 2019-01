TransMiCable, bien…, bien… / El lenguaje en el tiempo

"TransMiCable, una obra que le cambió la cara a Ciudad Bolívar”.

​

El acrónimo TransMiCable, con dos mayúsculas intermedias, es ejemplo de lo que la Ortografía de la lengua española, OLE, 2010, llama “combinación no ortodoxa de mayúsculas y minúsculas”.

Lo ortodoxo, por ejemplo, es escribir en mayúscula fija siglas no lexicalizadas, RCN, ICBF, NTC, y con mayúscula inicial, los nombres propios, Cruz Roja, Instituto Caro y Cuervo, Rafael Escalona.



Lo no ortodoxo es escribir, por ejemplo, ACerv (Anales Cervantinos) o RLit (Revista de Literatura), que se usan desde hace decenios en publicaciones periódicas, como lo reconoce la misma OLE. Luego vienen símbolos de la ISO, que la Academia acoge como propios, incluida la escritura no ortodoxa de algunos de ellos, kW (kilovatio), dB (decibelio), eV (electrovoltio), a lo que se podrían sumar algunas abreviaturas como a. D. g. (a Dios Gracias), d. C. (después de Cristo) o q. D. g. (que Dios guarde).



La Academia dice que es “admisible” la escritura de acrónimos con mayúsculas intermedias, y aunque la norma es bastante restrictiva, se tiende a interpretar como lícito ese uso. Wikilengua, de la Fundación del Español Urgente y la agencia Efe, dice simplemente que es “válido”, y da como ejemplos #MeToo, iPod, eDreams e iBanesto.



“Este tipo de mayúsculas –dice Wikilengua–, conocidas en inglés como camel case (‘caja camello’), hacen que, especialmente cuando la etiqueta es larga, sea más fácil de leer. En consecuencia, la escritura TransMiCable es apropiada.

Bien... bien...

“8000 [habitantes de Belén de los Andaquíes] están identificados como víctimas, bien sea de paramilitares o guerrillas”. Mejor: “… bien de paramilitares, bien de guerrillas” o “… sea de paramilitares, sea de guerrillas).

Gazapera bibliográfica

“… la gente en la calle que reconocía a la ex-Señorita Medellín 1973” (El cielo a tiros, p. 49). Se escribe “ex-“, con guion, ante mayúscula, “ex-Farc”, “ex-Beatle”, pero no ante nombre pluriverbal (máxime si empieza con minúscula), como son los casos de “primer ministro”, “alto comisionado”, “señorita Medellín”. Al anteponer el prefijo “ex-“, que significa ‘que dejó de ser’, este va separado: “ex primer ministro”, “ex alto comisionado”, “ex señorita Medellín”.



“Un Apocalipsis según Coppola o según San Juan” (Pecado, p. 15). Mejor: “… o según san Juan”. “Un barbecue de rostizar gente en vida” (p. 23). Mejor: “Un asador…”, “Una parrilla…” o “Una barbacoa…”.



“El siguiente paso es descubrir el por qué” (Storytelling, p. 31). Mejor: “… es descubrir el porqué”. Sin artículo va separado, “No sé por qué renunció”, mientras que con artículo va pegado, “En la carta explico el porqué de mi renuncia”.



FERNANDO ÁVILA