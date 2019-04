'Comizi d’amore': de los trabajos más políticos de Pasolini

En 1965, en Italia se estrenó un filme de Pier Paolo Pasolini que a diferencia de otros pasó inadvertido: 'Comizi d’amore' (traducida como 'Congresos de amor o Encuesta sobre el amor'). Este documental fue el resultado de una serie de entrevista que en el verano de 1963 realizó Pasolini en ciudades, playas del norte y del sur de Italia, discotecas, trenes y en el campo, en las que preguntaba por el sexo: el papel de este en la vida, el matrimonio, la satisfacción sexual y hasta las “anormalidades” sexuales.

El libro presenta la primera transcripción en español del filme estrenado en los 60’s con notas de la autora que explican el proceso de traducción, además de fotografías tras escenas de Comizi d’amore. La traductora, Alessandra Merlo, profesora del Departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad de los Andes, escribe “En Congresos Pasolini intenta provocar a sus entrevistados. Usa palabras que allí, en la pantalla cinematográfica de los sesenta, todavía no habían aparecido: invertidos, anormales, contra natura, pervertidos, entre otros”.



En el libro afirma que 'Congresos de amor' no es una película, no es un documental, ni una etnografía ¿entonces cómo lo define?



Es un poco de todo eso. Es decir, es cine de realidad porque entrevista a la gente sin darle tiempo de elaborar su respuesta, pero no lo es totalmente. Hay personajes ilustres que acompañan a Pasolini como Alberto Moravia o el psicoanalista Musatti. No es un documental porque no dibuja una lectura del mundo, no es una película de ficción, nadie está actuando.



Entonces qué queda, yo diría que es un típico trabajo de Pasolini, de su no muy larga carrera como director de cine, porque en sus 15 años de carrera hace muchas películas de ficción, adaptaciones de texto en películas de ficción, algunos documentales. Siempre hay un sello suyo, él quiere ciertas respuestas, quiere llevar la discusión a ciertos puntos, demostrar algo y hacer provocación a través de hacer preguntas incómodas. Es lo que Pasolini siempre hizo: no conformarse nunca, seguir preguntando, seguir dudando.



En la introducción del texto afirma que: "El de Pasolini no es un trabajo sobre los sentimientos, sino sobre la sociedad", ¿qué lectura podemos hacer de la sociedad italiana de los 60's?



Yo diría, y es en parte las conclusiones a la que llega Pasolini en Comizi d'amore (1965), que es una sociedad que está todavía muy lejos de la modernidad, de la consciencia sobre ciertos temas. Es una lectura de una sociedad que no tiene salida. Para Pasolini hay sociedades arcaicas que tienen unos valores muy claros y hay que 'salvar' esos valores, hay que modernizarse sin perder de vista esos valores de la sociedad campesina. Pasolini es muy cercano a Gramsci y considera que son esas sociedades las que tienen 'más claros sus valores' y la sociedad moderna capitalista está enfrascada en esto.



Qué sale de las entrevistas, a la mayoría de personas que interroga están perdidos, no saben qué quieren. No es sobre los sentimientos, es sobre cómo están las personas de la sociedad italiana del 63 sobre las cuestiones sexuales, Pasolini siente que le responden con lugares comunes o que evaden las respuestas. En la parte final de este, llamémoslo documento, se pregunta en qué está una sociedad que no puede responder a esto.



Lo que me parece importante rescatar es la diferencia entre el valor social de la sexualidad, muy lejos del psicoanálisis. Pero también muy lejos de los sentimientos, a pesar de estar en el título.



Entonces de ahí viene esa definición de Pasolini como 'Poeta civil'...



Absolutamente, es querer meterse entre la gente con las preguntas que nadie se hace. Pero las preguntas son políticas. Además, no podemos olvidar la poesía que el escribe. Es de los más pasionales y menos políticos de sus obras.



Hablemos sobre las divisiones de Congresos de amor: la importancia del sexo en la vida, ¿asco o piedad?, ¿la verdadera Italia? y Desde lo bajo y lo profundo



Estas partes son flexibles, quizás la que más nos interesa hoy es la de 'anormalidades' que titula bajo ¿asco o piedad?, que son las actitudes con las que contesta la gente. En la primera idea de la película, Pasolini desea conocer más sobre los instintos y no necesariamente de los italianos. Algo como la sexualidad, la locura, el crimen y hasta la sexualidad del deporte. En los Congresos hay entrevistas a jugadores del Bologna, de la ciudad de Pasolini. En las otras partes se vuelve un poco más pasear por Italia y entrevistar.

Imagen del anuncio de la proyección de 'Congreso de Amor', publicado en el diario 'Corriere Della Sera', el 5 de junio de 1965. Foto: Archivo particular

¿Cómo fue el proceso de traducción?



Unas partes fueron más complejas lingüísticamente que otras, trate de poner la menor cantidad de notas al pie, pero en la mayoría son necesarias por las variables regionales y hasta dialectales. La edición originalmente venía de la transcripción impresa en italiano. La idea era buscar un tono neutral. No caracterizar demasiado en detalles, que a veces en el original está.



Yo traduzco solo las palabras, faltan las imágenes que están en la película. Pero la idea de este trabajo es que quien lee el texto más adelante pueda ir a ver las imágenes, muchas veces estas nos dicen más sobre el tipo de personas que está contestando: un niño, una mujer en delantal, campesinos.



¿Qué entrevistas recuerdas más?



La parte sobre las anormalidades sexuales, específicamente las entrevistas que se hacen a unos jóvenes en una discoteca. Uno podría contrastar las respuestas entre estos y el poeta Ungaretti, quien está en la playa vestido perfectamente, se le nota la incomodidad frente a las preguntas de Pasolini sobre la anormalidad sexual, pero contesta de una forma maravillosa diciendo que todos somos anormales y que la civilización es un acto 'contranatura' por excelencia.



¿Por qué este filme no tuvo el mismo éxito que otras producciones de Pasolini?



El tema es de interés universal, pero no creo que la sociedad italiana de esa época estuviera interesada en estos temas, sin ser ficción. A través de este se enfrenta al público y esto crea incomodidad. Tampoco salen grandes revelaciones, no es algo que puede escandalizar, por el contrario, todo el mundo contesta con mucho cuidado. Esa indefinición hace que solo hasta hace poco se hable de estas películas 'secundarias' o más documentales de Pasolini.



Si hiciéramos el ejercicio de Pasolini en la Colombia o en la Italia de hoy, ¿conseguiríamos las mismas respuestas?



Yo pensaría que no cambiarían tanto. Estamos más acostumbrados a hablar de estos temas, pero no necesariamente responderíamos diferente. Parte de la cuestión es invitar a ese ejercicio, en Italia se hace. De hecho, hay un programa de televisión que replica este ejercicio y hasta tiene el mismo título.Presentación en al Feria del LibroAlessandra Merlo conversará el 2 de mayo a las 6:30 p.m. con Paolo Vignolo en la Filbo 2019. Corferias, pabellón 3 (Universidades), stand 502 – Uniandes

Carátula del libro Congresos de amor: entrevistas sobre los italianos y el sexo, 1963. Foto: Archivo particular

*JAVIER DAVID RAMÍREZ - ESPECIAL PARA EL TIEMPO