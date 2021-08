Toy Story: primera película animada por computador

Hace 26 años, un pequeño grupo de animadores, bajo la dirección de John Lasseter, se embarcó en la monumental tarea de realizar el primer largometraje animado en un computador, dando como resultado a una de las películas que marcó a millones de niños alrededor del mundo y que aún sigue cautivando espectadores: Toy Story. En esta nueva entrega de la Colección Cuentos de Oro, es posible revivir la historia de Woody y Buzz, una de las amistades más importantes del séptimo arte, y algunos datos curiosos en torno a una de las películas más exitosas.

Estrenada en 1995, esta fue el primer largometraje animado en computador, pero también fue el primero de la productora Pixar. Lasseter, director y guionista, cuenta que a partir del éxito de su cortometraje Tin Toy, el cual recibió el primer premio Óscar en la categoría homónima, nació la idea de Toy Story. No obstante, fue todo un reto para la época, pues pese a los avances tecnológicos, Pixar atravesaba una situación financiera bastante difícil, por lo que necesitaba llegar a un acuerdo con Disney en aras de concretar su producción.



Pero esoS no fueron todos los retos a los que se tuvo en enfrentar la grandiosa Toy Story. Su antecesora, El rey león, había contado con un equipo de trabajo de casi 800 personas, mientras que el equipo de Lasseter constaba de apenas 110. Y esto significó todo un reto porque, en aras de hacer que la película se viera lo más orgánica posible, tocaba diseñar todo, hasta cada hoja de césped que apareció en el largometraje. Como si fuera poco, la mayoría del equipo responsable de la redacción de la película, es decir, quienes serían los guionistas, tuvieron que tomar a último minuto un curso de tres días, del guionista Robert McKee, el cual se basaba en la Poética de Platón.



Pero volviendo a hablar del dúo dinámico, Woody y Buzz, Lasseter se basó en lo que se conoce como par de protagonistas impares, en donde cada uno es diametralmente opuesto al otro, pero a medida que se desarrolla la trama, encuentran los puntos en común que son la base de su amistad.



Como último dato curioso, Andy fue bautizado en honor a Andy Van Dam, profesor de la Universidad Brown y pionero en la animación en computador, profesor de muchas de las personas que hacía parte del equipo de trabajo.



