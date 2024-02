Tracy Chapman, Karol G, Taylor Swift y unos Grammy inolvidables

Por primera vez un artista alcanza por cuarta vez el trofeo de álbum del año en los premios Grammy. Taylor Swift, de 34 años, lo logró en la noche del domingo y reiteró que –sin importar su sonado enfrentamiento con la industria– pasa por su época dorada, en materia de éxitos y cifras récord en la música.

Taylor Swift, en los premios Grammy 2024. Foto: Valerie Macon. AFP

Midnights fue el álbum que llevó a la artista a subir al podio del Grammy un par de veces (ganó en mejor álbum pop vocal y, después, disco del año), pero suficientes para enfatizar su liderazgo mundial. Haber conseguido cuatro veces el trofeo del álbum del año es hito, ya que dejó atrás a Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder, que compartían el privilegio de haberlo conseguido tres veces a lo largo de sus carreras.



“Me encantaría decirles que este es el mejor momento en mi vida, pero me siento así de feliz cuando termino una canción –dijo Swift–. Para mí, el premio es el trabajo. Todo lo que quiero es poder seguir haciendo esto, lo amo y me hace feliz”.



En una noche dominada por las mujeres, Phoebe Bridgers se coronó con cuatro premios, tres de ellos junto a Boygenius, el grupo indie integrado además por Lucy Dacus y Julien Baker que tenía seis nominaciones.

Fue, además, una jornada histórica para Miley Cyrus, quien se llevó los primeros dos Grammy de su carrera con Flowers, que también cantó en la gala. Con la poderosa melodía que se volvió un himno entre sus fans, Cyrus ganó en mejor interpretación pop en solitario y el codiciado premio a la grabación del año.



“Este premio es increíble, pero espero realmente que no cambie nada, porque mi vida era hermosa ayer”, dijo Cyrus, quien agradeció a amigos, colegas y familiares como su madre y sus hermanas.



“Creo que no olvidé a nadie, pero quizás me haya olvidado de la ropa interior”, se despidió Cyrus, aunque en redes sociales sí se destacó que no mencionó a su padre.

Barbie gana Grammy

Aunque Barbie no ha tenido una carrera en la música, la muñeca más famosa de todos los tiempos se convirtió en una suerte de ganadora de la noche, gracias a la banda sonora de la taquillera película de Greta Gerwig.



La producción se llevó tres premios, entre ellos la canción del año, con What I Was Made For?, de Billie Eilish y Finneas O’Connell.



“Gracias, Greta, por hacer la película más increíble, más hermosa y más empoderante”, dijo Eilish al recibir el premio junto a su hermano. La canción competía además con el éxito Dance The Night, de Dua Lipa, que también musicaliza la cinta y que abrió la 66.ª edición de los premios.

Ganó y lo arrestaron

El rapero Killer Mike ganó su primer galardón en los premios Grammy después de veinte años. Foto: @killermike

El rapero y activista de Atlanta Killer Mike, se llevó los gramófonos a mejor canción de rap, mejor interpretación de rap y mejor álbum de rap, pero, tras la conquista, dejó la arena Crypto.Com esposado y escoltado por la policía. Según el portal TMZ, el músico habría peleado con un guardia de seguridad; sin embargo, la policía de Los Ángeles no dio más información.



SZA, quien llegó al frente de la competencia con nueve nominaciones, se llevó tres premios, mientras que Victoria Monet se alzó como la artista revelación.

Karol G, Juanes y 1 2 3 Andrés

La colombiana ganó el premio Grammy por su álbum 'Mañana será bonito'. Foto: Valerie Macon. AFP

Para la estrella del reguetón Karol G y el mexicano Peso Pluma también fue una ceremonia de hitos: Ambos se llevaron los primeros Grammy de sus carreras. “Es mi primera vez aquí, y mi primera vez sosteniendo mi propio Grammy”, dijo una muy emocionada Karol G, con el trofeo de mejor álbum de música urbana. “Espero que sea el primero de muchos más”, agregó.



Peso Pluma, el fenómeno del regional mexicano, de 27 años, se embolsilló su primer gramófono con Génesis que se impuso como el mejor álbum de música mexicana durante la Premiere, la antesala de la gala en la cual se entregan 85 de las 94 categorías, pero no estuvo presente para recibir el premio.



También en las categorías latinas, Vida cotidiana, de Juanes, y De Todas Las Flores, de Natalia Lafourcade, sellaron con un empate el Grammy al mejor álbum de rock latino, y la cantautora guatemalteca Gaby Moreno triunfó con X Mí (Vol. 1) al Mejor álbum de pop latino.



En cuanto al talento colombiano cabe destacar el gran logro de 1.2.3 Andrés, el dúo conformado por Andrés Salguero y Cristina Sanabria, que con su trabajo We Grow Together, triunfaron en la categoría de mejor álbum de música para niños, por fuera de las “categorías latinas”.

El momento Tracy Chapman

Tracy Chapman y Luke Combs interpretaron Fast car en el Grammy. Foto: Valerie Macon. AFP

Celine Dion apareció en los Grammy para presentar uno de los premios finales. Foto: Valerie Macon. AFP

La gala de los Grammy, conducida por el comediante Trevor Noah, contó con poderosas presentaciones, entre ellas la de Tracy Chapman y Luke Combs, quienes protagonizaron uno de los momentos más emocionantes de la gala al cantar juntos el clásico Fast Car.



Stevie Wonder y Annie Lennox, entre otros, estuvieron a cargo del momento In Memoriam. Wonder recordó a Tony Bennett y Annie Lennox interpretó el himno de Sinéad O’Conor, Nothing Compares To You, mientras que en pantalla aparecían imágenes de artistas personas de la industria fallecidas durante el último año.



Este momento cerró con una enérgica versión de Proud Mary, de Tina Turner, a cargo de Fantasia Barrino, que sirvió para calentar la fría y lluviosa noche en Los Ángeles.



Entre las sorpresas fue la presentación del nuevo escenario, lleno de última tecnología, de Las Vegas, desde donde se conectó la banda U2, para interpretar una canción y entregar un premio. Mientras que Billy Joel se hizo sentir con una canción que marca su vuelta a creer en sí mismo y su talento como compositor, al estrenar, casi al final, Turn The Light Back On.

AFP Y REDACCIÓN DE CULTURA