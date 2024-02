El nuevo triunfo de Tracy Chapman con su icónica 'Fast Car'

Había muchos rumores, se había dicho que Tracy Chapman podría aparecer en los Premios Grammy, tras años de ausencia. Sus fanáticos deseaban que así fuera, que de repente la melodiosa voz y el virtuosismo musical de la artista brillaran al lado del cantante Luke Combs en la interpretación de Fast Car, el icónico tema que la catapultó a la fama a finales de los 80. Él, una promesa del country, se encontraría en vivo con la autora de la canción que versionó y que en 2023 fue un éxito absoluto para Combs y también un renacer para Chapman.

Taylor Swift fue la gran ganadora de la noche y se ratificó como la reina actual de la industria musical; sin embargo, no hubo momento más poderoso, emotivo y aplaudido que cuando Tracy Champan empezó el solo de guitarra de Fast Car, junto a Comb, en el escenario. Por instantes, los aplausos del público ‘ahogaban’ su interpretación. A Chapman le cambió el semblante, su sonrisa tímida se transformó en un gesto de emoción, con los ojos enlagunados. No esperaba semejante ovación. Fueron cinco minutos que tocaron las fibras de los asistentes y de millones de personas que seguían la transmisión. Combs, el responsable de que Chapman volviera a tocar en unos Grammy después de tres décadas, se veía como un niño al que le han regalado un bombón; había completado su otra mitad del sol: estaba cantando en vivo Fast Car, el tema con el que aprendió a tocar la guitarra en su natal Huntersville, Carolina del Norte, años atrás. Y estaba nada menos que junto a su ídolo.

“Ha sido una semana de Grammy irreal, por no decir otra cosa. Hubo tantas risas, lágrimas, abrazos y vítores que casi no parece real. En cuanto a la actuación, todavía es difícil procesar lo increíble que fue estar ahí arriba en ese escenario. Sin duda, un momento decisivo de mi carrera”, escribió Combs al siguiente día de la presentación en su cuenta de Instagram.



Aunque el músico, de 33 años, se quedó con la nominación a la mejor canción de country, compartir con Tracy fue casi mejor que ganar el gramófono. Y es que el éxito abrumador de Fast Car sirvió para traer de vuelta a la cantante y compositora de Cleveland que desde 2018 permanecía en las sombras. Hoy, sus canciones –además de Fast Car, Baby Can I Hold You, Across the Lines, Talkin’ Bout a Revolution, Subcity y Give Me One Reason– han triplicado sus reproducciones en plataformas de streaming (se calcula que en Spotify aumentaron en un 290 por ciento).

Facebook Twitter Linkedin

Tracy Chapman en un concierto en París, en 2005. Foto: Archivo. EL TIEMPO

La voz dulce y poderosa

La vida de Tracy Chapman encierra una contradicción. Su extremada timidez contrasta con su preciosa voz que ha enaltecido la lucha de muchas mujeres y de los afros en Norteamérica. El folk y el rock la apasionaban, así como escribir canciones sobre las batallas y los dolores de otros, pero sobre todo para honrar el amor, que es el más poderoso de los motores humanos.



Fast Car es, precisamente, una canción de amor –más bien de desamor– que fue asumida como un himno de la comunidad afro abandonada a su destino por la indolencia de una sociedad que la había condenado sin justificación alguna y de un gobierno –el de Reagan en ese tiempo– que la mantenía en la marginalidad. La desazón de una mujer que intenta solucionar su vida en muchos sentidos fue la clave del éxito de Chapman. El tema incluido en su álbum debut de 1988 –llamado Tracy Chapman– fue bien recibido entre la crítica y el público, aunque sonaba atemporal en una época en la que reinaban las bandas de hair metal y el pop de Madonna y Michael Jackson. Las letras cargadas de mensajes políticos y contestatarios, al ritmo de una guitarra, evocaban el espíritu de Woodstock y de voces como la de Joan Báez. Pero Tracy era negra, venía desde abajo y había hecho una carrera cantando en los bares y en el campus de la universidad, donde estudió Antropología auspiciada por una fundación.



Su interpretación de Fast Car en el festival en Londres, que conmemoró los 70 años de Nelson Mandela, fue clave en su camino al estrellato: una improvisada aparición para reemplazar a Stevie Wonder fue vista por millones de personas en más de 60 países. El 11 de junio de 1988 nació el mito de Tracy Chapman.



Con su álbum se llevó a casa los Grammy a la mejor artista nueva, álbum contemporáneo de folk y mejor interpretación pop vocal femenina. “Tengo que decir que nunca pensé que fuera a firmar un contrato con una gran disquera (Elektra)”, dijo Chapman en una entrevista que reprodujo la revista Rolling Stone. “En todo el tiempo que pasé escuchando discos y radio desde que era niña, nunca me imaginé que hubiera alguien que pensara que mi música podía vender. Especialmente cuando interpretaba canciones como Talkin’ Bout a Revolution. No sentía que hubiera espacio para mí aquí”.

La fama fue apabullante y Tracy luchó por permanecer anónima. No lo logró. Con esfuerzo, lo único que mantuvo alejado de los focos fue su vida sentimental. De eso habló, en 2006 en The Guardian, la escritora Alice Walker (ganadora del Pulitzer por El color púrpura) y quien fue su pareja en los 90.



Hasta 2018, Tracy publicó ocho álbumes de estudio y dos compilatorios. Luego se desvaneció hasta el pasado 4 de febrero. La de Luke Combs no es la única versión de Fast Car. Los Black Pumas y Jonas Blue habían hecho sus reinterpretaciones; pero, para el artista de country fue un parteaguas en su carrera y lo llevó a ser uno de los más escuchados en Spotify en 2023 y, sin duda, el más aplaudido en la edición 66 de los Grammy.

“Tracy, quiero enviarte mi más sincero agradecimiento por permitirme formar parte de tu momento. Gracias por el impacto que has tenido en mi viaje musical, y en los viajes musicales de innumerables cantantes, compositores, músicos y fans por igual. Espero que hayas sentido lo mucho que significas para el mundo esa noche. Todos estábamos asombrados de ti allí arriba y yo solo era el tipo que tuvo la suerte de tener el mejor asiento de la casa”, finalizó Combs en su Instagram.

REDACCIÓN CULTURA

ELTIEMPO

@CulturaET

Más noticias